​INTERVIU Nicu Marcu, președinte al ASF: Nu vreau să fac pe polițistul și să mă apuc să văd de cine și cum a fost adus fiecare / Nu am văzut pe nimeni de la DNA și DIICOT să intre în instituție

Nota autorului: Ulterior interviului, ASF a transmis următoarele informații despre reducerile de posturi:

Am înțeles. Într-o întrebare sunt mai multe întrebări. Vă voi răspunde pe rând.Nu. În primul rând ați spus că am fost numit de Parlament la propunerea PNL și PSD.Ați spus propunerea. Eu mi-am depus candidatura și am fost votat și în Comisii și în Plenul Parlamentului. Nu știu cine a votat, dar a fost un vot covârșitor și așa cum am văzut eu votul a fost din partea tuturor partidelor. Într-adevăr eu am vorbit și vorbesc în continuare de transparență, dar cu respectarea legii, astfel încât să nu bulversăm niciodată piețele pe care le reglementăm și le supraveghem.Cu privire la acel Regulament la care faceți referire, într-adevăr a trebuit să facem lucrul acesta, nu ca să ținem presa departe sau ca să ținem informațiile pentru noi, ci pentru ca să nu mai plece din instituție documente oficiale, documente sensibile, ale instituției referitoare la activitatea pe care o facem noi și toate lucrurile să plece în mod reglementat, în sensul că dacă cineva solicită informații există o Direcție de comunicare și va primi mandat din partea mea sau orice alt angajat al instituției primește mandat din partea mea sau a Consiliului să comunice pe spețele respective. Deci nicidecum nu este o încorsetare a comunicării informațiilor din cadrul instituției, dar comunicăm strict în limitele legale, nu altfel.În altă ordine de idei, mă întrebați cu privire la faptul că directorul meu de cabinet este un..fost..Da, da, da, vă spun imediat. Da, directorul meu de cabinet este domnul Viorel Voinescu, care într-adevăr a lucrat la SRI pe parte economică. Eu îl știam din activitatea mea de la Curtea de Conturi că este un om riguros. Eu l-am contactat și l-am întrebat dacă vrea să lucreze cu mine. Omul nu mi-a răspuns de prima dată. Mi-a spus: domnule, lăsați-mă să mă gândesc că nu mi-am făcut planuri de a mai lucra.Știind rigurozitatea și experiența lui, faptul că el nu a lucrat pe partea operativă, ci numai pe financiar și economic, adica de fapt a fost un director economic al unei instituții, am nevoie de el ca să ma ajute aici.Legat de primele din ASF. D-voastră ați scris acel articol despre acele prime, comunicarea noastră a fost că s-a respectat Contractul Colectiv de Muncă. Nu am greșit cu absolut nimic.Eu nu comentez articolele presei. Eu vreau să vă spun că din multe articole de presă (inclusiv din articolele dvoastră) îmi iau informații esențiale care îmi folosesc în actul de conducere.Referitor la publicațiile care ar fi șters articole. Domnule, nu controlăm noi presa. Nu am dat niciodată un telefon, mai mult de atât relația mea cu presa acum a început să fie pentru că până acum nu știam jurnaliștii de pe acest domeniu.Domnule.. Direcția de comunicare v-a transmis un răspuns care este corect - că s-a respectat Contractul Colectiv de Muncă.Da, o schimbare într-adevăr o să fac. Chiar dacă lucrul ăsta nu l-am negociat și discutat cu Sindicatul (n.a Sindicatul ASF), dar pe mandatul meu nu o să mai dau nicio primă. Adică nu o să mai fie primă de nu știu ce, primă de nu știu ce..Ascultați-mă un pic. O să găsim o formulă să stimulăm munca. Deci eu nu pot să accept să dau la toată lumea prime sau stimulente egale. O să vedeți o analiză foarte clară pe salarizare astfel încât noi să ne asigurăm că cele trei sectoare de activitate (n.a piața de capital, asigurări și pensii privcate) sunt plătite așa cum trebuie pentru munca pe care o fac, care