​Schimbări majore la RCA, pentru șase milioane de șoferi: Păgubiții se vor putea adresa propriului asigurător pentru a recupera daunele în caz de accident - proiect de OUG

(11) penalitățile prevăzute la alin. (10) se achită odată cu achitarea sumei asupra căreia acestea se aplică.

Un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de soluționare amiabilă a unui număr extrem de mare de dosare de daună de regres administrativ, în special de micșorare a costurilor de gestionare a acestora, dar și reducerea termenului de acordare a despăgubirilor. Prin aplicarea acestuia se urmărește beneficiul asiguratului, creșterea încrederii în propriul asigurător și optimizarea costurilor cu despăgubirile ce pot duce la scăderea primelor de asigurare.

"Serviciul decontare directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care acesta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoaneio vinovate de producerea accidentului.Având în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieței și evitarea instituirii unei piețe cu structură de monopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi conytractat de către asigurat și asigurătorul RCA, se urmărește creșterea încrederii asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător cu care acesta nu are o relație contractuală prealabilă.În aceste condiții, teoretic, la alegerea asigurătorului propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecție prețul asigurării și alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, înclusiv în acordarea despăgubirilor.Totodată, în contextul precedentului generat de BREXIT și având în vedere posibilitatea apariției acestei situații în viitor, este necesară asigurarea unui cadru legislativ care să permită birourilor naționale ale statelor, să încheie acorduri de reciprocitate pe baza cărora, persoanele fizice și juridice rezidente să fie despăgubite pe baza garanției acordate de acestea.Proiectul Ordonanței de urgență de modificare și completare a legii nr. 132/2017 are în vedere în principal următoarele:1. Se propune introduicerea posibilității exprese a BAAR de a încheia acorduri de reciprocitate și cu organisme similare din state terțe, astfel încât persoanele fizice și juridice rezidente în state terțe să beneficieze de garanția BAAR, pe baza încheierii unor astfel de acorduri.2. Se propune modificarea mecanismului de decontare directă în sensul transformării acestuia într-un serviciu obligatoriu atât pentru asigurătorul RCA, cât și pentru asigurat.3. Se propune corelarea contravențiilor cu obligațiile nou introduse în proiectul de ordonanță de urgență.4. Se propune corelarea sancțiunilor aplicate asigurătorilor RCA cu cele aplicate societăților reglementate de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.Situația extraordinară apărută în contextul BREXIT a generat necesitatea reglementării urgente a celor mai sus prevăzute, întrucât promovarea măsurilor pe calea unui proiect de lege, ținând cont de perioada lungă pe care o presupune o procedură parlamentară, nu ar asigura protecția necesară în timp util iar interesul public general ar fi iminent afectat.de asemenea, în ceea ce privește deconatrea directă, situația extraordinară este generată de existența unei stări de fapt, obiective și cuantificabile, astfel încât, în contextul celor de mai sus prezentate, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență putând avea consecințe nefavorabile în plan economic și social.Se are în vedere protecția financiară a persoanei prejudiciate, astfel încât să beneficieze de repararea într-un timp cât mai scurt a prejudiciului material suferit. Astfel, consumatorul nu va mai fi nevoit să contacteze un asigurător cu care nu are o relație contractuală prealabilă și pe care nu l-a ales conform propriilor criterii, astfel încât criteriul de alegere a contractului RCA să depindă de alte elemente decât cele referitoare la nivelul prețului asigurării RCA.În al doilea rând, dau la fel de important, este faptul că persoana prejudiciată nu are la dispoziție aceleași instrumente pe care le are propriul asigurător, astfel încât, să poată constrânge asigurătorul persoanei vinovate să soluționeze cazul într-un termen cât mai scurt și la un nivel just al despăgubirii."