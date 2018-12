​Retrospectivă 2018: Culisele celei mai mari amenzi din istoria ASF, victoria în primă instanță a fostei șefe a NN Pensii și cine a ajuns să supravegheze pensiile private

Important!

Raluca Tintoiu, fosta sefa NN Pensii Foto: Hotnews

Pledoariile finale: Avocatul Ralucăi Țintoiu a făcut o cronologie a cazului, subliniind că decizia ASF ar fi ilegală și plecată de la declarațiile lui Liviu Dragnea

"Pe 11 aprilie, într-o zi de marți, a circulat mailul respectiv (n.a scrisoarea de informare a NN pensii). Pe 12 aprilie are loc o ședință ordinară a ASF, în cadrul căreia se discută fără să fie pe ordinea de zi și mailul respectiv. Concluzia este că nu se ia nicio măsură pentru că nu e nimic de făcut în legătură cu faptul că NN a trimis un mail. Acest lucru rezultă din declarația publică făcută de Mișu Negrițoiu, la momentul respectiv președinte al ASF. Pe 12 aprilie seara, are loc o intervenție în care președintele Coaliției de Guvernare domnul Liviu Dragnea stabilește că ceea ce a făcut această companie olandeză este inacceptabil si ca ASF trebuie să acționeze pentru a fi un exemplu. În aceeași seara de 12 aprilie, dna Țintoiu primește o invitație de a se prezenta a doua zi la ASF, nu pentru audieri, ci pentru discuții.", a spus avocatul Cosmin Vasile.

"Nu a existat niciun impact negativ după trimiterea acelui mail asupra clienților, iar ca un paradox apropos de ce s-a discutat atunci, undeva la 2-3 luni de la sancțiune, la unele din desele schimbări de Guvern, ministrul Mișa, cel care urma să fie instalat ca ministru al Finanțelor, a declarat că urmează să fie desființat pilonul II de pensii. Rezultatul acelei declarații a unui viitor ministru a fost scăderea dramatică a indicelui BET și a afectat nu piața pensiilor private, ci piața bursieră pentru că aceste companii care administrează fondurile de pensii sunt cei mai mari jucători instituționali pe piața bursieră din României. Am formulat în subsidiar și o cerere de schimbare a sancțiunii care este cea mai gravă cu una care este cea mai blândă.", a mai subliniat avocatul Cosmin Vasile.

"Dacă ne uităm la istoria ASF, cea mai gravă sancțiune s-a aplicat o singură dată, sau un singur caz l-am identificat noi, când SSIF Harinvest a fugit cu banii clienților. La falimentul Astra Asigurări și Carpatica, administratorii care au fost socotiți vinovați de ASF pentru ce s-a întâmplat acolo, nu au primit o asemenea sancțiune.", a spus acesta.

- Prima critică invocată este modalitatea de convocare a Consiliului pentru ședința extraordinară, corelată cu pretinsa lipsă de cvorum. Așa cum am arătat, potrivit reglementărilor în vigoare, convocarea a fost făcută cu respectarea procedurii și a normelor interne , respectiv la data de 13 aprilie 2017, prin fax, fiind menționată și atașată nota privind subiectul ședinței, iar potrivit reglementărilor o convocare în situații care impun acest aspect poate fi făcută și în aceeași zi, neexistând nicio limitare a perioadei de timp în ore sau minute.

Așa cum am arătat, potrivit reglementărilor în vigoare, , respectiv la data de 13 aprilie 2017, prin fax, fiind menționată și atașată nota privind subiectul ședinței, iar potrivit reglementărilor o convocare în situații care impun acest aspect poate fi făcută și în aceeași zi, neexistând nicio limitare a perioadei de timp în ore sau minute. - În ceea ce privește convocarea reclamantei la audieri și aceasta a fost făcută regulamentar. Reclamanta s-a prezentat atunci la audieri, însușindu-și modalitatea de desfășurare a acestora, inclusiv declarațiile pe care le-a făcut, prin semnarea procesului verbal de audiere.

Reclamanta s-a prezentat atunci la audieri, însușindu-și modalitatea de desfășurare a acestora, inclusiv declarațiile pe care le-a făcut, prin semnarea procesului verbal de audiere. - În ceea ce privește cvorumul, am arătat că numărul de 5 membri prezenți și semnatari ai deciziei de sancționare reprezintă cvorumul legal față de cei 8 membri ai Consiliului aflați în funcție la acel moment, un post fiind vacant.

- Precizarea din normele interne cu privire la 6 membri are în vedere situația în care toți cei 9 membri ai Consiliului sunt în funcție și nu există niciun post vacant, neexistând nicio reglementare contrară care să arate că în situația vacantării unui post cvorumul nu este intrunit prin numărul de membri calculat la totalul membrilor existent la acel moment.

- În ceea ce privește critica referitoare la control, legislația spune că există trei tipuri de control: permanent, inopinat și periodic, însă nu avem nicăieri o precizare care să impună existența simultană sau cumulativă a acestor controale. Din contra, controlul este alternativ raportat la situația concretă. În cazul sancțiunii aplicate reclamantei a fost o procedură de control permanent.

legislația spune că există trei tipuri de control: permanent, inopinat și periodic, însă nu avem nicăieri o precizare care să impună existența simultană sau cumulativă a acestor controale. Din contra, controlul este alternativ raportat la situația concretă. În cazul sancțiunii aplicate reclamantei a fost o procedură de control permanent. - Faptul că ulterior deciziei de sancționare au fost declanșate alte tipuri de control, respectiv controlul inopinat, nu afectează sub nicio formă modalitatea procedurală în care s-a efectuat toată procedura de audiere și desfășurare a ședinței Consiliului, rezultând decizia de sancționare a reclamantei în cadrul controlului permanent.

respectiv controlul inopinat, nu afectează sub nicio formă modalitatea procedurală în care s-a efectuat toată procedura de audiere și desfășurare a ședinței Consiliului, rezultând decizia de sancționare a reclamantei în cadrul controlului permanent. - Cu privire la daunele morale, nu se probează de către reclamantă, martorul a arătat că nu știe detalii dacă aceasta ar fi făcut demersuri de a aplica pentru o poziție asemănătoare sau apropiată de cea pe care nu o mai ocupă în acest proiect, nu a probat că ar fi depus o procedură de ocupare a unui loc de muncă cu atribuții similare și că din cauza amenzii primite în calitate de administrator al NN Pensii nu ar fi putut să ocupe acest post.", a argumentat avocata ASF.

