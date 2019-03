Discuții între ministrul Teodorovici și administratorii de pensii private pe tema efectelor OUG 114 asupra pilonului II: Ce au spus până acum toate cele 7 companii privind posibila retragere din piață

Vezi în articol ce au declarat pentru HotNews.ro fiecare din cei 7 administratori de pensii private întrebați despre o posibilă ieșire din România, dacă cerințele de capital OUG 114 nu vor fi modificate.

Potrivit informațiilor HotNews.ro, discuția are loc în acest moment la Guvern, printre cei prezenți fiind și Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici.

Ce au răspun toți cei 7 administratori de pensii private întrabați despre efectele OUG 114 asupra pilonului II și o posibilă ieșire din piață:

"Atunci când Generali a făcut primul pas în acest domeniu, ca urmare a reformei sistemului de pensii din România, decizia a fost una de a rămâne pe termen lung, înțelegând că investiția noastră poate genera un randament pozitiv doar după o perioada mai îndelungată.





Începând cu 2008, prin activitatea sa, Generali Pensii a generat pentru clienții săi un câștig de peste 610 milioane de lei care în plus față de valoarea contribuțiilor și a plătit valoarea acumulată celor îndreptățiți în peste 1.600 de cazuri de pensionare anticipată sau deces.







5. Aegon Pensii:





nu înțelegem necesitatea unei majorări de capital precum cea din noua legislație, în condițiile în care, dacă am considera că această cerință de capital este în scopul asigurării „solvabilității” administratorilor, ea este realizată deja prin intermediul provizionului tehnic constituit de fiecare administrator.



Considerăm că măsurile legislative cuprinse în OUG 114/2018 pot afecta rezultatele financiare ale companiilor care administrează fonduri de pensii pe piața locală, contribuind la impredictibilitatea mediului de afaceri. Pentru stabilitatea și profitabilitatea pe termen lung ale unui domeniu, sunt importante perspectivele viitoare. Printre consecințe, s-ar putea număra și scăderea valorii și a calității pensiilor și încetinirea dezvoltării pieței românești de capital. În acest moment, modul în care este formulată cerința legată de capitalul administratorilor de fonduri de pensii private și lipsa unor norme clare de aplicare ne împiedică să facem o analiză completă.



Nu am luat în calcul o asemenea decizie (n.a o posibilă retragere din piața), în acest moment. Grupul Aegon a intrat pe piața românească în urmă cu 12 ani, având planuri de lungă durată, care au rămas neschimbate. Administrarea fondurilor de pensii este un proces îndelungat, o promisiune de siguranță financiară făcută în prezent, pentru viitor. Pentru a putea să susținem această promisiune în fața clienților noștri, avem nevoie de un cadru fiscal și legislativ predicitibil și stabil. Credem că este necesară demararea unor discuții transparente între reprezentanții administratorilor de pensii private și cei ai Guvernului, pentru că este vorba despre o serie de măsuri ce pot avea un impact puternic asupra resurselor financiare viitoare.



Până în prezent, nu am primit nicio solicitare scrisă prin care vreun participant să își fi exprimat opțiunea de a înceta plata contribuțiilor la Pilonul II, opțiune acordată prin OUG 114/2018."



6. Metropolitan Life Pensii:



"În prezent aşteptăm normele privind aplicarea cerinţelor de capital din OUG nr. 114/2018. Ca întotdeauna, continuăm să ne concentrăm eforturile asupra clienților noștri, ca punct central al tuturor operațiunilor desfășurate și ne menținem fluxul normal de practică și consiliere permanentă.



În ceea ce privește reacția de până acum a clienților noștri, participanți la pilonul II de pensii, aceștia doresc să înțeleagă mai bine informațiile privind OUG nr. 114/2018.



În acest sens, Metropolitan Life Pensii păstrează o comunicare constantă cu clienții, pentru a le oferi suport și răspuns la orice întrebare. Totodată, menținem un dialog permanent cu instiuțiile care reglementează piața pensiilor private."



7. BRD Pensii:



"În acest moment așteptăm informații suplimentare de la autoritatea de reglementare și nu a fost luată încă nicio decizie.



În ceea ce ne privește, ne concentrăm atenția pentru a oferi clienților noștri servicii la cel mai înalt nivel de calitate. Aceasta este și misiunea noastră principală pe care ne-am asumat-o.” a declarat pentru HotNews.ro Alina Andreescu, Director General BRD Pensii.



