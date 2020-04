Decizii ASF în asigurări: City Insurance a fost amendată cu 100.000 de lei, iar Euroins a ieșit de sub administrarea temporară a Fondul de Garantare a Asiguraților

Pentru detalii privind amenzile și sancțiunile impuse recent Euroins citește: Bulgarii de la Euroins vor să aducă doi noi membri la conducerea societății de asigurări din România pentru a scăpa de sancțiunile ASF și a-și recâștiga controlul integral al operațiunilor

City Insurance, cel mai mare asigurător din piață, a fost amendat miercuri cu 100.000 de lei de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) , în urma unui control în care s-au constatat încălcări ale Legii 237/2015 privind metodologia de calcul a rezervelor tehnice. Compania a fost de asemenea obligată să implementeze măsuri suplimentare pentru remedierea deficiențelor. Tot miercuri, ASF a decis că Euroins nu mai are nevoie să fie sub administrarea temporară a Fondului de Garantare a Asiguraților, în urma măsurilor luate. City Insurance, cel mai mare asigurător din piață, a anunțat în luna ianuarie din acest an ca a emis polițe de asigurare asigurare în valoare de 410 milioane de euro în 2019, în creștere cu 28% față de anul 2018, iar valoarea despăgubirilor plătite a fost de 244 milioane de euro (echivalentul a 1,1 miliarde lei), în creștere cu 33%.City Insurance se afla pe locul doi în piața RCA, după Euroins, în primele nouă luni din 2019, ambele firme având și cele mai multe dosare de daună deschise, precum și întârzieri semnificative la plata daunelor, potrivit ASF.Tot miercuri, ASF a decis că Euroins nu mai are nevoie să fie sub administrarea temporară a Fondului de Garantare a Asiguraților, în urma măsurilor luate.Cu unul dintre foștii membri ai conducerii sancționat pentru că timp de 1 an și 9 luni nu a participat la niciuna dintre ședințele lunare ale Consiliului de Administrație și aflându-se și sub administrarea temporară a Fondului de Garantare a Asiguraților, Euroins a decis să reintre în normalitate din 16 martie 2020. Un convocator publicat în Monitorul Oficial arată că grupul bulgar EIG, acționarul majoritar, vrea să numească doi noi membri în Consiliul de Administrație al Euroins România, cel mai mare asigurător RCA din țară.