​EXCLUSIV Culisele celei mai mari amenzi din istoria pensiilor private: Cum a votat fiecare membru din conducerea ASF, după ce Dragnea a spus că ar trebui acționat foarte dur în cazul NN Pensii

"Miercuri (n.a 12 aprilie) noi am avut o ședință obișnuită de Consiliu. În momentul în care eram în ședință, unul dintre membrii Consiliului a semnalat că a apărut în presă că NN a atenționat asupra discuțiilor privind posibila naționalizare a pilonului II de pensii. Am discutat subiectul și am concluzionat că ar trebui să-i atenționăm pe cei de la NN Pensii că nu se face așa ceva pentru că informațiile nu erau confirmate, erau zvonuri. Și chiar am dat un comunicat de presă atunci", a precizat pentru HotNews.ro Mișu Negrițoiu, cel care era președinte ASF la momentul sancționării NN Pensii.

"În ceea ce priveşte acest scandal, este pornit de la domnul Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF, care ştie că, în foarte scurt timp, Parlamentul va demite toată conducerea ASF. Pe de altă parte, Guvernul României ar trebui să cearcă explicaţii Ambasadei Olandei. Nu poţi să porneşti un asemenea scandal din nimic. Ceea ce a făcut această companie de asigurări (NN, n.r.) este nepermis. Din punctul meu de vedere, ASF, Guvernul şi Ministerul de Finanţe trebuie să acţioneze foarte dur pentru că trebuie să fim exemplu şi pentru celelalte multinaţionale care fac zeci de miliarde în România şi care îşi bat joc de români şi de statul român”, a spus Dragnea la Antena 3 în seara zilei de 12 aprilie, citat de Mediafax.



Pe 13 aprilie 2017, Consiliul ASF s-a întrunit și a decis sanctionarea NN Pensii cu 750.000 de lei, respectiv 1% din capitalul social al societatii, având in vedere circumstantele de afectare a încrederii participantilor in sistemul de pensii private, Aceasta este cea mai mare amenda din istoria ASF, a spus acesta. Conducerea ASF a decis de asemenea si amendarea cu 100.000 de lei si retragerea autorizatiei de director general pentru Raluca Tintoiu, sefa NN Pensii.

Misu Negritoiu, fost presedinte ASF Foto: Hotnews

" De fapt el (n.a Dan Armeanu) a fost primul care a avut inițiativa convocării unei ședinte în cazul NN la momentul respectiv. Armeanu ca membru neexecutiv a transmis un mesaj către membri că ar trebui să ne intâlnim să discutăm noua situație de la NN. A fost o reacție imediată după declarațiile lui Dragnea. La această propunere eu nu am răspuns nimic și Coca Constantinescu a convocat Consiliul.

La această propunere eu nu am răspuns nimic și Coca Constantinescu a convocat Consiliul. Coca Constantinescu a convocat ședința de Consiliu în condițiile în care nu avea dreptul să o facă pentru că eu eram în instituție. Nu eram plecat. Și atunci, odată convocată această ședință, nu puteam să o anulez și am asistat și m-au pus în fața faptului împlinit cu dosarul și propunerea care se făcea pentru Raluca Țintoiu. Oricum nu aveam ce să mai fac. Cuvântul meu nu mai conta. Ar fi fost erau 6 voturi contra 1.", susține acum Negrițoiu.



Cine făcea parte din Consiliul ASF și cine a votat pentru sancționarea NN Pensii și a Ralucăi Țintoiu

Cum explică Negrițoiu de ce a votat pentru sancționarea NN Pensii: Nu am fost suficient de înțelept

"Da, pentru imaginea mea..ar fi trebuit să spun atunci, dar am zis să nu mă mai războiesc atunci. Reacția ASF a fost la mesajul politic. (..) Gravitatea (n.a sancțiunii) este excesivă oricum, foarte mare față de ce a făcut și cred că dacă rămâneam la mesajul nostru anterior, care a fost un avertisment, era mai bine. Dar eu nu am mai putut să mai întorc concluziile referatului pentru că era văzut de toata lumea, inclusiv de juridic.", a spus Negrițoiu.

Negrițoiu: Nu eram în concediu / Nu am știut că nu ar fi fost cvorum fără votul meu

Ce spune despre potențialul conflict de interese în care ar fi fost?

