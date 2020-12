Euroins România și-a majorat capitalul cu peste 126 milioane de lei pentru a se redresa financiar și a-și reduce expunerea pe piața RCA

"Compania se concentrează pe creșterea continuă a calității și diversificării portofoliului de asigurări, având ca principal obiectiv menținerea și consolidarea poziției și îmbunătățirea continuă a rezultatelor financiare. Principalul obiectiv al Euroins România Asigurare Reasigurare SA este să rămână un partener stabil pentru clienții și intermediarii săi”, a declarat Jeroen van Leeuwen, membru al Consiliului de Administrație.

Cu aceste două creșteri succesive de capital, Euroins România își consolidează semnificativ poziția în conformitate cu strategia de scădere a expunerii pe piața RCA și de diversificare a portofoliului, iar finalizarea acestor măsuri economice și infuzii de capital indică angajamentul pe termen lung al acționarilor și investitorilor față de Euroins România și piața de asigurări din România, mai precizează compania.

Euroins a fost amendată și obligată de ASF să implementeze măsuri de restabilire a solvabilității

Euroins, al doilea mare asigurător RCA din România, a anunțat miercuri că în luna decembrie a realizat două majorări succesive de capital în valoare de peste 126 milioane de lei, măsuri menite să reechilibreze financiar compania și să-i reducă expunerea pe piața RCA. Amintim că luna trecută, Euroins a pierdut în primă instanță, un proces în care contesta amenda de 1,5 milioane lei și obligația realizării unui plan de finanțare și redresare pentru restabilirea solvabilității, sancțiuni impuse de ASF.Conform informațiilor asigurătorului, Prima majorare de capital, în valoare de 50 de milioane de lei, a fost realizată pe 2 decembrie. O zi mai târziu, pe 3 decembrie, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Euroins România a aprobat și realizat propriu-zis conversia a două datorii subordonate în valoare de 76 de milioane de lei în capital de lucru. Cele două datorii subordonate au fost acordate în iunie și august de compania-mamă Euroins Insurance Group către Euroins România.Euroins Insurance Group (EIG) AD este unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente care operează în regiunea CEE / SEE / CSI. Grupul are sediul central în Bulgaria și operează în nouă țări europene și are filiale de asigurări în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina și Georgia.EIG operează și în Grecia, Polonia și Rusia. În prezent, grupul de asigurări are peste 2,5 milioane de clienți și peste 3.000 de angajați. EIG este o filială a Eurohold Bulgaria, un grup independent de top care operează în regiunea CEE / SEE / CSI, listat la bursele de la Sofia și Varșovia. Eurohold Bulgaria este activă în asigurări, leasing, vânzări de autoturisme, gestionarea activelor și operațiuni de investiții.Euroins a pierdut luni, în primă instanță, un proces în care contesta amenda de 1,5 milioane lei și obligația realizării unui plan de finanțare și redresare pentru restabilirea solvabilității, sancțiuni impuse de ASF. Decizia pronunțată de Curtea de Apel poate fi atacată cu recurs în 5 zile, dar acesta nu este singurul proces deschis de asigurător, întrucât sancțiunile ASF împotriva Euroins au fost de 2,1 milioane de lei.