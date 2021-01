Decontarea directă obligatorie la RCA, cerută de tot mai multe asociații: Păgubiții s-ar putea adresa propriilor asiguratori pentru despăgubiri și s-ar evita abuzurile, dar prețurile vor crește

​Decontarea directă obligatorie la contractele RCA ar permite păgubiților să se adreseze propriilor asiguratori în cazul în care vor fi victimele unui accident rutier, pentru a evita situațiile în care rămâneau luni de zile cu mașina în service sau erau obligați să se adreseze instanțelor pentru a beneficia de o despăgubire corectă, susține joi Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF). Asociația atenționează însă asupra costurilor prohibitive impuse în prezent de unii asiguratori pentru optiunea de decontare directă, care acum este un serviciu opțional.





Decontarea directă este în prezent un serviciu facultativ, prevăzut în contractul RCA, care permite, contra unui tarif suplimentar, ca în caz de daună provocată din vina unui terț să te adresezi propriului asigurător RCA, urmând ca acesta să întreprindă demersurile necesare avizării, constatării și despăgubirii daunei respective. Ulterior, asigurătorul tău RCA își recuperează banii de la asigurătorul RCA al șoferului vinovat de accidentul auto.





În practică, mulți șoferi nu știu despre acest serviciu ori nu vor să plătească suplimentar pentru a fi protejați în cazul unui accident de care nu se fac vinovați, invocând costuri prohibitive practicate de unii asigurători pentru acest serviciu care acum este facultativ.





Președintele ASF a declarat recent că Guvernul pregătește, la inițiativa ASF, o Ordonanță de urgență care să permită păgubiților RCA să-și deconteze daunele direct la firmele unde și-au făcut propriile polițe. Acesta ar fi un serviciu obligatoriu, nu facultativ cum este acum.





Inițiativa este sprijinită de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR), iar joi, 21 ianuarie, alte două asociații profesionale ori de protecția consumatorilor și-au exprimat sprijinul.





Astfel, Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a solicitat joi Ministerului Finanțelor să pună cât mai urgent posibil în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență privind decontarea directă obligatorie a daunelor aferente contractelor de răspundere civilă auto (RCA).





“Decontarea directă obligatorie va ușura situația consumatorilor care vor fi victimele unui eveniment rutier, aceștia nemaifiind obligați să aștepte decontarea din partea asiguratorului șoferului vinovat. În plus, având în vedere generalizarea la nivelul pieței, decontarea directă obligatorie ar trebui să determine scăderea, în unele cazuri semnificativă, a prețului polițelor RCA pentru consumatorii care au optat în trecut pentru decontarea directă.





Considerăm că decontarea directă obligatorie va determina și o schimbare a comportamentului consumatorilor, care vor fi direct interesați să aleagă serviciile acelor asiguratori care s-au remarcat prin plata la timp a despăgubirilor aferente contractelor RCA și care nu au fost reclamați pentru acest aspect la Autoritatea de Supraveghere Financiara”, afirmă Alin Iacob, presedintele AURSF.





AURSF amintește că a propus, înca din 2017, de la discuțiile pe marginea adoptării Legii RCA, adoptarea mecanismului de decontare directă obligatorie, pentru a permite consumatorilor să se adreseze propriilor asiguratori in cazul in care vor fi victimele unui eveniment rutier in care au fost implicati, pentru a evita situatiile in care ramaneau luni de zile cu masina in service sau erau obligati sa se adreseze instantelor pentru a beneficia de o despagubire corecta.





De asemenea, AURSF spune că a atras în repetate rânduri atenția asupra costurilor prohibitive impuse de unii asigurători pentru opțiunea de decontare directă, ceea ce constituia o adevarata bariera, fiind un factor important de descurajare a optiunii consumatorilor pentru aceasta modalitate de decontare.





În context, AURSF a initiat opinia pentru introducerea decontarii directe obligatorii, adoptata cu o larga majoritate de membrii Grupului Consultativ de Dialog Permanent in Domeniul Protectiei Consumatorilor de Servicii Financiare Nebancare din cadrul ASF in decembrie 2019.





Tot joi, o altă asociație profesională, respectiv Asociația de Cooperare Antifraudă în Domeniul Asigurărilor (ACADA) a anunțat că susține inițiativa ASF privind elaborarea unei Ordonanțe care să stabilească extinderea decontării directe pentru toate polițele de asigurare tip RCA.





În acest mod, toti păgubiții vor avea posibilitatea de a se adresa direct companiilor la care are au încheiată asigurarea de răspundere civila auto și, în același timp, va permite companiilor de asigurari care doresc să furnizeze servicii de calitate, să atraga clienții in baza unor servicii de care acestia vor beneficia in mod direct.





"În acest moment exista situații când decizia de alegere a asiguratorului are la baza doar componenta financiară, asiguratul nefiind cointeresat și în alegerea unor furnizori care oferă servicii la standarde corespunzatoare.





Se vor evita astfel și unele abuzuri la care sunt expuși o parte dintre păgubiți, partea de instrumentare a și plată a daunelor fiind transferată către asigurătorul direct, limitandu-se anumite situații în care, din diverse motive, unii asiguratori nu își îndeplinesc în totalitate obligațiile legale pe care le au.