​Retrospectiva 2018 asupra pensiilor private: Cronologia unei morți anunțate sau cum a pus mâna Coaliția PSD-ALDE pe miliardele de euro de la Pilonul II de pensii

Asaltul început în 2017 asupra pilonului II de pensii a continuat tot anul 2018

„Noi ne-am hătorât ce vrem să facem. Și este ceea ce am comunicat de anul trecut, și anume să fie opțional acest Pilon II. Fără doar și poate este bătută în cuie varianta aceasta... Sigur, pe perioada verii veți vedea o prezentare foarte clară vizavi de Pilonul II de pensii, ce înseamnă, care sunt avantajele, care sunt parte din dezavantaje, pentru că sunt și din acestea.(..)", spunea atunci Olguța Vasilescu.

"Singura modificare (legată de Pilonul II n.r.) este vorba de procentul de transfer, încasat de firmele care administreaza Pilonul II, de 2,5%. CNAS face operatiunea de colectare a banilor de transfer. Este normal să ia măcar 0,5% din acest transfer. Procentul se ia din comision", a spus Vasilescu, într-o conferință la sediul instituției.

"o surpriză plăcută"

"Nu va tăia nimeni Pilonul II (sistemul de pensii administrat privat - n.red.), nu îl va bloca. Chiar va fi o surpriză plăcută față de Pilonul II de pensii, până la finalul acestui an", a declarat Teodorovici, într-o emisiune la Digi 24, citat de Mediafax.

Părea că s-a lăsat liniștea și că nicio altă schimbare nu se va mai întâmpla la pilonul II de pensii până la finalul acestui an.

spre surprinderea totală a industriei

Ce ar fi înseamnat aceste modificări pentru cei 7,19 milioane de români care participă la pilonul II de pensii?

Pentru detalii citește: ANALIZA Capcana retragerii banilor din pilonul II de pensii: Ce ar fi înseamnat aceste modificări pentru cei 7,19 milioane de români care participă la pilonul II de pensii?

