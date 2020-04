Metropolitan Life a donat 1 milion de lei pentru sprijinirea eforturilor de combatere a coronavirusului

Platforma „Donează pentru linia întâi”, o inițiativă Banca Transilvania, Mobexpert, BitDifender și eMAG, la care Metropolitan Life se alătură ca partener, reprezintă una dintre cele mai ample linii de donații din România. Până în prezent, donațiile cumulează aproape 7 milioane lei, cu implicarea a peste 1.100 de companii și a peste 20.000 de persoane fizice.Necesarul de produse este centralizat săptămânal de către Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) în colaborare cu Ministerul Sănătății și are în vedere necesitățile de bază pentru cei expuși direct riscului de infectare. Astfel, 350.000 de măști N95 (FFP2) cu grad ridicat de protecție au fost donate medicilor din spitale. De asemenea, peste 5 milioane de măști de protecție cu trei pliuri au fost distribuite către medici de familie, polițiști, jandarmi și militari prin intermediul Departamentului pentru Situații de Urgență.În continuare, este nevoie de donații pentru a-i proteja pe cei din linia întâi care sunt zilnic expuși riscului de contractare a coronavirusului COVID-19. Donațiile se pot face online sau prin transfer bancar, pe www.emag.ro/doneaza. Totodată, informații despre sumele donate, produsele și prețul lor, precum și despre beneficiarii către care au fost distribuite, sunt centralizate în timp real și făcute publice direct pe platformă.Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viață din lume, și sucursala a companiei irlandeze Metlife Europe. Cu aproximativ 100 de milioane de clienți, MetLife are operațiuni deschise în aproape 50 de țări și deţine poziţii de conducere în pieţe din Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu. În România, Metropolitan Life are peste 21 ani de activitate pe piața de asigurări de viață și furnizează asigurări de viață și pensii private obligatorii către 2,5 milioane de clienți.