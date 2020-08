Euroins anunță plata unor despăgubiri în creștere și o infuzie de capital de aproape 100 milioane de lei, după amenzile luate pentru nereguli la plata daunelor

Euroins a fost amendată cu sute de mii de lei în luna iulie mpentru nereguli la plata daunelor

Euroins România, al doilea mare asigurător RCA din țară, a anunțat marți că a plătit despăgubiri de 504,5 milioane lei în prima jumătate a acestui an, în creștere cu 25% și că va face o majorare de capital de aproape 100 milioane de lei, sub forma unor datorii subordonate și infuzii de capital, care vor fi vărsate integral în următoarele două luni. Anunțul vine după un val de amenzi de sute de mii de lei luate atât de asigurător cât și de conducerea firmei pentru nereguli la plata daunelor.Compania a raportat marți venituri în valaore de 662,2 milioane de lei din primele brute subscrise în prima jumătate a acestui an, în creștere cu 7% față de perioada similară a anului trecut. Potrivit companiei, valoarea despăgubirilor plătite în prima jumătate a anului a crescut cu 25% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut, până la 504,5 milioane lei "pe fondul aprobării și rambursării despăgubirilor mai rapid după lansarea în aprilie a platformei online de constatare a daunelor, respectiv a îmbunătățirii activităţii servicului de call centre."Pe lângă acestea, numărul de petiții depuse la ASF România a scăzut cu 45% în august față de ianuarie 2020, toate măsurile luate de companie în ultimele şase luni având ca obiectiv îmbunătăţirea serviciilor către clienţi şi păgubiţi şi de asemenea pentru a îndeplini recomandările reglementatorului, precizează compania.Pe de altă parte, noul consiliu de administrație a luat recent decizia de a proceda la o majorare de capital puternică în valoare de aproape 100 de milioane de lei sub forma unor datorii subordonate și infuzii de capital, care vor fi vărsate integral în următoarele două luni."Această majorare de capital indică angajamentul pe termen lung al acționarilor și investitorilor față de Euroins România și piața de asigurări din România, unde sunt luate în considerare noi achiziții, după aprobarea preconizată a tranzacției Ergo.", se mai arată în comunicatul Euroins.Luna trecută, Mihnea Tobescu, directorul general al Euroins, și Milena Guentcheva, directorul general adjunct al firmei de asigurări, au fost amendați cu 100.000 de lei și respectiv 50.000 de lei de către ASF. Motivul? Neîndeplinirea la termenele scadente a unora dintre obligațiile prevăzute în planul de măsuri stabilit în sarcina societății în ultima decizie de sancționare, când asigurătorul a fos amendat cu 500.000 de lei pentru nereguli la soluționarea dosarelor de daună.