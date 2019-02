Generali Pensii, companie cu peste 730.000 de participanți la Pilonul II, întrebată dacă ia în calcul retragerea din România: Analizăm toate scenariile, dar până când situația nu e clară, nu putem vorbi de o decizie

"Atunci când Generali a făcut primul pas în acest domeniu, ca urmare a reformei sistemului de pensii din România, decizia a fost una de a rămâne pe termen lung, înțelegând că investiția noastră poate genera un randament pozitiv doar după o perioada mai îndelungată.

Începând cu 2008, prin activitatea sa, Generali Pensii a generat pentru clienții săi un câștig de peste 610 milioane de lei care în plus față de valoarea contribuțiilor și a plătit valoarea acumulată celor îndreptățiți în peste 1.600 de cazuri de pensionare anticipată sau deces.

și a plătit valoarea acumulată celor îndreptățiți în peste 1.600 de cazuri de pensionare anticipată sau deces. De altfel, sistemul de Pilon II nu a avut deficiențe din punct de vedere economic sau operațional. De aceea, nu vedem necesitatea unei majorări substanțiale de capital precum cea din noua legislație. Evidențiem că pentru stabilitatea și profitabilitatea pe termen lung ale unui domeniu sunt importante perspectivele viitoare. Aceste perspective trebuie acum reevaluate.", au precizat miercuri pentru HotNews.ro oficialii Generali Pensii.

"Și în varianta rămânerii definitive a prevederilor OUG 114, mai sunt clarificări de adus pe partea de legislație secundară. Se iau în calcul, în mod evident, toate scenariile. Însă, până când situația nu este clară, nu putem vorbi de o decizie.

Desigur, considerăm esențial să continuăm un dialog constructiv cu autoritățile și să ne concentram pe beneficiul adus participanților la Pilonul II și economiei românești.", se arată în răspunsul companiei.

"Până acum am avut un număr nesemnificativ de întrebări raportat la numărul total de clienți. Desigur, vom respecta și onora orice solicitare de transfer, în conformitate cu prevederile legale. Dintre solicitările primite, majoritatea s-a referit însă la modul în care pot rămâne în Pilonul II. În 3 cazuri au fost solicitate informații despre modalitatea de a înceta contribuția la Pilonul II.", au mai precizat oficialii Generali Pensii.

Compania are 738.000 de participanți la fondul de pensii administrat privat Aripi și o cotă de piață de 10,32%, conform datelor afișate de ASF pentru luna ianuarie 2019.Comisia Europeană a avertizat miercuri în raportul de țară că "modificările aduse (n.a de OUG 114/2018) fac ca mediul de lucru pentru administratorii fondurilor de pensii să fie foarte imprevizibil, le afectează rezultatele financiare și sporesc probabilitatea de ieșire a acestora de pe piață." "Ieșirea probabilă de pe piață a unor fonduri de pensii din cauza măsurilor recent adoptate ar putea priva economia românească de o potențială sursă de finanțare pentru investiții, limitând astfel dezvoltarea în continuare a pieței de capital, care, în prezent, este mai curând mică și nedezvoltată", atenționează Executivul European.Piața pensiilor private fierbe de 2 luni de zile de la aprobarea OUG 114, care impune administratorilor de pensii private să aducă 800 milioane de euro la capitalul social în acest an, din care jumătate până la data de 30 iunie. "Guvernul a pus o bombă cu ceas pentru Pilonul II, prin aceste cerințe absurde, iar ceasul arată maxim 6 luni", spuneau încă din decembrie 2018 administratorii. Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, declară acum că administratorii se gândesc să se retragă din România, în timp ce Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici susțin că fondurile de pensii nu ar fi investitori şi că au randamente sub inflație, în defavoarea participanților. Ce spune ASF, arbitrul pieței de capital și pensii private? No comment!