​ANALIZĂ Prăpastia în care vom fi liberi să ne aruncăm: Ce riscă românii care renunță la Pilonul II și se transferă în sistemul public de pensii

Cum motiva Guvernarea Năstase în anul 2004 nevoia introducerii Pilonului II de pensii

Din 2004 și până în prezent problema demografică s-a acutizat

Într-o prezentare transmisă presei la sfârșitul anului trecut, APAPR (Asociația care reprezintă cei șapte administratori de fonduri private din România) avertiza că de la lansarea efectivă a Pilonului II, în anul 2008, și până în prezent, problemele s-au acutizat.





Prognozele experților: cât va fi pensia din Pilonul II?

Beneficiile aduse sistemului public de pensii de Pilonul II

"Spre deosebire de sistemul de Stat (Pilonul I) bazat pe solidaritatea între generaţii, de tip “pay as you go” (angajaţii plătesc acum pentru pensionarii de acum), unde nu există conturi individuale, iar banii sunt plătiţi imediat pensionarilor actuali, fără a se face plasamente financiare, noile fonduri de pensii sunt constituite prin contribuţiile individuale ale participanţilor, fiind administrate de către societăţi private.

Sistemul privat de pensii propune ca banii participanţilor să fie investiţi pe termen lung şi nu cheltuiţi imediat, iar participanţii au drept de proprietate asupra contului personal în care li se strâng banii de pensie."

Statul român a introdus in 2007 sistemul de pensii private, după un model testat şi recomandat de Banca Mondială. Primele contribuţii la fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au fost colectate în luna mai 2007. 17 septembrie 2007, a marcat startul perioadei de aderare la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II)."

Ce ne îndeamnă acum Guvernarea PSD-ALDE-UDMR: Renunțați la Pilonul II, transferați-vă la Pilonul I, care va fi pe excedent în 2019

Eugen Teodorovici Foto: Guvernul Romaniei

Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor: Trebuie să fii nebun să-ți duci contribuția ta din Pilonul II în Pilonul I, care se mănâncă ieri. În Pilonul I e zero, nu e nimic

Gabriel Biris Foto: StartupCafe.ro

Discuțiile aprinse care au loc acum pentru salvarea Pilonului II: ALDE și UDMR ar încerca să convingă PSD să amendeze OUG 114 / Ce speranțe are industria

Attila Korodi Foto: Agerpres

Adevărata problemă o reprezintă cerințele enorme de capital și timpul extrem de scurt de implementare.

Draftul raportului de țară al Comisiei Europene: Avertismentul legate de Pilonul II de pensii