Riscul dispariției Pilonului II de pensii

Sistemul public de pensii (Pilonul I), bazat pe solidaritatea între generații și în care actualii angajați plătesc pentru pensionarii de acum, nu mai este sustenabil pe termen lung. Sunt tot mai puțini angajați care susțin persoanele ieșite la pensie. Reducerea natalității concomitent cu îmbătrânirea populației este bomba cu ceas care a determinat foarte multe țări, printre care și România, să introducă pilonul II de pensii și să tot crească vârsta de pensionare. Adăugați emigrația și lipsa educației financiare și veți avea tabloul perfect al unei prăpăstii în care actuala Guvernare PSD-ALDE te îndeamnă să te arunci.



Pentru detalii citește: ​ANALIZĂ Prăpastia în care vom fi liberi să ne aruncăm: Ce riscă românii care renunță la Pilonul II și se transferă în sistemul public de pensii "În cadrul sistemului de pensii Pilon II, de la lansarea acestuia și până în prezent nu au existat deficiențe din punct de vedere economic sau operațional. De aceea,Considerăm că măsurile legislative cuprinse în OUG 114/2018 pot afecta rezultatele financiare ale companiilor care administrează fonduri de pensii pe piața locală, contribuind la impredictibilitatea mediului de afaceri. Pentru stabilitatea și profitabilitatea pe termen lung ale unui domeniu, sunt importante perspectivele viitoare.Grupul Aegon a intrat pe piața românească în urmă cu 12 ani, având planuri de lungă durată, care au rămas neschimbate. Administrarea fondurilor de pensii este un proces îndelungat, o promisiune de siguranță financiară făcută în prezent, pentru viitor. Pentru a putea să susținem această promisiune în fața clienților noștri, avem nevoie de un cadru fiscal și legislativ predicitibil și stabil. Credem că este necesară demararea unor discuții transparente între reprezentanții administratorilor de pensii private și cei ai Guvernului, pentru că este vorba despre o serie de măsuri ce pot avea un impact puternic asupra resurselor financiare viitoare.Până în prezent, nu am primit nicio solicitare scrisă prin care vreun participant să își fi exprimat opțiunea de a înceta plata contribuțiilor la Pilonul II, opțiune acordată prin OUG 114/2018.""În prezent aşteptăm normele privind aplicarea cerinţelor de capital din OUG nr. 114/2018. Ca întotdeauna, continuăm să ne concentrăm eforturile asupra clienților noștri, ca punct central al tuturor operațiunilor desfășurate și ne menținem fluxul normal de practică și consiliere permanentă.În ceea ce privește reacția de până acum a clienților noștri, participanți la pilonul II de pensii, aceștia doresc să înțeleagă mai bine informațiile privind OUG nr. 114/2018.În acest sens, Metropolitan Life Pensii păstrează o comunicare constantă cu clienții, pentru a le oferi suport și răspuns la orice întrebare. Totodată, menținem un dialog permanent cu instiuțiile care reglementează piața pensiilor private.""În acest moment așteptăm informații suplimentare de la autoritatea de reglementare și nu a fost luată încă nicio decizie.În ceea ce ne privește, ne concentrăm atenția pentru a oferi clienților noștri servicii la cel mai înalt nivel de calitate. Aceasta este și misiunea noastră principală pe care ne-am asumat-o.”Sistemul public de pensii (Pilonul I), bazat pe solidaritatea între generații și în care actualii angajați plătesc pentru pensionarii de acum, nu mai este sustenabil pe termen lung. Sunt tot mai puțini angajați care susțin persoanele ieșite la pensie. Reducerea natalității concomitent cu îmbătrânirea populației este bomba cu ceas care a determinat foarte multe țări, printre care și România, să introducă pilonul II de pensii și să tot crească vârsta de pensionare. Adăugați emigrația și lipsa educației financiare și veți avea tabloul perfect al unei prăpăstii în care actuala Guvernare PSD-ALDE te îndeamnă să te arunci.