Era legală procedura de vot prin telefon?

apăruse în premieră pe Profit.ro cu o zi în urmă, marți, pe 11 aprilie. A doua zi după acest articol, miercuri, pe 12 aprilie, a avut loc ședința obișnuită a Consiliului AS F, în care unul dintre membri conducerii ASF, pe care Mișu Negrițoiu nu-l numește, ar fi adus în discuție acest subiect, fără să se fi ajuns la concluzia că este necesară o sancțiune serioasă. Subiectul nu era pe agenda ședinței Consiliului ASF din 12 aprilie, fiind însă adus în discuție de acel membru al Consiliului ASF.că "scandalul privind pensiile private ar fi fost provocat de preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu, Dragnea precizând că în perioada următoare va fi declanşată procedura parlamentară de demitere a conducerii ASF". Dragnea a cerut să se acționeze foarte dur pentru a fi un exemplu și pentru alte multinaționale.că "nu vrea să comenteze aceste declarații, în contextul în care există un proces pe rol (n.a decizia Curții de Apel care a anulat sancțiunea ASF în cazul Ralucăi Țintoiu va fi contestată la Înalta Curte de către ASF), dar că procedura de convocare a ședintei Consiliului ASF la momentul sancționării NN Pensii a respectat cadrul legal."care între timp a fost validat ca vicepreședinte al ASF responsabil de piața pensiilor private, a declarat pentru HotNews.ro: "iar un membru neexecutiv nu poate să convoace Consiliul ASF. Acest lucru îl poate face, conform legii, președintele sau prim-vicepreședintele ASF".La acel moment, din Consiliul ASF făceau parte 8 membri. Un post era vacant după plecarea lui Marius Vorniceanu. Cei opt membri erau: Mișu Negrițoiu (președintele ASF), Cornel Coca Constantinescu (prim-vicepreședinte ASF), Mircea Ursache (vicepreședinte ASF responsbil piața de capital), Ion Giurescu (vicepreședinte ASF responsabil pensii private), Albin Biro (membru neexecutiv), Dan Armeanu (membru neexecutiv), Gabriela Boca (membru neexecutiv) și Gheorghe Marcu (membru neexecutiv).Mișu Negrițoiu susține că la decizia de sancționare a NN pensii, din 13 aprilie, au participat 5 membri ai Consiliului ASF (toți cei 4 membri executivi, plus Dan Armeanu - membru neexecutiv), iar alți doi membri neexecutivi au intrat prin telefon și și-au exprimat acordul pentru sancționarea companiei."Convocarea Consiliului m-a luat prin surprindere pentru că nu avea dreptul, pentru că eu eram prezent. Dar da, am fost la ședință. Eu trebuia să aprob agenda și dosarul care se discuta, dar acestea nu au trecut pe la mine și m-am dus la ședință și am fost pus în fața faptului împlinit.",Pentru că nu voiam să mai creez iar un conflict cu ei, pentru că am mai avut situații în care tot Consiliul a votat da și eu nu și pentru că în acest caz oricum votul meu nu mai influența situația - erau 6 contra 1. Nu în cele din urmă pentru că eram considerat în conflict de interese și pentru că votul meu negativ ar fi fost de natură să fie speculat că: 'iată tocmai pentru că eu le-am furnizat acele informații (n.a către NN Pensii) de asta am și votat împotrivă'. Probabil cel mai înțelept ar fi fost să mă abțin, dar nu am fost suficient de înțelept.",Afirmațiile lui Mișu Negrițoiu par a fi contrazise precizările oficiale ale ASF pe tema deciziei în cazul NN Pensii."La ședinta Consiliului ASF din data de 13.04.2017 au participat cinci membri ai Consiliului din opt, fiind asigurat astfel cvorumul necesar, conform legii. Propunerea de sancționare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. ", au precizat luna trecută pentru HotNews.ro oficialii ASF. Mai mult, spuns sursele, el ar fi fost și în conflict de interese față de Raluca Țintoiu, căreia îi fusese coordonator de lucrare de diplomă și șef mai mulți ani.Fără a contrazice declarațiile lui Negrițoiu legate de membrii care au fost prezenți și cei care au intrat prin telefon în ședința din 13 aprilie, aceste surse susțin că "".Întrebat cum răspunde acestor acuzații, Mișu Negrițoiu a negat că ar fi fost în concediu: "", a spus acesta., nu este pentru toată viața. Ar fi însemnat ca eu să nu pot să supraveghez. Nu am influențat nicio decizie în legatura cu NN.o dată pentru că aveam o relație de lungă durata profesională cu Raluca. Am fost președintele platformei ING, inclusiv de asigurări cu circa 10 ani în urmă, și pentru că fusesem citat de Dragnea seara că eu le-aș fi dat aceste informații.",Adică sunt ședințe care se poartă prin telefon. Nu era prevăzut în procedura nici da, nici nu. Am mai avut situații izoltate când ne-am consultat prin telefon. Nu știu dacă am am semnat procesul verbal. În mod normal dacă am participat acolo, ar fi trebuit să-l semnez. Știu sigur că nu am semnat decizia de retragere a autorizației Ralucăi Țintoiu și nici corespondența ulterioară.",