Posibila suspendare a contractelor RCA a declanșat un război al acuzațiilor de dezinformare între transportatori și asigurători: ASF, acuzată că ține partea firmelor de asigurări

I. Momentul 0 al tensiunii pe marginea suspendării RCA: Proiectul ASF transmis Guvernului

II. Tensiune în creștere pe marginea suspendării RCA: Avertismentul firmelor de asigurări



III. Punctul culminant al tensiunii pe marginea suspendării RCA: În scrisoarea către Guvern, ASF prevestește creșterea prețurilor RCA

IV. Escaladarea tensiunii: Val de acuzații de dezinformare între transportatori și asigurători. Și ASF este acuzată de dezinformare și avantajarea firmelor de asigurări

"Așa cum bine știți, Poliția Română a transmis oficial, pe 1 aprilie 2020, informarea conform căreia numărul de accidente a scăzut cu 72%, pe perioada restricțiilor de circulație impuse prin declanșarea stării de urgență pe teritoriul României. În concluzie, în această perioadă, rata combinată a RCA nu va putea trece de 20%, ținând cont de faptul că este restriționată deplasarea tuturor persoanelor fizice și chiar a unor persoane juridice, pentru perioada stării de urgență.

În țări cu instituții credibile și serioase de supraveghere financiară, asiguratorii au decis restituirea a peste 800 milioane de dolari asiguraților săi, pe fondul reducerii semnificative a numărului de accidente, iar în România, ASF afirma explicit faptul că prețul poliței RCA poate să crească, fără a prezenta un studiu de impact? Cerem să se clarifice de ce asociația asiguratorilor UNSAR a influențat din nou decizia ASF de a comunica aceste lucruri lipsite de orice noțiune logică elementară. Interesele cui le reprezintă, în realitate, Consiliul ASF?", a acuzat COTAR.

Asigurătorii au acuzat transportatorii de dezinformare: Urmăresc evitarea răspunderii legale și obligarea firmelor de asigurări și a șoferilor onești de a acoperi pagube de milioane de euro