Premierul Viorica Dăncilă, dar și liderul PSD, Liviu Dragnea au declarat luni în Parlament, pe tema posibilelor modificări ale controversatei OUG 114 care a impus taxa pe lăcomie și a suprataxat mediul privat că astăzi vor fi discuții la Guvern cu administratorii din Pilonul II de pensii pe tema efectelor OUG 114.Piața pensiilor private fierbe de 2 luni de zile de la aprobarea OUG 114, care impune administratorilor de pensii private să aducă 800 milioane de euro la capitalul social în acest an, din care jumătate până la data de 30 iunie. "Guvernul a pus o bombă cu ceas pentru Pilonul II, prin aceste cerințe absurde, iar ceasul arată maxim 6 luni", spuneau încă din decembrie 2018 administratorii. Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, a declarat recent că administratorii se gândesc să se retragă din România, în timp ce Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici susțin că fondurile de pensii nu ar fi investitori şi că au randamente sub inflație, în defavoarea participanților.Administratorii au reacționat, precizând că 2018 a fost singurul an de la înființarea Pilonului II când randamentul a fost sub rata inflației, unul din principalele motive fiind tocmai OUG 114.Comisia Europeană a avertizat miercuri în raportul de țară că "modificările aduse (n.a de OUG 114/2018) fac ca mediul de lucru pentru administratorii fondurilor de pensii să fie foarte imprevizibil, le afectează rezultatele financiare și sporesc probabilitatea de ieșire a acestora de pe piață." "Ieșirea probabilă de pe piață a unor fonduri de pensii din cauza măsurilor recent adoptate ar putea priva economia românească de o potențială sursă de finanțare pentru investiții, limitând astfel dezvoltarea în continuare a pieței de capital, care, în prezent, este mai curând mică și nedezvoltată", atenționează Executivul European."Prevederile OUG 114 aduc schimbări semnificative în arhitectura sistemului de pensii private, în special cea legată de creșterea capitalului social.Până la această oră, participanții au solicitat mai degrabă informații privind valoarea acumulată în contul aferent pensiei lor administrate privat, și nu transferul către Pilonul I. Respectăm dreptul la opțiune al participanților, sperând, în același timp, că decizia acestora va fi una informată și fundamentată. În prezent, așteptăm normele elaborate de ASF cu privire la modalitatea de implementare a opționalității.", a declarat pentru HotNews.ro, Andreea Pipernea, directorul general al NN Pensii, compania care gestionează pensiile private a peste 1,98 milioane de români."Allianz -Țiriac a investit în compania de pensii administrate privat atât capital de încredere, cât și un capital financiar considerabil. Astăzi, ca urmare a contribuțiilor a peste 1,6 milioane participanți, gestionăm peste 2 miliarde Euro active din care peste 300 milioane euro ca urmare a investițiilor.Rămânem convinși de faptul ca, prin protejarea scopului legal de administrare privata a fondurilor de pensii Pilon 2 , acestea vor putea sustine politicile de dezvoltare economica a Romaniei prin:- Oportunitatea de a investi prin PPP în proiecte de infrastructură de interes național;- Oportunitatea de a contribui ca România să devină un jucător și un campion regional (e.g. achiziții participații semnificative în companii);- Posibilitatea de a finanța statul;- O contribuție reală la creșterea calității vieții pentru peste 7 milioane de participanți în pilonul II.”De altfel, sistemul de Pilon II nu a avut deficiențe din punct de vedere economic sau operațional. De aceea, nu vedem necesitatea unei majorări substanțiale de capital precum cea din noua legislație. Evidențiem că pentru stabilitatea și profitabilitatea pe termen lung ale unui domeniu sunt importante perspectivele viitoare. Aceste perspective trebuie acum reevaluate.Desigur, considerăm esențial să continuăm un dialog constructiv cu autoritățile și să ne concentram pe beneficiul adus participanților la Pilonul II și economiei românești.", se arată în răspunsul companiei.Până acum am avut un număr nesemnificativ de întrebări raportat la numărul total de clienți. Desigur, vom respecta și onora orice solicitare de transfer, în conformitate cu prevederile legale. Dintre solicitările primite, majoritatea s-a referit însă la modul în care pot rămâne în Pilonul II. În 3 cazuri au fost solicitate informații despre modalitatea de a înceta contribuția la Pilonul II.""BCR Pensii (n.a care gestionează pensiile private ale peste 638.000 de români), analizează impactul Ordonanței 114 asupra propriului plan de afaceri, dar nu suntem în situația de a fi luat o decizie, iar numărul celor care au solicitat până acum să își transfere contribuțiile viitoare la pilonul public de pensii este nesemnificativ.", a declarat pentru HotNews.ro Radu Crăciun, directorul general al BCR Pensii."OUG 114 schimbă fundamental regulile jocului după care operăm. La nivelul industriei capitalul social trebuie mărit de 11 ori față de cel existent, dar sunt unii administratori care trebuie să-și majoreze capitalul de 20 sau chiar de 22 de ori, ceea ce este nemaiîntânit.Acționarii sunt în fața unei situații extrem de delicate prin care li se cere să aducă mai mult capital, dar fără ca acest capital să producă venituri. Decizia este dacă mai merită să continue sau nu, în condițiile în care unii dintre ei nici măcar nu și-au recuperat investiția inițială.", a spus acesta.