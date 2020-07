​INTERVIU Polițele RCA false nu sunt singurele înșelătorii din asigurări. Fraudele ar putea depăși anual valoarea de 50 milioane de euro, spun experți în antifraudă

Am cerut detaii privind numărul de cazuri similare atât de la Poliția Română, cât și de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și vom reveni cu răspunsurile acestora imediat ce le vom primi.

Mihai Agusoaiei, expert antifrauda Foto: Arhiva personala

HotNews.ro: Este un fenomen în asigurări falsificarea polițelor RCA? Motivați răspunsul

HotNews.ro: Puteți da alte exemple de polițe RCA false? Ce alte tipuri de polițe false mai sunt?

HotNews.ro: Ce alte fraude mai sunt in asigurari? Aveți un top/statisticiă privind fraudele în asigurări? Care ar fi valoarea fraudelor?

HotNews.ro: Cum ar trebui sa se protejeze consumatorii si ce trebuie sa faca după ce au descoperit ca au fost victimele unei fraude/înșelăciuni?

Pentru detalii privind cazul poliței RCA false citește:

Fals în asigurări: În 2020, încă se vând polițe RCA, în numele Astra Asigurări, la 4 ani de la falimentul acestui asigurător

, firmă în faliment de 4 ani, de către un broker radiat acum 2 ani.În același timp, am luat legătura cu, pentru a afla mai multe despre fenomentul fraudelor în asigurări.a fost înființată în data de 10 iunie 2020 și ar reuni, conform datelor proprii, specialiști din domeniul asigurărilor - specialiști antifraudă, ingineri auto, juriști, experți auto, precum și alte persoane specializate care au legatură cu piața de asigurări.Răspunsurile acestei Asociații la întrebările HotNews.ro au fost formulate de cătrePutem afirma că acest tip de exemplu poate fi considerat un fenomen. De-a lungul timpului, în activitatea desfășurată de către membrii noștri care activează în piața de specialitate, au fost identificate numeroase astfel de cazuri de falsificare a polițelor de asigurare.Da, putem da exemple. În activitatea noastră am întâlnit situații de acest fel, însă din considerente legate de limitările legislației, prezentarea unor astfel de polițe este destul de greu de realizat, dar vom încerca să vă prezentăm și alte astfel de cazuri, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.Polițe false identificate în mod frecvent sunt și politele de tip CMR, emise pentru răspunderea transportatorilor de mărfuri și bunuri.Fraudele existente la nivelul pieței de asigurări din România se regăsesc atât în zona de vânzare a produselor de asigurare, iar aici ne referim la exemplul din articol, cât și altele similare, dar și în zona de daune, în special în cazul daunelor auto tip Casco și RCA, acestea fiind de notorietate. Desigur fraude există și în cazul asigurărilor de tip property, sănătate, etc.Nu există un top și nicio statistică clară la nivelul pieței. Au existat însă voci de-a lungul timpului care au vehiculat tot felul de procente., cat și un procent destul de greu de estimat din sfera vânzării de contracte falsificate, bani încasați de către diverse persoane din prime și nedecontați către companiile de asigurări, etc.Dacă facem un exercițiu simplu și încercăm să ne raportam la totalul despăgubirilor din piață (conform raportului oficial al ASF aferent anului 2018) o să constatăm că, inclusiv situațiile de abuzuri și derapaje generate de legislația actuală din acest segment de asigurări.Sunt mai multe tipologii de fraude,(pe care le putem numi și de ocazie și care sunt generate de lipsa unui contract de asigurare valabil, în special RCA, schimbarea vinovăției în favoarea părții care suferă avarii semnificative sau transferarea vinovăției către auovehiculul deținător de polițe CASCO),, care de multe ori sunt constituiți și în grupuri de persoane, care activează în intereseul fraudării companiilor și care, pe lângă frecvența ridicată de producere a daunelor, săvârșesc și fraude complexe, speculând fie vulnerabilitățile unor companii, fie lipsa unui cadru legislativ care să sancționeze dur astfel de fapte, a unor protocoale de colaborare între companiile de asigurare și anumite autorități care, fie anchetează sesizările venite din piață, fie pot oferi informații importante cu privire istoricul unor vehicule implicate în evenimente, etcprin care păgubitul/presupusul păgubit dorește să obțină în mod fraudulent o despăgubire și/sau o valoare mai mare a despăgubirii,, cu atoturisme scumpe, mai multe părți implicate, în care sunt angrenate persoane din toate zonele conexe: agenți de asigurare, clienți, constatatori, unități reparatoare, etc.Dacă ne referim și la, cu siguranță procentul și cifrele absolute cresc substanțial. Cu uimire asistăm la tarife de 400, 500 și chiar 900 RON/oră, tarife care le depășesc cu mult pe cele practicate de către reprezentanțele/dealerii producatorilor de autovehicule.La cele de mai sus se pot adăuga și, unde tarifele pracaticate de unitățile reparatoare, care mai nou s-au autorizat și în acest domeniu de activitate, ajung la cifre astronomice, chiar și de zece ori mai mari decât prețurile practicate de către firmele cunoscute în segmentul de rent-a-car, nemaivorbind și de faptul că sunt cazuri în care aceste servicii apar doar pe hârtie, fără ca pagubiții să beneficieze în realitate de astfel de servicii., unde vorbim de binecunoscutele daune totale, evenimente regizate, epave reparate în diverse locații dubioase și repuse în circulație cu afectarea siguranței cetățenilor, dar și alte situații care vor face obiectul unor comunicari ulterioare.În primul rând trebuie să existe transparență din partea tuturor părților implicate, atât în procesul de vânzare, cât și în cel de despăgubire. În al doilea rând, considerăm că este necesară o mai mare implicare și din partea consumatorilor, care ar trebui să reacționeze pe măsură, pentru ca toate fraudele și derapajele din piață sunt direct resimțite și de către aceștia.În acest sens, companiile de asigurari au creat și canale de comunicare specifice, unde se pot semnala astfel de cazuri (ex: semnaleaza o frauda, antifrauda@numecompanie, etc), companiile asigurând protecția identității, cât și a expunerii clienților în cazul unor astfele de informari.