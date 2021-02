Sondaj UNSAR-IRES: 71% dintre șoferi ar fi deranjați dacă valoarea reparației prin RCA ar fi mult mai mare decât reparația în regie proprie

publicarea anuală, cu titlu informativ, de către o autoritate competentă a unor prețuri de referință pe piața de reparații auto, pentru a limita practicarea unor prețuri exagerate.

publicarea anuală, cu titlu informativ, de către o autoritate competentă a unor prețuri de referință privind închirierea autovehiculelor primite la schimb de persoane păgubite RCA.

Marea majoritate a celor care conduc un autovehicul (67%) se consideră bine sau foarte bine informați cu privire la asigurările RCA. În schimb, 55% dintre respondenți își autoevaluează gradul de informare cu privire la asigurările facultative CASCO drept scăzut, în timp ce 45% dintre șoferi au un grad ridicat de informare potrivit unei noi cercetări sociologice realizate pentru UNSAR de către IRES.Sondajul de opinie “Percepția românilor față de asigurările auto” a folosit un eșantion reprezentativ de 1.000+ subiecți cu vârste de peste 18 ani, care conduc un autovehicul. Studiul are o eroare maximă tolerată de ± 3,16%, fiind realizat prin metoda CATI, în decembrie 2020.În ceea ce privește asigurările obligatorii RCA, peste jumătate dintre cei intervievați (54%) se consideră bine informați, iar 13% foarte bine informați. La fel ca în 2019, proporțiile celor care consideră că au un grad ridicat de informare cresc o dată cu înaintarea în vârstă și pe măsură ce nivelul de educație sau de venit este mai ridicat, dar și în rândul celor din mediul urban.Totodată, studiul relevă un nivel ridicat de interes în rândul populației cu privire la valoarea despăgubirii achitate de asigurător în cazul unei daune: 57% dintre șoferi sunt foarte interesați, iar 35% sunt interesați. În același timp, 88% dintre respondenți s-ar simți nedreptățiți în situația în care despăgubirea solicitată de unitatea reparatoare asiguratorului ar conține servicii facturate de care nu au beneficiat.La fel ca la ediția precedentă a studiului, 71% dintre șoferii intervievați ar fi deranjați dacă, în cazul unui accident de circulație, valoarea reparației despăgubită de polița de asigurare RCA a vinovatului ar fi cu mult mai mare decât costul aceleiași reparații efectuate fără asigurare. Mai mult, impactul costului mai ridicat al reparațiilor despăgubite din polița RCA față de cel al unei reparații fără RCA asupra evoluției primelor de asigurare este un motiv de îngrijorare pentru 85% dintre șoferi (+3 puncte procentuale față de 2019).În acest context, peste jumătate dintre respondenți (55%), cunosc faptul că pot încasa despăgubirea direct de la asiguratorul RCA fără obligativitatea reparației vehiculului, în cazul în care sunt păgubiți într-un accident de vehicule. Totuși, rămâne un procent important de 45% dintre șoferi care încă nu știu acest lucru.Drept urmare, o serie de măsuri sunt considerate benefice de către majoritatea șoferilor intervievați (94%), respectiv:“Subliniem încă o dată căAceste prețuri, introduse cu titlu orientativ, ar ajuta consumatorii să fie mai bine informați cu privire la costurile implicate, în cazul în care ar fi păgubiți RCA. În plus, ar putea limita anumite derapaje existente pe piața reparațiilor auto”, au precizat reprezentanții Uniunii.Potrivit celor mai recente date ale ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară, industria de asigurări a plătit în fiecare zi din primele 9 luni ale anului 2020, numai în baza polițelor RCA, despăgubiri de aproape 1,8 mil. EUR, în timp ce a gestionat un total de 9,1 milioane contracte RCA, respectiv 4,7 milioane polițe exprimate in unități anuale.În plus, în ciuda restricțiilor de circulație impuse anul trecut ca urmare a pandemiei, numărul dosarelor de daună deschise pe RCA în primele 9 luni ale anului 2020 a scăzut cu 7,64%.În primele 9 luni ale anului precedent, conform ASF, prima medie RCA a scăzut cu 1% față de aceeași perioadă din 2019, în timp ce dauna medie a urcat cu 6%. Din păcate, în această perioadă, unul dintre cei mai importanți indicatori ai industriei de asigurări, rata daunei aferentă segmentului RCA, a crescut cu peste 4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2019, până la 84,61%.