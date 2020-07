Ce anomalii ar putea scoate la iveală apariția unui comparator online de prețuri RCA cu toate ofertele din piață

Ar fi o amenințare pentru piața de brokeraj apariția acestui comparator de tarife RCA cu toate ofertele din piață?

Ar putea exista impedimente legale pentru ca BAAR să operaționalizeze acest comparator oficial de tarife RCA?

"distribuția de asigurări - activitatea care constă în consultanță cu privire la contracte de asigurare, propunerea de astfel de contracte sau desfășurarea altor acțiuni premergătoare în vederea încheierii unor astfel de contracte, în încheierea unor astfel de contracte sau în asistență pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri, inclusiv furnizarea de informații privind unul sau mai multe contracte de asigurare în conformitate cu criteriile selectate de clienți pe un site sau prin alte mijloace de comunicare și alcătuirea unui clasament al produselor de asigurare, inclusiv comparații de preț și de produse, sau o reducere la o primă, în cazul în care clientul are posibilitatea de a încheia în mod direct sau indirect un contract de asigurare prin utilizarea unui site sau a altor mijloace de comunicare;

HotNews.ro a solicitat puncte de vedere atât de la Consiliul Concurenței cât și de la ASF și vom reveni cu răspunsurile acestor autorități imediat ce le vom primi.

a) furnizarea ocazională a informațiilor în contextul unei alte activități profesionale în care furnizorul se limitează la aceasta, fără să acorde asistență unui client în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare sau reasigurare; (..)

c) simpla furnizare de date și informații privind potențialii contractanți către intermediari sau societăți, dacă furnizorul se limitează la aceasta, fără să acorde asistență în vederea încheierii unui contract de asigurare sau reasigurare;

d) simpla furnizare de informații despre produse de asigurare sau reasigurare, despre intermediari sau societăți unor potențiali contractanți, dacă furnizorul se limitează la aceasta, fără să acorde asistență în vederea încheierii unui contract de asigurare sau reasigurare."

Prețurile RCA vor putea fi comparate în curând printr-o platformă online oficială cu toate ofertele din piață, gestionată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) , a anunțat luni asociația. Noul instrument de informare va furniza nivelul estimativ al primelor de asigurare RCA la oricare dintre asigurătorii autorizați care au dreptul să practice această formă de asigurare pe teritoriul României. În piață sunt mai multe platforme online de comparare a ofertelor RCA, dar surse din industrie spun că aceste instrumente private nu ar afișa toate informațiile privind ofertele existente., a precizat către HotNews.ro câteva detalii despre actuala piață a comparatoarelor RCA private și problemele existente."În calitate de reprezentant al consumatorului de asigurări din România consider că acest comparator este foarte bine venit și extrem de util, inclusiv pentru opinia publică.Dacă l-am avea astăzi funcțional, am constatata următoarele lucruri:1. Cel mai scump tarif RCA ofertat de asigurători este de cele mai multe și de 5 ori mai mare decât cel mai mic tarif, cel cumpărat în marea majoritate a cazurilor.2. Dacă ești transportator internațional de marfă/persoane și vrei să ceri o ofertă comparativă, vei constata cu surprindere că nu găsești mai mult de 3 asigurători care să transmită cotații în platformele brokerilor și nu din vina acestora.3. Brokerii ( cu 2-3 exceptii Otto Broker, Renomia SRBA) nu au propriul comparator, ci folosesc 3 platforme independente, care ofera servicii de ofertare, emitere, stocare de polițe și partea de GDPR foarte importantă în acest proces.De exemplu, Safety Broker are de peste 8 ani contract cu Life is Hard, furnizor cotat la Bursă și care deține peste 60% din piața de brokeraj. Avantajul sau câștigul nu este la broker, ci discutăm de un serviciu externalizat, prin care brokerii, contra unui tarif pe poliță ( până la 1 Ron/polița, în funcție de volumul de polițe emise), folosesc platforma de emitere personalizată prin serviciul online 24broker.","Nu văd o amenințare în nici un caz pentru piața de brokeraj prin existența acestui comparator, din contra - ar fi un mare plus pentru consumator și în special pentru transportatori.Sincer, eu sunt surprins că asigurătorii își doresc să fie atât de transparenți în tarifarea RCA. După episodul plafonării tarifelor RCA din 2017, am asistat la un concurs în piața RCA, care poate fi plastic intitulat: “fuga de camioane”.Asiguratorii s-au întrecut în a găsi diverse metode prin care să evite subscrierea pe această categorie de risc:- comisioane de 0,1 - 1% pentru brokeri;- solicitarea de detalii despre șoferii care conduc camioanele, pe care chiar dacă le furnizezi oricum nu primești răspuns; ( gen “nr de pantof al șoferului”);- și cel mai grav, pur și simplu netransmiterea de informatii către platformele brokerilor la ofertare de camioane, stare de falpt care se menține și în prezent.Sunt sigur ca marile grupuri multi-naționale, care în trecut au dominat piața RCA de camioane, vor reuși să refacă aceste portofolii prin intermediul comparatorului online dezvoltat de BAAR.Trebuie menționat că singurul asigurător care nu evită businessul de camioane este CITY Insurance, asigurător cu care patronatele transportatorilor FORT și UNTRR au și încheiate protocoale, tocmai pentru a ușura modalitatea de emitere a polițelor RCA.",Potrivit legii 236/2018 a distribuției în asigurări, o astfel de activitate este considerată distribuție în asigurări, iar BAAR nu este autorizat pentru așa ceva.Dacă BAAR va reuși să se conformeze legii 236/2018 a distribuției în asigurări, consumatorul român va fi în avantaj, concluzionează Viorel Vasile, șeful Safety Broker., BAAR susține că "din comuncatul BAAR,din punct de vedere legal pentru ca această asociație să gestioneze o astfel de platformă online.de la activitatea de distribuție în care BAAR s-ar putea încadra pentru a gestiona acest comparator online de tarife RCA., dacă nu ar lua acceptul potențialului consumator în a acorda consultanță, situație în care ar trebui să genereze un link către toți 300 brokeri și 10 asiguratori RCA. Doar dacă proiectul BAAR ar avea un caracter accidental, adică o singură dată pe lună să producă un clasament pe segmente și să-l publice, atunci s-ar putea respecta prevederile IDD."Dincolo de aceste aspecte legale, rămâne de văzut și dacă firmele de asigurări membre ale Birourului Asigurătorilor Auto vor fi de acord cu operaționalizarea acestui instrument online care ar urma să transparentizeze foarte mult ofertele RCA inclusiv pentru categorii de vehicule și șoferi cu daunalitate mare și frecventă de care firmele de asigurări fug sau practică tarife foarte mari tocmai pentru a evita să-i ia în asigurare.