este extrem de dificilă și de serioasă, pentru că ei verifică piața.Asta nu înseamnă că trebuie să-i ținem la salariul minim pe economie, pentru că la un moment dat o să mă trezesc că nu mai rămâne nimeni aici. Vor fi ofertați din piață și nu mai rămâne nimeni aici. Drept urmare ei trebuie să fie salarizați pe măsură, dar veniturile lor trebuie să fie în concordanță cu munca. Nu toată lumea va fi remunerată cu stimulente sau prime la fel - adică muncesc nu muncesc știu că voi primi anual încă un salariu în plus. Nu sunt de acord cu situația asta.Da. În momentul în care eu am ajuns în instituție am făcut personal niște analize pe parte operațională pentru că m-a interesat să văd care sunt punctele nevralgice și riscurile pe cele 3 piețe. În același timp, împreună cu Consiliul am delegat un grup de lucru care să facă o analiză la nivelul instituției atât pe resurse umane, materiale, cât și investiționale pentru a ști cum stăm.În acest sens, acest grup de lucru a finalizat spre sfârșitul anului acest material, s-a discutat de mai multe ori în Consiliu. S-a ajuns la concluzia unei reorganizări instituționale - un management unitar la nivelul fiecărui sector și acum suntem în perioada de implementare a propunerilor venite din partea acestui grup de lucru.Concret, fiecare sector va fi condus de către o direcție generală cu un director general. O sa vedeți o ajustare a salariilor în minus pe anumite poziții.Ca să nu greșesc vă voi da o situație clară să vedeți. La fiecare cabinet s-a desființat postul de director de cabinet și a rămas un singur post de director de cabinet la președintele ASF. Ceilalți (n.a membri ai Consiliului ASF) au coordonatori ai cabinetelor, cu diminuarea salariului aferent trecerii de la funcția de director de cabinet la cea de coordonator de cabinet.Reducerea salariului este substanțială. Vă dau toate datele astea scris ca să le vedeți că nu le știu pe din afară.S-au transformat posturile de consilieri de la cabinete în posturi de experți, cu reducerea salariului aferent funcției de expert.S-a redus numărul de consilieri de la cabinete și s-a ofertat dacă vor să lucreze în instituție pe o funcție aferentă.La nivelul cabinetelor, persoanele angajate anterior venirii mele au fost angajate pe o perioadă nedeterminată. Persoanele pe care le-am adus cu mine, 3 sau 4 nu sunt sigur, sunt angajate pe durată determinată pe durata mandatului meu și pleacă odată cu mine.În privința nivelului de salarizare, peste tot am făcut ajustări în minus. Și acesta nu este un moft al președintelui, ci este o corelare între funcțiile deținute și responsabilitățile pe care le au."La nivelul ASF a avut loc, anul trecut, un proces de reorganizare, care a vizat toate posturile de consiler, în număr de 26, care au fost desființate. Angajații care au ocupat aceste poziții au fost reîncadrați în funcția de expert în management și responsabil (funcții de execuție), cu o reducere salarială de aproximativ 20%. Au fost desființate, de asemenea, 4 posturi de Director cabinet, angajații fiind reîncadrați, de asemenea, cu o reducere salarială de aproximativ 20%.În prezent organigrama include 19 posturi de Director, după reorganizarea curentă acestea se vor reduce la 11, dintre care 4 vor fi poziții de Director general. Reducerea salarială cumulată pentru aceste posturi, după reorganizare, va fi de aproximativ 47%."ASF nu a comunicat exact ce salarii aveau cei 26 consilieri înainte de a fi reîncadrați ca experți pe salarii diminuate, dar informații transmise de ASF anul trecut către ZF arată căNu. Nu vor fi reduceri de personal. Vor fi relocați oamenii pe domeniile sau zonele unde suntem deficitari, mai ales pe cele 3 piețe pe