Pentru a înțelege valul de acuzații pe care și le-au adus reciproc în aceste zile transportatorii și asiguratorii, trebuie să vedem cum a început tot acest scandal. Să o luăm pe rând.Afectate semnificativ de interdicțiile de circulație impuse de starea de urgență din cauza pandemiei de COVID-19, firmele de transport au făcut presiuni pentru reducerea costurilor, inclusiv prin suspendarea plății contractelor RCA.După discuții la care au participat oficiali din ASF, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, precum și reprezentanți ai sindicatelor din transporturi și firmelor de asigurări, ASF a transmis joi, 16 aprilie, proiectul final privind suspendarea contractelor RCA, document prezentat în exclusivitate de HotNews.ro.Propunerile ASF au nemulțumit firmele de asigurări care au tras un semnal de alarmă către Guvern: suspendarea RCA pentru unii transportatori fără predarea plăcuțelor de înmatriculare va afecta grav atât industria cât și pe păgubiții RCA.Pentru a reduce costurile, unii transportatori vor cere suspendarea RCA, chiar dacă situaţia lor economică nu o impune și chiar fără a asigura retragerea temporară a vehiculului din trafic. Rezultatul ar putea fi daune de milioane de lei și un risc sistemic, se arată în documentul prezentat în premieră de HotNews.roTensiunea a escaladat după ce HotNews.ro a prezentat și scrisoarea transmisă de ASF către Guvern la proiectul suspendării RCA.În scrisoare, ASF atenționa Guvernul că 'măsura suspendării contractelor RCA ar putea avea ca efect creșterea primelor de asigurare RCA la nivelul întregii piețe din România'. ASF susține că această creștere a prețurilor s-ar putea produce "ca urmare a necesității transferării costurilor suspendării contractelor RCA în costurile viitoarelor cotracte încheiate", dar și din cauza daunelor din "evenimente în care ar putea fi implicate vehicule neasigurate sau cu contracte RCA suspendate".Scrisoarea ASF a stârnit nemulțumirea transportatorilor reprezentați de Confederația Transportatorilor (COTAR), care a acuzat ASF de dezinformare."Aceasta este dezinformare!" acuză COTARTransportatorii membri COTAR au revenit cu un nou comunicat joi, 23 aprilie, în care acuză ASF că supraveghează o schemă Ponzi.De această dată, COTAR a transmis o scrisoare deschisă adresată întregului consiliu al ASF și spre știința Guvernului și a Parlamentului, prin care atrage atenția asupra unor presupuse disfuncționalități în activitatea ASF."Iată de ce vorbim despre o schemă Ponzi: În opinia COTAR, întemeiată pe dispozițiile legislației în vigoare, ASF trebuie să reprezinte interesul consumatorilor și nu pe cel al asiguratorilor. Prin comunicările efectuate, UNSAR afirmă, în mod neechivoc, faptul că plata daunelor este condiționată de viitoarele încasări de prime RCA: „Se va pune o presiune foarte mare pe asigurătorii monocromi, care au un portofoliu/încasări de peste 90% doar din RCA, nu şi din alte linii de business - mai ales cele 2 companii care deţin deja peste 70% din piața RCA (n.a City Insurance și Euroins), ceea ce va genera un semnificativ risc sistemic. În aceste condiţii, câteva mii de unități reparatoare nu vor mai putea primi bani pentru dosare, importatorii de piese nu vor primi sumele aferente comenzilor şi implicit distribuitorii și transportatorii vor suferi datorită imposibilităţii de achitare a facturilor cu impact în blocarea procesului de distribuţie şi transport. Pe cale de consecință, toţi păgubiții vor avea maşinile blocate, iar în final, situaţia va conduce la o inechitate în piaţă între cei care nu plătesc prime și păgubiții afectaţi în dreptul lor la despăgubire. De asemenea, va exista o îngreunare în procesul de decontare între companii, iar piaţa se va bloca” – extras din materialul transmis de UNSAR către Guvernul României, la mijlocu lunii aprilie 2020.Acest argument este o recunoaștere publică a faptului că firmele de asigurări din România nu se bazează pe principiile de asigurare, ci pe principiul funcționarii CARITAS sau în baza renumitei SCHEME PONZI. Reamintim faptul că Schema Ponzi este o formă de fraudă care a adus prejudicii importante sistemelor financiare în întreaga lume, aceasta fiind definită ca un mecanism care poate menține iluzia unei afaceri durabile, atât timp cât noii investitori contribuie cu fonduri noi și atât timp cât majoritatea investitorilor nu solicită rambursare completă și încă mai cred în activele inexistente pe care se presupune că le dețin.",În replică, Uniunea Națională a Societăților de Asigure și Reasigurare (UNSAR) a reacționat în aceeași zi, acuzând că "o asociație care reunește în principal firme din domeniul transportului de persoane și care are competențe pe alt domeniu decât al asigurărilor a lansat în spațiul public afirmații incorecte și distorsionate referitoare la modul de funcționare a pieței asigurărilor.""Aceste afirmații agresive și defăimătoare încalcă orice principiu al informării corecte și servesc în cele din urmă unui singur scop: evitarea unei răspunderi prevăzute în legislația românească și europeană și obligarea industriei de asigurări și, implicit, a șoferilor onești, să acopere pagubele ce pot deriva din acest demers și care se pot ridica la milioane de euro.", susține UNSAR.Firmele de asgurări explică apoi câteva principii de funcționare a pieței asigurărilor, prezentând date despre despăgubirile plătite și rezerevele tehnice constituite, dar și despre accidente rutiere recente care în lipsa asigurării RCA ar amplifica și mai mult tragediile de pe șosele:"Suntem surprinși că, pentru susținerea propriilor interese, această asociație a lansat acuzații false de o gravitate surprinzătoare la adresa unei industrii care funcționează în baza unei legislații europene și naționale foarte riguroase.Din punct de vedere tehnic, riscurile acoperite de polițele de asigurare presupun mecanisme stricte de constituire a rezervelor, obținere de protecție prin reasigurare și eforturi operaționale și financiare complexe.De asemenea, din datele oficiale transmise de către autoritățile relevante ale statului, toți indicatorii de solvabilitate și lichiditate ai companiilor membre UNSAR respectă cadrul legal în vigoare. Considerăm că respectarea atribuțiilor de către fiecare organizație profesională sau instituție sunt esențiale pentru buna funcționare a industriei de asigurări și, de altfel, a unei societăți. UNSAR nu are atribuții în ceea ce privește supravegherea companiilor de asigurări, fie ele sau nu membre ale asociației.În ultima perioadă, UNSAR a purtat un dialog instituțional absolut firesc cu instituțiile statului și cu alți stakeholderi pentru a găsi soluții constructive în ceea ce privește solicitările înaintate de către unii reprezentanți ai industriei de transport, considerând căextern - accidentul provocat de conducătorul unui autocar, în care 19 români au murit și alți 28 au fost răniți în apropiere de Podgorica, capitala statului Muntenegru; intern - accidentul de circulație provocat de un tir care a intrat pe contrasens într-un microbuz de pasageri pe DN 2A Slobozia-Urziceni soldat cu 10 morți și 8 răniți sau accidentul produs pe o sosea din județul Olt de un tir care a intrat pe contrasens ca urmare a exploziei unei anvelope și a intrat în coliziune cu două autoturisme care circulau regulamentar, soldat cu moartea a 5 persoane din care doi copii de 2 și, respectiv, 4 ani. Astfel de evenimente pot surveni oricând.Este important de menționat că, în timpul discuțiilor avute în cadru instituțional, unele părți interesate s-au opus măsurii de depunere a plăcuțelor de înmatriculare, ceea ce este, în primul rând, ilegal și, în al doilea rând, aduce suspiciuni rezonabile asupra corectitudinii și responsabilității demersului lor. Aceste daune potențiale vor cădea în sarcina asiguraților care respectă legea și care manifestă responsabilitate atunci când circulă."Drept răspuns, transportatorii COTAR au venit vineri, 24 aprilie, cu un nou comunicat în care acuză UNSAR că se ascunde sub umbrela oficială ASF și dezinformează în continuare„UNSAR a transmis ieri, 23 aprilie 2020, un document în care afirmă că „a plătit în 2019 despăgubiri aferente polițelor RCA în valoare de peste 657 mil. EUR”, în timp ce rapoartele trimestriale emise de către ASF INFIRMĂ CIFRELE VEHICULATE DE UNSAR. Nu înțelegem cum de cifrele vehiculate de UNSAR sunt în totală contradicție cu cifrele prezentate de către ASF, în rapoartele trimestriale. Nu am înțeles de ce UNSAR se ferește să spună câți bani a încasat din primele RCA și faptul că are peste 100.000 de procese în instanță, pentru neplata daunelor. Din aroganța pe care o afișează, putem trage concluzia că se simt la adăpost și probabail consideră că dacă au încălcat o dată legea și nu li s-a întâmplat nimic, o pot face în continuare”,