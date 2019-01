Cel mai rece decembrie din istoria pilonului II de pensii: Deși numărul participanților a crescut la 7,25 milioane persoane, valoarea activelor a scăzut, iar rentabilitatea a ajuns la cel mai mic nivel

E important de precizat ca această reducere a valorii activelor este temporară, pe termen scurt. Pe termen mediu și lung, în măsura în care piețele financiare își revin, la fel o va face și rata rentabilității fondurilor de pensii.





În decembrie 2018, numărul total al participanților la pilonul II a crescut la 7,25 milioane persoane, față de 7,21 milioane persoane în luna noiembrie 2018,la 47,6 miliarde de lei, față de 48,19 miliarde lei în luna anterioară din acest an, arată cele mai recente date publicate de ASF cu privire la Pilonul II de pensii.

Mai mult, rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni a fost de, în luna decembrie 2017, acest indicator de rentabilitate calculat de ASF a fost de 3,9543%, în decembrie 2016 a fost de 3,7338% și la valori mult mai mari în anii anteriori.De notat și că în cursul anului 2018, acest indicator a atins nivelul de, sau, darpentru reducerea activelor în luna decembrie, precum și înrăutățirea indicatorului de rentabilitate calculat de ASF o constituie scăderea valorii acțiunilor cotate la Bursa de Valori de la București, ca răspuns al pieței financiare la prevederile OUG 114/2018.Evoluția negativă a Bursei din ultimele două săptămâni ale anului trecut, după anunțul măsurilor cuprinse în OUG, este deja de notorietate, principalii indici înregistrând scăderi de 10%-12% și practic "ștergând" toată aprecierea valorii acțiunilor de la BVB din restul anului.Pe acest fond, un efect negativ suplimentar a fost înregistrat și de ușoara deplasare în sus a curbei de randament pentru titlurile de stat - semn al neîncrederii investitorilor în măsurile fiscal-bugetare anunțate - și aceasta a afectat într-o oarecare măsură profitabilitatea fondurilor de pensii private din Pilonul II., chiar și pe fondul unei scăderi semnificative a Bursei, precum și celorlalte turbulențe din alte piețe, după cum am precizat anterior.Fondurile de Pilon II au închis astfel în 2018 al 11-lea an consecutiv de creștere a valorii unității de fond (randamente pozitive), cu alte cuvinte, dePer total de la lansare și până la finele anului 2018, randamentul mediu anualizat al tuturor fondurilor de Pilon II este de 8,03%.",În faza de proiect de OUG, actul menționa că românii care contribuie la pilonul II de pensii se vor putea retrage, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond. În cazul retragerii unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie privată acestora li se transferă activele cuvenite din care se reţine un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active.Proiectul prevedea o diminuare a comisioanelor administratorilor pensiilor private, dar cel mai grav pentru firmele care gestionau fondurile de pensii era faptul că acționarii administratorilor de fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) urmau să fie obligați să aducă noi infuzii la capitalul social, al cărui nivel minim va fi calculat și actualizat în raport cu valoarea contribuțiilor participanților. Calculele industriei au arătat că ar fi vorba de circa 800 milioane de euro., la capătul unei ședințe de Guvern, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, și 'eminența cenușie a PSD", Darius Vâlcov, au anunțat aprobarea acestei Ordonanțe de Urgență, cu modificarea că oamenii nu vor mai putea să-și retragă banii din conturile de pensie privată, ci doar că vor putea opta ca viitoarele contribuții de la Pilonul II să fie virate în sistemul public de pensii (Pilonul I). Cerințele de capital și termenele pentru efectuarea majorărilor de capital au rămas neschimbate.