care noi le supraveghem și este nevoie pentru a face față.Nu, domnule, trebuie să veniți mai des pe la noi ca să vedeți ce facem. În afară de aceste 3 sectoare, există: Seriviciu de conformitate și integritate, există Serviciu de spălare a banilor, a fost Direcție de Resurse umane pe care noi am desființat-o și am lăsat un serviciu și restul personalului l-am dirijat către activitățile care aveau nevoie de personal, există Direcție juridică, Direcția de IT.Da, domnule, bineînțeles, dar v-am spus că personalul aferent direcțiilor suport l-am dimensionat de așa natură încât să fie dimensionat corect, iar restul oamenilor i-am dirijat către sectoare acolo unde este nevoie de ei.Trebuie să se priceapă. Ești în instituție trebuie să înveți.Nu este o problemă pe care trebuie să o rezolv. Eu nu vreau să fac pe polițistul în instituție și să mă apuc acum să văd de cine și cum a fost adus fiecare în instituție. Fiecare are un contract de muncă. Știți foarte bine Codul Muncii. Indiferent ce aș vrea să fac eu, dacă nu-mi convine de cineva, eu trebuie să demonstrez că acea persoană nu muncește. Rolul meu este să-i pun la muncă. Nu să pierd timp acum să văd cine i-a adus, nu mă interesează și nu pot să fac asta că nu am timp.Eu nu am făcut decât să-i pun la treabă, unii poate nemulțumiți, dar asta e, și să-i verific dacă muncesc. Cine nu va munci și nu va face treabă, din păcate...e clar că nu ai ce căuta aici.Da, pot să vă spun ce salariu am eu, este și în declarația de avere. Salariul net este 54.132 de lei.Conform Contractului Colectiv de Muncă. Întreb la juridic dacă vă pot da aceste informații. Eu nu încasez altceva decât ce e legal. Legea spune că ASF se autofinanțează are venituri proprii și salarizarea ei se face conform legii în baza căreia funcționează.Destul de repede. Schimbările intră în vigoare începând cu luna februarie, dar oricum autoritatea va fi într-o permanentă modernizare, pentru că în afară de această reorganizare și restructurare a resurselor umane avem nevoie de o digitalizare a instituției. Încă lucrăm cu foarte multe hârtii. Sunt surprins să văd că facem supravegherea companiilor încă pe hârtie, pe situații transmise pe hârtie de către entitățile supravegheate, în condițiile în care mi s-ar părea normal să avem toate datele online ale acelor companii.Pentru o bună supraveghere a pieței este nevoie să ne modernizăm digital. Această perioadă ne-a determinat să ne aliniem la partea digitală, pentru că nu am avut încotro, dar încă mai e nevoie.O secundă. Vorbiți despre mine că aș favoriza?Eu sunt de șase luni președinte al ASF. Nu favorizez pe absolut nimeni din piață și din instituție. Dacă citiți foarte clar legea, structurile de conducere sunt așa: vicepreședinți care sunt numiți de Parlament pe sectoare. Există vicepreședinte numit pe sectorul pensii private, vicepreședinte numit pe sectorul asigurări și vicepreședinte numit pe sectorul pieței de capital.Nu, nu. Anumite decizii se iau de ConsiliuDa, domnule, deciziile de sancționare se iau de către Consiliu, dar atenție, la propunerea Sectoarelor. Nu ia Consiliu decizii de capul lui. Dacă vă uitați în istoria asta mică de 6 luni de când am venit eu, o să vedeți că nu am precupețit să sancționez orice abatere de la legislație. Și ăsta este rolul meu aici: să disciplinăm piața.În ce privește acest denunț care ziceți dvoastră că s-a făcut la DNA, fiecare om este liber să facă orice denunț la orice Parchet din România cu privire la chestiunile pe care le găsește el de cuviință. N-am nicio problemă cu acest lucru. Dacă ne va întreba Parchetul cu privire la anumite aspecte vom răspunde.