Lupta pentru conducerea ASF continuă: Opt candidați, audiați mâine în Parlament pentru un post rămas vacant

NOTĂ: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este arbitru pe piețele de capital, asigurări și pensii private, în care activele depășesc 20 miliarde de euro. Conducerea ASF este numită politic , iar șefii acestei autorități sunt răsplătiți cu venituri lunare de până la 14.000 de euro . Toți angajații ASF au venituri și prime foarte mari.

Potrivit surselor HotNews.ro, Cătălina Sava și Andrei Stamatian ar fi susținuți de PNL pentru preluarea poziției de vicepreședinte ASF responsabil al pieței de capital.

Comisiile reunite pentru buget, finanțe și economice din Senat și Camera Deputaților vor audia mâine, 4 decembrie, începând cu ora 10:00 , opt candidați înscriși pentru preluarea funcției de vicepreședinte ASF responsabil de sectorul Instrumente și Investiții Financiare, informație prezentată în premieră astăzi de Financialintelligence.ro. Toți cei opt candidați au declarat pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute la Art. 9 alin. (1) din OUG 93/2012, respectiv că dețin o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 8 ani de la data absolvirii studiilor.Acesta a fost validat recent de Parlament ca membru neexecutiv ASF și ar avea potrivit unor surse cele mai mari șanse să preia această funcție,Gabriel Grădinescu are o experiență managerială de peste 20 de ani în sectorul bancar. Din februarie 2006 și până în prezent ocupă funcția de director Bancpost, sucursala Vrancea, iar înainte a fost director, economist și manager în cadrul Raiffeisen, agenția Focșani.Acesta este în prezent Responsabil piețe reglementate (control) în ASF, funcție pe care o deține din martie 2015. Acesta lucrează în ASF din 2007, ocupând funcții ca inspector control și șef serviciu anchete.Acesta este în prezent Director General al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP), funcție pe care o deține din septembrie 2013. Anterior acesta a ocupat funcții de conducere în cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), autoritate care a fost absorbită ulterior de ASF. În perioada octombrie 2005-iunie 2006, acesta a fost director general al CSSPP.Aceasta este soția lui Răzvan Sava, fostul primar interimar al Primăriei București, în prezent ocupând funcția de șef departament supraveghere și control (SIIF) în cadrul ASF, poziție pe care o ocupă din octombrie 2012. Anterior a lucrat în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), altă autoritate absorbită de ASF. În CNVM Cătălina Sava a fost membru al Board-ului în perioada octombrie 2007-octombrie 2012, anterior fiind consilier al președintelui CNVM.Acesta este în prezent Prim-Vicepreședinte CEC Bank, funcție pe care o ocupă din iunie 2011. Are experiență bancară, fiind în trecut președinte al Raiffeisen Banca pentru Locuințe (decembrie 2009-iunie 2011) și manager de proiect și director în Raiffeisen Bank (în perioada aprilie 2005-octombrie 2009). A mai lucrat ca manager de proiect și în HVB Bank (fuzionată ulterior în Unicredit-Țiriac Bank) în perioada august 2004-martie 2005, precum și în poziția de consultant de marketing la BCR sucursala Cluj (în anul 2003).Acesta este în prezent Conferențiar Universitar Doctor la ASE. În perioada aprilie-noiembrie 2018 a fost consilier financiar la Ministerul Economiei și are experiență pe piața financiar bancară încă din anul 1991 când a fost director executiv al Societății de Investiții Financiare "Banat-Crișana", Arad. În perioada 1995-2002 a fost expert economic al USAID/ Ambasada Americană la București și economist șef la USAID. În perioada 2002-2014 a fost director și administrator sucursală la Unicredit România, sucursala Arad, apoi director general la Bancpost și director executiv financiar la Nextebank. Din 2015 și până în prezent este membru în Consiliul de Administrație al Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), din partea ASF. Mitroi este membru și în consiliile de supraveghere de la CNTEE Transelectrica, ȘN 2 Mai Mangalia, companii listate la BVB.Acesta este în prezent director general adjunct al SSIF BRK Financial Group, poziție pe care o ocupă din iulie 2018. Conform CV-ului său, acesta are o experiență de aproape 20 de ani în domeniul pieței de capital (în cadrul BCR, BRD, GIF, Romcapital, BRK Financial Group), în industria financiar nebancară (BCR Leasing IFN) și ca adminitrator executiv sau neexecutiv în Consiliile de administrație a mai multor societăți comerciale. În perioada 2015-decembrie 2016 a fost Consilier al președintelui Comisiei pentru Buget Finanțe din Camera Deputaților.Acesta este în prezent Profesor universitar la Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea, poziție pe care o ocupă din anul 2003. La experiența din domeniul financiar, acesta și-a trecut faptul că în perioada 1993-2012 a fost director la Curtea de Conturi din județul Bihor, iar în perioada 1987-1993 a fost inspector financiar de stat în cadrul Direcției teritoriale Financiare de Stat Bihor a Ministerului Finanțelor.