Toată lumea a aflat în detaliu în acest an, din dezvăluirile HotNews.ro , ce s-a întâmplat anul trecut când, la mesajul politic al lui Liviu Dragnea, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), condusă atunci de Mișu Negrițoiu a aplicat în aprilie 2017 cea mai mare sancțiune din istoria sa fimei NN Pensii și Ralucăi Țintoiu, directorul general al acestei firme pentru că și-au informat clienții asupra discuțiilor publice privind posibila naționalizare a pilonului II de pensii., ministrul desemnat al Finanțelor, Ionuț Mișa declara că Pilonul II de pensii va dispărea și că vor rămâne doar Pilonul I (sistemul public de pensii) și Pilonul III (sistemul de pensii private facultative).Banii se vor întoarce înapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei având posibilitatea să opteze pentru bugetul asigurărilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Practic vor opta între posibilitatea de a le administra statul acești bani și a le oferi o pensie la sfârșitul stagiului de cotizare sau să fie un privat care face acest lucru.",care se ducea lună de lună în acest sistem. Dar Guvernarea PSD-ALDE a reluat atacul în 2018.Încă de la începutul acestui an, Guvernul Dăncilă a reluat asaltul asupra Pilonului II de pensii, în care 7,19 milioane de români au ajuns la contribuții de 10 miliarde de euro., Lia Olguța Vasilescu, pe atunci ministru al Muncii, a reluat, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise pentru presă, posibilitatea renunțării la Pilonul II de pensii, declarând că decizia luată în 2008, când s-a înființat Pilonul II n-a fost o decizie bună."​În 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri să opteze pentru Pilonul I sau II. Eu vă spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a întâmplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii și cred că e cel mai bun lucru. Întotdeauna Statul va veni să completeze pensiile pe când în momentul în care discuți cu niște privați, situația se pune altfel!", a spus Olguța Vasilescu., administratorii de fonduri de pensii au reacționat subliniind că Pilonul II reprezinta singurul mijloc de economisire, fara niciun cost suplimentar, pentru circa 50% din populația activă a României., deputatul USR Cristian Seidler, a arătat faptul că„Pentru că al dânsei cod numeric personal este public, am verificat la una dintre societățile care administrează pensii private, având dânșii pe site un motor de căutare pe bază de CNP, unde se poate afla – persoana care se află în spatele acelui cod numeric personal are sau nu Pilonul II de pensii la acea societate? Răspunsul a fost că are”,, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, susţinea că nici Legislativul şi nici Executivul nu au în vedere naţionalizarea Pilonului II de pensii, el precizând că cei care au cotizat la fondurile obligatorii administrate privat nu vor pierde la pensie., HotNews.ro scria, citând surse guvernamentale, că, pentru a forța astfel cele șapte milioane de participanți la fondurile de pensii private de pensii să opteze pentru sistemul public de pensii"., cel care a lansat pilonul II de pensii când a fost premier, declara că ALDE susține varianta în care cei care care doresc să își treacă la Pilonul I contribuția să opteze în scris, iar ceilalți contributori vor rămâne automat la Pilonul II.Întrebat despre faptul că există informația ca din luna iulie contribuțiile să fie zero la Pilonul II, Tăriceanu a răspuns: "Nu știu să vă răspund".HotNews.ro scria, citând surse din industrie, căși consilierul economic al premierului Dăncilă, le-a prezentat în luna martie la Guvern, reprezentanților celor 7 administratori de fonduri de pensii un scenariu potrivit căruia pilonul II de pensii să devină opțional și niciun ban să nu mai fie virat în acest sistem, de la 1 iulie 2018., Liviu Dragnea a răspuns în locul Vioricăi Dăncilă la întrebarea dacă se lucrează la un proiect pentru contribuții 0 la pilonul II de pensii:'prostia și minciuna' despre care vorbea liderul PSD, Liviu Dragnea, erau descoperite de media chiar într-un document oficial al Guvernului. Mai exact, în Programul legislativ al Guvernului pe 2018 care includea între altele, ca „prioritate legislativă”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea că în perioada 1 iulie - 31 decembrie contribuțiile aferente acestuia vor fi suspendate.printr-un, organizații de afaceri, asociații profesionale, instituții de piață și reprezentanți ai consumatorilor au cerut Guvernului menținerea Pilonului II de pensii private., ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, susținea că varianta suspendării contribuțiilor la Pilonul II de pensii este „o soluție a Comisiei de Prognoză”, cu care nu este de acord și care „”.șeful Comisiei de Prognoză,, declara în legătură cu acest document că ar fi" și preciza că a demarat o anchetă internă.HotNews.ro scria căpentru a evalua performanţa pilonului II de pensii. Într-o analiza a sistemului de pensii din România realizată în acel an de Comisia Națională de Prognoză, document obținut și prezentat de HotNews.ro, se arăta că dezvoltarea pilonului II a fost un succes, cu randamente bune peste inflație. În iulie 2014, premierul Ponta anunța că a decis să nu naţionalizeze fondurile private de pensii, ci să le lase să investească.a declarat că nu s-a discutat în cadrul Guvernului sau al partidului despre o naționalizare sau desființare a Pilonului II de pensii și nici nu se are în vedere așa ceva, dar, care nu este însă decât „o chestiunea financiar-contabilă”., a reacționat și premierul Viorica Dăncilă,Exclud desființarea Pilonului II de pensii / A fost o propunere a Comisiei Naţională de prognoză,, ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, a catalogat drept 'informația legată de scenariul privind suspendarea contribuțiilor la Pilonul II., declara că Guvernul român nu a notificat în niciun fel Executivul european privind o intenție a autorităților române de a transfera o parte din contribuțiile de la pilonul II la pilonul I, a declarat vineri, la Bruxelles, vicepreședintele executivului comunitar.ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat la România TV că Guvernul nu va naționaliza Pilonul II de pensii, așa cum erau anumite zvonuri, ci, Premierul Viorica Dăncilă le-a spus luni jurnaliştilor căTotodată,, a spus că subiectul nu este de actualitate și va anunța personal când va exista un proiect în acest sens., Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a confirmat faptul că administratorii de pensii Pilon II vor plăti un comision din transferul care se realizează de stat, potrivit noii legi a pensiilor.ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, declara că: "Surpriza sau modificarea a fost decisă în baza analizei anunțate în iunie - iulie, iar aceasta a luat în calcul randamentele, costurile și tot ceea ce înseamnă acesta pentru contribuabili, a mai spus atunci ministrul Finanțelor., cândpotrivit căruia "românii care contribuie la pilonul II de pensii se vor putea retrage, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond. În cazul retragerii unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie privată acestora li se transferă activele cuvenite din care se reţine un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active."Proiectul prevedea o diminuare a comisioanelor administratorilor pensiilor private, dar cel mai grav pentru firmele care gestionau fondurile de pensii era faptul că acționarii administratorilor de fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) urmau să fie obligați să aducă noi infuzii la capitalul social, al cărui nivel minim va fi calculat și actualizat în raport cu valoarea contribuțiilor participanților.Cei mai mulți dintre cei peste 7,19 milioane de români cu pensii private obligatorii contribuie de mai bine de 5 ani la pilonul II de pensii și, dacă ordonanța anunțată în forma inițială de Teodorovici și Vâlcov ar fi intrat în vigoare, ar fi putut să-și retragă banii acumulați, minus un comision de retragere de 2%. Peste 81% (5,74 milioane participanți) au în conturi până la 10.000 de lei și doar 1,2 milioane de români au peste 10.000 de lei. Lipsiți de educație financiară, oamenii ar fi fost tentați să retragă imediat acești bani, fapt care ar fi distrugs pilonul II. Ce ar fi câștigat statul? Mutarea în sistemul public de pensii a miliardelor de lei, care anual erau virați la pilonul II de pensii., cu o medie de 595,22 milioane lei/lună., la capătul unei ședințe de Guvern, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, și 'eminența cenușie a PSD", Darius Vâlcov, au anunțat aprobarea acestei Ordonanțe de Urgență, cu modificarea că oamenii nu vor mai putea să-și retragă banii din conturile de pensie privată, ci doar ca viitoarele contribuții să fie virate în Pilonul II de pensii.Datele oficiale arată că peste 6,04 milioane de români cu pensii private vor putea opta să se transfere la sistemul public de pensii, iar statul ar câștiga miliarde de lei., administratorii fondurilor de pensii au reacționat precizând că "prin acest OUG, Guvernul a pus o bombă cu ceas pentru Pilonul II, iar ceasul arată maxim 6 luni.""Cerințele absurde de majorari de capital de circa 800 milioane de euro, împreună cu opționalizarea sistemului și reducerea cu 67% a comisioanelor - mai jos decât oriunde în sisteme similare de pensii private din lume - fac practic imposibilă continuarea existenței Pilonului II dincolo de 30 iunie 2019", a declarat sâmbătă pentru HotNews.ro Mihai Bobocea, purtătorul de cuvânt al Asociației administratorilor fondurilor de pensii. Sunt peste 6,04 milioane de români cu pensii private care vor putea opta să se transfere la sistemul public de pensii, iar miza pentru Guvern este mutarea la pilonul I a miliarde de lei.„Pot să modifice orice în acel OUG. Dacă țin cerințele de capital de 800 milioane euro, adică de două ori mai mult decât a încasat toată industria până acum și trebuie să aducem jumate în șase luni, suntem ”Pa!”. Dacă tu îmi ceri să iau comision 1% din contribuții și să aduc capital 5-7-10% din contribuții nu mai are cum să se mai întâmple nimic”, a declarat luni, 24 decembrie, pentru HotNews.ro, Mihai Bobocea, purtător de cuvânt APAPR , precizând că face declarațiile în nume personal și nu implică Asociația, nici administratorii de fonduri de pensii, fiind o simplă interpretare a consceințelor legale posibile în urma OUG.Bobocea a spus că deciziile aparțin fiecărui administrator în parte.Potrivit acestuia, calea legală de urmat ar fi cu supraveghere specială, administrare specială și- Foarte posibil ca titlurile de stat stă fie anulate- Cash-ul ar putea fie mutat la buget- Acțiunile ar putea merge la Fondul suveran- Oamenilor le vor da niște puncte de pensie.De menționat că Ordonanța de Urgență despre care Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici au spus că s-a adoptat vineri, 21 decembrie,, în condițiile în care a adus schimbări fiscale semnificative în multiple domenii: bănci, energie, telecom, pensii private etc..