Problemele enunțate de mai sus au fost principalele motive pentru care Guvernarea Năstase a adoptat Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat."Prin Programul de guvernare pentru perioada 2001-2004, Guvernul și-a propus găsirea unui răspuns adecvat la realitățile economico-sociale, prin îmunătățirea nivelului pensiilor cât mai aproape de cerințele și nevoile pensionarilor.Creșterea pensiilor actuale, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, este limitată de raportul defavorabil dintre numărul persoanelor active care plătesc contribuții, și numărul persoanelor retrase din activitate care beneficiază de pensii, ceea ce afectează sustenabilitatea sistemului public de pensii.Această evoluție a sistemului românesc de asigurări sociale a impus necesitatea reformării cadrului legislativ și instituțional, prin reforma sistemului public propriu-zis, precum și prin crearea unui sistem suplimentar de resurse financiare administrate privat, finanțat dintr-o cotă din contribuțiile individuale de asigurări sociale, alocarea și investirea acestora, astfel încât contribuabilii la noul sistem să primească un supliment la pensia acordată în sistemul public","Din punct de vedere demografic, populația României s-a redus cu cca. 3,5 milioane de locuitori în perioada 1989-2018, iar până în anul 2050, populația României este estimată să se reducă cu încă aproximativ 3,3 milioane de locuitori, până la 15,1 milioane, potrivit unor analize realizate de Institutul Național de Statistică, Uniunea Europeană (Eurostat), Banca Mondială și Organizația Națiunilor Unite. Cel mai pesimist scenariu arată o reducere până la 13,3 milioane de locuitori până în 2050, potrivit unei cercetări realizate de BERD în anul 2008.Între timp însă, recensământul național derulat în anul 2011 a relevat rezultate neașteptat negative, în sensul în care populația s-a redus mult mai rapid decât era anterior estimat, iar îmbătrânirea populației s-a produs de asemenea mai rapid față de așteptări. În același timp, speranța de viață în România a crescut de la 70 de ani în 1990 la 75 de ani în prezent și continuă să crească.Faptul că tot mai puțini oameni activi vor trebui să susțină un număr tot mai mare de pensionari va pune o presiune extremă pe finanțele publice ale țării. Aceste evoluții statistice confirmă că motivele pentru care a fost aplicată reforma pensiilor private acum 10 ani nu doar că au rămas valabile, ci chiar s-au acutizat în ultimii ani.",Conform studiului "Importanța și principalele beneficii ale asigurărilor de viață și pensiilor private" realizat de compania de consultanță KPMG în 2018, și citat de APAPR, în condițiile legislației existente în prezent, un român care câștigă salariul mediu pe economie pe întreaga durată a carierei ar urma să obțină o pensie după cum urmează:Calculele KPMG, realizate folosind ipoteze conservatoare, arată că, dacă toate lucrurile rămân aşa cum sunt acum (legea pensiilor şi procentul alocat în prezent Pilonului II, adică 3,75%), atunciAceleaşi calcule arată faptul că „românul mediu” va ajunge, după o carieră completă (stagiu de cotizare de 35 de ani), la un salariu net estimat la 4.448 de lei, iar pensia pe care o va primi din sistemul public va fi de 1.647 de lei, reprezentând o rată de înlocuire de 37%. Cu alte cuvinte, pensia de la stat va putea să asigure înlocuirea doar a unei treimi din nivelul de trai anterior. Din fericire, Pilonul II va putea suplimenta acest nivel cu încă 15%, astfel că rata totală de înlocuire a salariului prin pensie va fi uşor peste 50%. Astfel, conform specialiștilor KPMG, pensia furnizată de Pilonul II va putea suplimenta venitul din pensia de stat cu aproximativ 40% (667 RON vs. 1.647 RON) sau cu 64% în scenariul de revenire la contribuții de 6% (979 RON vs. 1.512 RON).se mai regăsesc încăPilonul II a început să funcționeze efectiv în 2008, anul în care premier eraFără o minimă consultare cu industriile afectate sau cu autoritățile financiare europene, Guvernul Dăncilă a adoptat în 21 decembrie 2018 controversata Ordonanță de Urgență 114 care introduce taxa pe lăcomie și suprataxează mediul privat, inclusiv firmele care gestionează active de peste 10 miliarde de euro adunate în contul a peste 7,2 milioane de români participanți la acest sistem.Pericolul major este asupra firmelor care gestionează banii din Pilonul II: vor fi obligate să aducă aproape 800 de milioane de euro la capitalul social în acest an, din care jumătate până la 30 iunie 2019, existând riscul să iasă din piață și să creeze un val de efecte negative.Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu a avut nicio reacție publică până acum referitoare la impactul pe care îl va avea OUG 114 asupra sistemului de pensii private, sistem a cărui bună funcționare ASF ar trebui să o asigure.S-a apucat în schimb să emită normele de implementare ale acestei Ordonanțe, inclusiv modul în care vei putea să ceri încetarea plăților la Pilonul II și transferul viitoarelor contribuții către sistemulpublic de pensii.Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit vineri la Guvern despre faptul că din Pilonul I se vor putea face investiții, având în vedere că a ajuns pe excedent în urma trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat.El a menționat că bugetul de pensii va avea în acest an un excedent de trei miliarde de lei aproximativ, adică 0.3% din PIB la bugetul de pensii."E un element extrem de important. Măsura a avut un efect determinant în această schimbare de situație de la un deficit, dacă îmi aduc aminte în anii trecuți, până la 18 miliarde lei, astăzi s-a ajuns la momentul în care avem excedent. Aici și vizavi de ce se spunea anul trecut că atunci când menționam că Pilonul I de pensii poate fi chiar, să spunem așa, către o zonă pe care ne-o dorim cu toții, mai ales cei care urmează să intre în pensie,", a explicat ministrul Finațelor.a anunțat vineri, 15 februarie, în Parlament că excedentul de la bugetul de la bugetul de pensii va fi absorbit începând din 2020 deoarece se va aplica noua lege a pensiilor care presupune majorări.Unii experți nu împărtășesc optimismul Ministrului Teodorovici. Un exemplu este Gabriel Biriș, avocat, specialist în fiscalitate și fost secretar de stat în Ministerul de Finanțe, care a susținut joi, 14 februarie , că pilonul II a fost mutilat, după ce inițial au redus contribuția de la 4,4%, cât ar fi trebuit să fie pe brutul ajustat, la 3,75%.„Acum au redus baza, că cei din construcții, sunt mulți, nu mai trebuie să contribuie. Au inclus posibilitatea de a ieși (de la Pilonul II n.r.). Nu știu cine va ieși. Trebuie să fii nebun să-ți duci contribuția ta din Pilonul II în Pilonul I care se mănâncă ieri. În Pilonul I e zero, nu e nimic. Cred că înțelegem lucrul acesta cu toții. E o imensă schemă Ponzi. Depinde de banii intrați și de subvențiile primite, că niciodată nu au fost suficienți”,Potrivit acestuia, cea mai periculoasă prevedere e că îi obligă pe administratorii să vină cu niște bani de acasă care nu se justifică să mai stea în business.„Când vorbești de sute de milioane de euro cu care să vii de acasă în condițiile în care ți s-au redus și comisioanele de administrare îți pui problema: Ce faci, mai stai?”,Prin acest OUG, Guvernul a pus o bombă cu ceas pentru Pilonul II, iar ceasul arată maxim 6 luni. Cerințele absurde de majorari de capital de circa 800 milioane de euro, împreună cu opționalizarea sistemului și reducerea cu 67% a comisioanelor - mai jos decât oriunde în sisteme similare de pensii private din lume - fac practic imposibilă continuarea existenței Pilonului II dincolo de 30 iunie 2019", a declarat în data de 22 decembrie 2018 pentru HotNews.ro Mihai Bobocea, purtătorul de cuvânt al Asociației administratorilor fondurilor de pensii.Singura speranță pentru a mai salva acest sistem o reprezintă introducerea unor modificări în Parlament. În prezent, în Parlament a fost inițiat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 114/2018, proiect care se află în lucru la Comisiile permanente ale Senatului, ca primă cameră sesizată. Proiectul va fi adoptat prin procedură de urgență, termenul limită de adoptare tacită fiind 1 martie 2019. Camera decizională va fi Camera Deputaților."Ne îngrijorează complicațiile create de OUG 114 și, imediat ce va fi adoptat bugetul, vom face propria analiză tehnică pe fiecare element al acestei ordonanțe, inclusiv prevederile legate de Pilonul II de pensii, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Attila Korodi, liderul grupului UDMR de la Camera Deputaților. "În dezbaterile anterioare, UDMR nu a susținut renunțarea la Pilonul II de pensii. Acum s-a introdus situația în care voluntar se poate face trecerea la sistemul public de pensii. Vom analiza efectele și vom avea propria poziționare", a spus liderul UDMR.Reducerea comisioanelor de administrare, introducerea posibilității de a înceta plata contribuțiilor la Pilonul II și transferul în sistemul public de pensii, excluderea total arbitrară și posibil neconstituțională a angajaților din construcții de la obligația de a mai contribui la Pilonul II reprezintă acum probleme minore pentru firmele care gestionează activele acestui sistem.Din informațiile HotNews.ro administratorii de fonduri de pensii discută în aceste zile cu acționarii implicațiile cerințelor impuse prin OUG 114, ordonanță care a intrat în vigoare în 29 decembrie 2018 odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial.Conform draftului Raportului de țară al Comisiei Europene, consultat de HotNews.ro, Executivul european va avertiza asupra efectelor negative aduse de OUG 114 asupra Pilonului II de pensii."Pilonul II de pensii a fost slăbit. În decembrie 2018, Guvernul a crescut semnificativ cerințele de capital pentru fondurile de pensii care operează în România. În timp ce au redus substanțial comisionul managerilor de fonduri. Mai mult, cei care participă mai mult de 5 ani pot opta, de acum, să iasă din cel de-al doilea pilon. Aceste schimbări au slăbit semnificativ cel de-al doilea pilon cu efecte negative pentru adecvarea pensiilor viitoare, dezvoltării pieței de capital și finanțarea pe termen lung a economiei.Din punct de vedere al bugetului, câștigul pe termen scurt prin reducerea transferurilor la Pilonul II se va disipa pe termen lung, atunci când câștigul la pensie va fi mai puțin diversificat. Reducerea transferurilor la Piloul II ca urmare a posibilității de ieșire a unor angajați din sistem către Pilonul I va reduce deficitul bugetar pe termen scurt. Totuși, câștigul bugetar se va diminua pe termen lung, deoarece contribuțiile sociale deturnate ar trebui însoțite de obligația de a plăti pensiile corespunzătoare în viitor.Mai mult, modificările aduse celui de-al doilea pilon ar putea conduce la venituri mai mici și mai puțin diversificate ale pensiilor și ar supune pensiile la riscuri politice și demografice mai ridicate.",Imediat după ce bugetul pe 2019 va fi adoptat, dezbaterile din Parlament se vor îndrepta asupra efectelor OUG 114 asupra economiei pentru că sunt foarte multe sectoare afectate și ordonanța este in vigoare, producând efecte.