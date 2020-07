Cum au crescut averile șefilor din ASF în 2019: Un fost director de bancă din Focșani și-a văzut veniturile majorate de 4 ori până la peste 660.000 de lei

1. Elena Doina Dascălu - prim-vicepreședinte ASF:

2. Cristian Roșu, vicepreședinte ASF, responsabil sector asigurări:

3. Ștefan Daniel Armeanu - vicepreședinte, responsabil de sectorul pensiilor private

4. Gabriel Grădinescu - vicepreședinte ASF, responsabil piața de capital

Declarația de avere pentru anul 2019

5. Jozsef Birtalan - membru neexecutiv în Consiliul ASF

6. Ovidiu Răzvan Wlassopol - membru neexecutiv în Consiliul ASF

7. Aura Gabriela Socol - membru neexecutiv în Consiliul ASF

8. Ioan Gheorghe Țara - membru neexecutiv în Consiliul ASF