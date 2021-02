Topul celor mai pârâți asigurători RCA în instanțe: Câte mii de dosare și-au deschis reciproc în justiție asigurătorii pentru a-și recupera despăgubirile plătite după accidente auto

City Insurance și Euroins au calitatea de pârâte în peste 7000 de dosare în care li se cer achitarea a peste 93,5 milioane de lei

Va crește decontarea directă obligatorie numărul litigiilor dintre asigurători?

"Serviciul decontare directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care acesta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului.

Având în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieței și evitarea instituirii unei piețe cu structură de monopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi contractat de către asigurat și asigurătorul RCA, se urmărește creșterea încrederii asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător cu care acesta nu are o relație contractuală prealabilă.

În aceste condiții, teoretic, la alegerea asigurătorului propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecție prețul asigurării și alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, înclusiv în acordarea despăgubirilor.

Un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de soluționare amiabilă a unui număr extrem de mare de dosare de daună de regres administrativ, în special de micșorare a costurilor de gestionare a acestora, dar și reducerea termenului de acordare a despăgubirilor. Prin aplicarea acestuia se urmărește beneficiul asiguratului, creșterea încrederii în propriul asigurător și optimizarea costurilor cu despăgubirile ce pot duce la scăderea primelor de asigurare.", se arată în expunerea de motive la proiectul de OUG.





În urma centralizării datelor raportate de societățile de asigurare,, situația litigiilor în care societățile de asigurare au calitatea de pârât in litigii aferente clasei 10, deschise cu alte societăți de asigurare din România, arată peste 7500 de dosare deschise în instanțele din România, valoarea pretențiilor financiare solicitate depășind 101,4 milioane de lei.Datele ASF arată că primii doi mari jucători RCA,, care dețin 75% din totalul contractelor RCA din țară, sunt pârâte în peste 7.000 de dosare, valoarea pretențiilor financiare solicitate depâțind 93,5 milioane de lei.care are calitatea de pârât în 207 dosare în instanță, în care i se solicită achitarea a peste 3,2 milioane de lei., ambele membre al grupului austriac de asigurări Vienna insurance Hroup (VIG), au calitatea de pârât în 66 de dosare și respectiv 54 de dosare, fiindu-le solicitate achitarea unor sume cumulate de peste 2,4 milioane de lei.(cu 41 de dosare) și(31 dosare) sunt următoarele clasate în topul asigurătorilor care au calitatea de pârâți în procese deschise de alți asigurători, valoarea pretențiilor solicitate acestor societăți fiind de peste 1,3 milioane de lei și respectiv 546.000 de lei.(10 dosare) și(9 dosare) sunt ultimele clasate în acest top al litigiilor, în cazul acestora pretențiile solicitate fiind de peste 66.000 de lei și respectiv 284.000 de lei.În situația transmisă, ASF sublianiază că "în clasa 10 sunt reflectate atât polițele tip RCA (n.a răspundere civilă auto) cât și CMR (n.a asigurarea de răspundere a transportatorului pentru marfa transportată.), neexistând o raportare care să cuprindă doar polițele RCA., un alt exemplu fiind și în cazul unui accident în care sunt implicate două mașini care au doar asigurări RCA, dar șoferul nevinovat are pentru mașina sa și serviciul de decontare directă., prevăzut în contractul RCA, care permite, contra unui tarif suplimentar, ca în caz de daună provocată din vina unui terț să te adresezi propriului asigurător RCA, urmând ca acesta să întreprindă demersurile necesare avizării, constatării și despăgubirii daunei respective. Ulterior, asigurătorul tău RCA își recuperează banii de la asigurătorul RCA al șoferului vinovat de accidentul auto.Acest serviciu de decontare directă între asigurătorii RCA va deveni obligatoriu, potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență supus dezbaterii publice de Ministerul de Finanțe., proiectul de OUG propune ca "actul prin care asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate a stabilit cuantumul despăgubirii și în baza căruia a efectuat plata să constituie; titlul de creanță cuprinde sumele datorate către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate și devine, la data scadenței,pentru recuperarea creanței constatate prin titlu".Rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă proiectul de OUG privind decontarea directă obligatorie va fi adoptat de Guvern, fiind semne de întrebare atât cu privire la evoluția prețurilor asigurărilor RCA dar și la numărul de litigii deschise între asigurători.