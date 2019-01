Noi date privind pilonul II de pensii: Peste 7,21 milioane de români aveau pensii private obligatorii în noiembrie 2018, iar valoarea activelor a crescut la 48,19 miliarde de lei

Eugen Teodorovici si Darius Valcov Foto: Guvernul Romaniei





Peste 7,21 milioane de români contribuiau la pilonul II de pensii la sfârșitul lunii noiembrie din acest an, față de 7,19 milioane de participanți în luna anterioară a acestui an, în timp ce valoarea totală a activelor din sistem a urcat de la 47,08 miliarde lei la 48,19 miliarde de lei, arată noi date afișate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Pe categorii de vârstă, la sfârșitul lunii noiembrie 2018, peste 4,02 milioane de participanți aveau peste 35 de ani, în timp ce peste 3,2 milioane de participanți aveau sub 35 de ani.La sfârșitul lunii noiembrie 2018, peste 30,2 miliarde de lei, adică 62,68% din totalul activelor de la Pilonul II de pensii, erau investite în titluri de stat, pe locul secund fiind investițiile în acțiuni (19,35%, respectiv peste 9,3 miliarde de lei) și apoi investițiile în depozite bancare (7,80%, respectiv peste 3,7 miliarde de lei).În funcție de numărul de participanți, cea mai mare cotă de piață o avea fondul gestionat de NN Pensii cu peste 1,95 milioane de participanți și o cotă de piață de 27,41%, urmat de fondul de Allianz-Țiriac cu 1,53 milioane de participanți și o cotă de piață de 21,45%, pe locul trei fiind fondul gestionat de Metropolitan Life cu peste 996.000 de participanți și o cotă de piață de 13,9%., la capătul unei ședințe de Guvern, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, și 'eminența cenușie a PSD", consilierul de stat Darius Vâlcov, au anunțat aprobarea acestei Ordonanțe de Urgență, potrivit căreia românii cu pensii private obligatorii vor putea opta, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la un fond de pensii, să se transfere la sistemul public de pensii.Datele oficiale arată că peste 6,04 milioane de români cu pensii private vor putea opta să se transfere la sistemul public de pensii, iar statul ar câștiga miliarde de lei., administratorii fondurilor de pensii au reacționat precizând că "prin acest OUG, Guvernul a pus o bombă cu ceas pentru Pilonul II, iar ceasul arată maxim 6 luni.""Cerințele absurde de majorari de capital de circa 800 milioane de euro, împreună cu opționalizarea sistemului și reducerea cu 67% a comisioanelor - mai jos decât oriunde în sisteme similare de pensii private din lume - fac practic imposibilă continuarea existenței Pilonului II dincolo de 30 iunie 2019", a declarat sâmbătă pentru HotNews.ro Mihai Bobocea, purtătorul de cuvânt al Asociației administratorilor fondurilor de pensii. Sunt peste 6,04 milioane de români cu pensii private care vor putea opta să se transfere la sistemul public de pensii, iar miza pentru Guvern este mutarea la pilonul I a miliarde de lei.„Pot să modifice orice în acel OUG. Dacă țin cerințele de capital de 800 milioane euro, adică de două ori mai mult decât a încasat toată industria până acum și trebuie să aducem jumate în șase luni, suntem ”Pa!”. Dacă tu îmi ceri să iau comision 1% din contribuții și să aduc capital 5-7-10% din contribuții nu mai are cum să se mai întâmple nimic”, a declarat luni, 24 decembrie, pentru HotNews.ro, Mihai Bobocea, purtător de cuvânt APAPR , precizând că face declarațiile în nume personal și nu implică Asociația, nici administratorii de fonduri de pensii, fiind o simplă interpretare a consceințelor legale posibile în urma OUG.Bobocea a spus că deciziile aparțin fiecărui administrator în parte.Potrivit acestuia, calea legală de urmat ar fi cu supraveghere specială, administrare specială și- Foarte posibil ca titlurile de stat stă fie anulate- Cash-ul ar putea fie mutat la buget- Acțiunile ar putea merge la Fondul suveran- Oamenilor le vor da niște puncte de pensie.