În noiembrie anul trecut am solicitat Direcției care se ocupă de petiții să facă un material cu privire la evoluția petițiilor în ultimele 6 luni. Acel material a fost transmis către sectorul care se ocupă de asigurări.Sectorul de asigurări l-a analizat, iar în decembrie 2020 a venit cu materialul în ședința de Consiliu. Consiliul ASF a mai solicitat niște lămuriri cu privire la anumite aspecte, după care la următoarea ședință de Cosniliu din ianuarie 2021, s-a analizat și s-au decis măsurile pe care le-ați văzut.Deci nu are nicio legătură cu denunțul. Nu luăm decizii de pe o zi pe alta. Aici sunt niște proceduri foarte bine făcute.Repet că propunerile de amenzi vin din partea Sectorului (n.a de Asigurări) pe baza materialelor pe care le au. De multe ori Consiliul a propus mărirea acestor amenzi și s-au aprobat în cuantumul stabilit. Acestea sunt sancțiunile date de când sunt eu aici. Ce s-a întâmplat înaintea mea, nu știu.Nu putem..Când avem anumite suspiciuni legate de activitatea proprie și de acțiunile noastre de control și supraveghere, este clar că noi colaborăm cu autoritățile.Da, asta o să fac, când cineva greșește.Da, i-a încetat contractul individual de muncă.Și-a dat demisia.Și-a dat demisia și eu am acceptat-o. Nu pot să.. e un act..ea a solicitat demisia, eu am aprobat și..Domnule, nu că nu vreau să spun. Este un act care s-a întâmplat.Vă spun. Mai este încă un director care prin acordul păților era numit cu delegație tot la o Direcție din asigurări și i-a încetat delegarea acolo. La Juridic același lucru am solicitat încetarea conducerii al nivelul Direcției juridice, deci cam așa sunt..Nu, vă spun eu cui am solicitat, dacă e nevoie, că nu mi-e frică de lucrul ăsta. Probabil că au văzut că nu pot să țină pasul cu..Am să vă dăm la momentul oportun.Domnule, nu am văzut pe nimeni de la DNA și DIICOT să intre în instituție, că dacă vin, întâi vin la mine.Nu, n-au venit.Atunci când lucrează cu bună credință. Când se demonstrează bună credință este normal să fie așa și vă spun de ce. Colegi de-ai noștri care lucrează în control au avut plângeri penale făcute de către cei pe care i-au controlat și de multe ori refuză sau le e frică să mai meargă pentru că există riscul să fie ținuți prin instanțe.Da, dar se demonstrează buna credință, că oamenii au fost să controleze compania respectivă prin mandat, prin delegație dată de ASF. Dacă nu ai măcar o minimă protecție ca să-ți faci meseria atunci înseamnă că s-a terminat! Păi sunt 5-6 oameni din instituție cărora li s-a făcut plângere penală și au stat cred că vreo 2 ani de zile pe la Parchet, având în vedere controalele pe care le-au făcut. Nu este în regulă lucrul acestaNu mai știu de la cine. Nu are importanță. Ideea este că nu vrea nimeni să fie protejat mai mult decât este necesar.De ani de zile activitatea pe cele 3 piețe s-a redus la acest produs - RCA. În jurul lui s-a creat atâta vâlvă și vă spun, din analizele mele, că totul a pornit de la faptul că nu a fost bine reglementat. Dacă ar fi fost bine reglementat de la început, nu s-ar fi ajuns aici. În nicicio țară din UE nu se întâmplă așa. Totul depinde de reglementare în primul rând. Nu trebuie să inventăm noi nimic. Trebuia să luăm exemple de bună practică din alte țări, le adaptam la noi și cu asta se închidea discuția.