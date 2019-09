Ioan Țara, membru în conducerea ASF, reclamat la ANI pentru că a declarat venituri de 145.000 de lei în anul fiscal anterior, deși numirea lui s-a făcut în decembrie 2018/Țara: Suma reprezintă câștigul la zi. Așa completez de când lumea

Sesizare ANI Foto: ASSAI

“Sunt doua posibilități: Fie Tara Ioan Gheorghe a câștigat în ultimele două săptămâni ale anului 2018 venituri în cuantum de 145.410 lei (aproximativ 30 600 de euro) din partea ASF, fie domnul profesor universitar nu cunoaște semnificația termenilor “an fiscal incheiat”. Ar fi trist să aflăm că un profesor universitar al Facultății de Științe Economice din Oradea, care nu cunoaște noțiuni elementare din domeniul contabil – financiar, dar cu carnet de partid, este propulsat într-o astfel de funcție din care ar trebui să fie capabil să supravegheze trei piețe financiar – nebancare de o mare complexitate” – a declarat Bogdan Anania, vicepreședinte ASSAI.

"Am trecut câștigul la zi de la ASF până în luna iunie. Așa trebuie dată pentru că trebuie confruntată cu declarația fiscală. Așa am completat de când sunt pe lume, din 90 în continuu completez așa declarațiile de avere. Eu înțeleg regula și înțelesul real al cuvântului anual acesta este, dar, pe de altă parte, mi se cere ca în declarație să prezint disponibilitățile la zi - valoarea acțiunilor și disponibilitățile în cont. Cum ar apărea dacă pe cardul de la bancă aș avea 145.000 de lei în iunie 2019, pentru că mi se cere să spun disponibilitățile în cont la zi, iar în declarația de avere să apară că aș fi încasat doar 15 lei în decembrie 2018?", a declarat pentru HotNews.ro Ioan Țara, membru neexecutiv în Consiliul ASF.





Asociația Societăților de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.) a anunțat joi că a sesizat Agenția Nationala de Integritate cu privire la declarația de avere publicată de către Țara Ioan Gheorghe, având funcția de membru neexecutiv in Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, profesor universitar la Universitatea Oradea., Ioan Țara a declarat pe propria răspundere că a obținut următoarele venituri în ultimul an fiscal încheiat, astfel:- Consilier Judetean in perioada ianuarie – decembrie 2018 incasand suma de 20.614 lei- Universitatea Oradea de unde a incasat venituri salariale de 86.156 lei- Autoritatea de Supraveghere Financiară, având funcția de membru neexecutiv și de unde a incasat venituri de 145.410 lei.În condițiile în care Țara Ioan Gheorghe a fost validat de către Parlamentul Romaniei în funcția de membru neexecutiv al ASF, iar declarația de avere completată de către Țara Ioan Gheorghe se referă la venituri “realizate în ultimul an fiscal incheiat (potrivit art.41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare)”, ceea ce inseamna venituri realizate in anul 2018, ASSAI a sesizat Agenția Națională de Integritate (ANI) în vederea verificării veniturilor lui Țara Ioan Gheorghe din partea ASF, deoarece există serioase suspiciuni cu privire la faptul că dânsul a obținut în mai puțin de 2 saptamani de activitate venituri în cuantum de 145.410 lei din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara.Contactat de HotNews.ro, Ioan Țara a precizat că suma de 145.400 de lei reprezintă suma netă câștigată din ASF până la data completării declarației de avere.