Românii ar putea alege cele trei riscuri pentru care sunt obligați prin lege să-și asigure locuințele: Pagubele generate de furtuni, noul risc luat în calcul

În practică însă niciun primar nu a dat până acum vreo amendă pentru că nu vrea să își pună în cap propriul electorat.

Nu va crește prețul poliței dacă se adaugă în acoperire noi riscuri?

Proprietarii de locuințe din România sunt obligați prin legea 260/2008 să-și asigure locuințele împotriva a trei riscuri de dezastre naturale specifice țării noastre: cutremur, inundații și alunecări de teren., cum este numită, costă anual 10 euro sau 20 de euro (in funcție de materialul de construcție al locuinței) pentru sume asigurate de 10.000 euro și respectiv 20.000 de euro.Dacă nu ai această asigurare și casa îți este afectată de unul dintre cele trei dezastre, nu vei primi niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor. Mai mult, potrivit legii, cei care nu încheie această poliță pot fi sancționați de către primari cuAceasta este una din principalele probleme pentru care, deși obligatorie,existente pe teritoriul țării noastre,Cristian Roșu, noul vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil de sectorul asigurărilor, a declarat vineri către HotNews.ro că autoritatea va propune în următoarele 2-3 luni către Ministerul de Finanțe o serie de modificări prin care această lege să devină mai flexibilă și mai aplicabilă."Cu siguranță vrem să scoatem obligativitatea primarilor de a da amenzi pentru că acest sistem nu funcționează. Sigur că vor trebui să existe în lege măsuri de coerciție, dar nu știu acum sub ce formă sau cum vor fi aplicate. Ne gândim să introducem și alte tipuri de riscuri, care să fie acoperite prin această poliță, precum riscul pagubelor produse de furtuni, ne gândim să dăm voie brokerilor să intermedieze polițele și să permitem și altor investitori să intre în acționariatul PAID, pentru că acum este foarte strâns.", a declarat vicepreședintele ASF pentru HotNews.ro."Nu cred. Pe cele trei riscuri nu va crește. Ne gândim ca polița să fie obligatorie pentru o bază de trei riscuri, din care riscul de cutremur să fie general valabil, dar din celelalte trei rămase îți alegi două: furtună și inundații sau furtună și alunecări de teren și te încadrezi în aceeași sumă.", a precizat Cristian Roșu.Vicepreședintele ASF a spus că, care ar urma apoi să facă o propunere legislativă, pentru că ASF nu are drept de inițiativă legislativă.În cursul acestei zile, Cristian Roșu a acordat un interviu și către DC News.ro în care a vorbit despre mai multe proiecte de modificări legislative, printre care și cel legat de asigurarea obligatorie a locuințelor.