În altă ordine de idei, având în vedere nivelul de cotă de piață la care au ajuns pe acest produs unele companii, ele trebuie să fie capitalizate astfel încât să poată face față plății daunelor. În acest sens, cred că în urmă cu 1-2 luni de zile, am aprobat o prevedere într-o normă prin care determinăm companiile care vor cotă de piață mare să se capitalizeze proporțional, astfel încât să ne asigurăm că fac față să plătească daunelor pe care le au.Norma este aprobată și companiile au termen de aplicare 31 martie 2021.Le-am dat 3 luni ca să conformeze. Fiecare companie își face calculele în funcție de cota de piață pe care o dorește și în funcție de cota de piață își stabilește ce nevoie de lichiditate are astfel încât să poată să facă față plăților aferente daunelor.Probabil că vom avea la momentul respectiv la sfârșitul lunii martie când va intra în vigoare. Atunci vom ști exact cât trebuie să aibă fiecare aport în plus, astfel încât să fie în acord direct cu cota de piațăDomnule, nu mai fiți atât de sceptic la tot ce facem. Noi facem lucruri astfel încât să reglementăm piața. Sunt convins că și dvoastră vă doriți o piață bine reglementată. Noi am făcut această normă în baza unor analize..Da, într-adevăr acest proiect de OUG a fost înaintat de noi către Ministerul de Finanțe. L-am înaintat anul trecut prin noiembrie și la un moment dat ni s-a returna pentru niște chestii de formă legislativă pe care a trebuit să le facem, l-am trimis înapoi acum către Ministerul de Finanțe și acum vom vedea când se va aproba.Acest proiect de Ordonanță de urgență prevede faptul că asiguratul sau asigurătorul să aibă obligativitatea să facă decontarea directă. Aceasta înseamnă că cel care este asigurat, în urma unei daune suferite, va beneficia de plata daunei de la compania care l-a asigurat. Ulterior se face decontarea între companii. Nu facem decât să protejăm consumatorul, adică pe cel asigurat, să nu mai fie plimbat dintr-o parte în alta.Când va intra în vigoare această OUG, sau lege, că și în Parlament este în dezbatere un proiect de lege de ani de zile, beneficiarul unei polițe își va alege probabil în cunoștință de cauză compania de asigurări astfel încât sî știe că va avea un serviciu de calitate.Da. Să știți că de multe ori asiguratul nu știe și de această chestiune cu decontarea directă. nu este informat sau nu i se spuneDa, dar dacă vrei servicii de calitate...De când sunt eu aici vă garantez că ASF își face treaba. Acolo unde lucrurile nu sunt în regulă le vom sancționa de fiecare dată și mergem până la capăt. Adică nu mă dau înapoi de la a face ceva ca să reglemntăm piața și să reglăm odată chestiunea asta cu RCA.Problemele RCA nu le-a generat Nicu Marcu. Am venit de 6 luni pentru a rezolva aceste probleme și le vom rezolva pe mai multe căi. Nu avem o baghetă magică.Sper să fie aprobat cât mai repede. Sunt în contact direct permanent cu Ministrul de Finanțe și trebuie să parcurgă procesul legislativ. Cu cât va fi aprobat mai repede cu atât va fi mai bine pentru consumatori.Sunt lucruri mult mai interesante pe alte piețe. Spre exemplu pe piața pensiilor private o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm în perioada următoare este că cei care contribuie la Pilonul II de pensii în proporție de peste 90% sunt repartizați aleatoriu. Asta înseamnă că ori nu sunt interesați la ce fond de pensii sunt alocați sau nu sunt atât de bine documentați, educați financiar încât să aleagă fondul de pensii care are cel mai bun randament.În sensul acesta noi am preluat din media sugestia cu privire la raportarea pe care o fac administratorii de fonduri de pensii și în condițiile în care până acum făceau raportare semestrială cu privire la portofoliul investițional pe care îl au, acum i-am determinat să facă o raportare trimestrială astfel încât cei care contribuie la acest Pilon de pensii să știe permanent care sunt randamentele și portofoliul investițional. Raportarea se va face către ASF și noi o vom face publică.Tot pe partea de pensii private, anul acesta va fi anul în care vom implementa pensiile ocupaționale. În acest sens este nevoie de niște facilități fiscale, niște deduceri fiscale care vor trebui acordate angajatorilor astfel încât să fie interesați de acordarea acestor pensii ocupaționale angajaților și ar fi un lucru foarte bun pentru că din start dacă vom da drumul și la pensiile ocupaționale vom avea 3 alte opțiuni la pensia publică: vom avea pilonul II, pilonul III și pilonul pensiilor ocupaționale.În Codul fiscal trebuie să apară niște prevederi care să dea niște facilități fiscale angajatorului astfel încât să fie interesat să facă acest sistem al pensiilor ocupaționale. În acest sens, noi ASF am început să avem discuții cu organisme profesionale pentru conștientizarea beneficiilor pensiilor ocupaționale.Nu, nu, nu ați înteles. Una-i una, alta e alta. Deducerile fiscale le dă Guvernul, conștientizarea pe care trebuie să o facem noi la nivelul angajatorilor este alta.Vor fi în noul Cod fiscal. Deducerile fiscale nu țin de noi. Am informat Guvernul cu privire la beneficiile pensiilor ocupaționale. Din discuția cu Gubernul s-a înțeles necesitatea acestui lucru și așteptăm modificarea Codului fiscal.Da, la vremea respectivă, în toamna anului trecut, am discutat cu ministrul de Finanțe și mi-a spus că în momentul în care va fi modificat Codul Fiscal pe anul acesta va fi prinsă și o modificare în sensul deductibilităților acordate angajatorilor.Plata pensiilor private din Pilonul II se face acum integral sau defalcat pe 5 ani, dar e nevoie de o lege a plății pensiilor pe care tot în anul acesta ne-am propus să o facem.Intenția noastră în lege este ca plata pensiilor să fie în tranșe lunare pe durata vieții, iar banii care rămân după fiecare lună de plată în contul fiecărui contributor, acei bani vor avea un randament, pentru că vor fi investiți.Avem deja un proiect de lege pe care îl vom înainta către Parlament. Nu se va mai putea încasa contribuția integrală, ci vor fi făcute plăți lunare.Asta o să stabilim în funcție de durata preconizată de viață..sunt niște indicatori și în funcție de asta se va stabili plata lunbară a pensiilor de pe Pilonul II. plățile vor fi eșalonate pe o anumită perioadă stabilită în această lege.Nu.Avem simulări și studii de impact din care reiese că prețurile RCA nu vor crește foarte mult. Impactul nu va fi foarte mare.Păi nu, am zis că nu va fi un impact semnificativ. Pe noi ne interesează să protejăm consumatorul, astfel încât asiguratul să fie sigur că beneficiază de servicii corecte și bune. În ceea ce privește decontarea între companiile de asigurări, aceasta va fi reglementată foarte clar și în momentul în care ajung la o divergență pe o anumită sumă este clar că instanța va fi cea care va stabili realitatea acelor sume. Părerea mea este că multe din divergențele actuale se vor rezolva prin acest proiect de Ordonanță de urgență.Vreau să vă asigur că pe mandatul meu se va respecta legea, eu voi face tot posibilul astfel încât să mă asigur că prin măsuile luate să echilibrăm piața, pentru că nu mă satisface cu nimic să văd în permanență consumatorul nemulțumit.Numărul petițiilor este la un nivel de cam 1,5% din totalul daunelor și dacă este să te uiți așa poți spune că e mic, din acestea jumpătate sunt la cesionari sau service-uri, dar așa cum am mai spus-o și o petiție dacă este, rolul nostru este să ne aplicăm asupra ei și să lămurim lucrurile. Cred că au ajuns atâția ani de bulversare pe această zonă.Trebuie să facem toate demersurile, și eu asta fac, legislative, reglementări interne, și pe partea cealaltă de control și supraveghere cu măsurile pe care le-ați văzut și o să le mai vedeți în continuare și cine nu se supune acestor reglememntări și măsurilor luate de noi din păcate vor suporta sancțiunile aferente.