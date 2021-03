Un nou director general la Euroins România: Tanja Blatnik, cu peste 20 de ani experiență în piața asigurărilor din Europa Centrală

Bulgarii de la Euroins Insurance Group au anunțat miercuri numirea la conducerea operațiunilor din România a Tanijei Blatnik, care are peste 20 de ani de experiență în piața asigurărilor din Europa Centrală și anterior a fost Director Executiv pentru operațiunile Generali Insurance Slovenia. Euroins amintește că la sfârșitul anului 2020 și-a majorat capitalul social cu 126 milioane de lei pentru a-și reduce expunerea în sectorul RCA și o creșetere sănătoasă pe piața românească a asigurărilor."Euroins România se află într-un proces de repoziționare pe piața asigurărilor, cu o strategie concentrată pe trei piloni principali: valoare adăugată, diversificare și digitalizare. Relația cu clienții și partenerii, satisfacția și încrederea sunt cheia acestui proces și elemente vitale pentru succesul pe termen lung al companiei. Pentru a obține aceste rezultate, schimbările vor începe chiar de la nivelul conducerii și managementului companiei", a declarat Tanja Blatnik, noul director general al Euroins România.Potrivit informațiilor asigurătorului, Tanka Blatnik are peste 20 de ani de experiență în industria asigurărilor, gestionând și conducând echipe operaționale importante și proiecte inovatoare din Europa Centrală. Înainte de a se alătura Euroins România, Tanja Blatnik a deținut funcția de Director Executiv pentru operațiunile Generali Insurance Slovenia, iar anterior a ocupat aceeași poziție în compania Adriatic Slovenica, a doua cea mai mare companie de asigurări din Slovenia, cu venituri de 300 milioane euro.În 2020, Consiliul de Administrație al Euroins a întreprins diverse acțiuni pentru a crește satisfacția clienților, iar rezultatele pozitive se văd deja: în ultimul trimestru al anului 2020, compania a înregistrat cu 30% mai puține plângeri față de începutul anului, ceea ce reprezintă o scădere cu 50% a plângerilor depuse de persoane fizice. De asemenea, Euroins România a introdus pe piață noi produse non-RCA, cu focus pe asistența rutieră și serviciile conexe în domeniul sănătății.„Înțelegem că o schimbare a percepției asupra companiei nu va fi vizibilă imediat, însă suntem hotărâți să ne îmbunătățim serviciile, iar eforturile noastre susținute în această direcție ne fac să fim încrezători - că în timp - gradul de satisfacție al clienților noștri va continua să crească. Toate aceste schimbări sunt menite să aducă valoare adăugată clienților, acționarilor, precum și pieței de asigurări din România. Această misiune va consolida poziția noastră ca unul dintre furnizorii de top pe piața asigurărilor din România”, a mai adăugat Tanja Blatnik, noul director general al Euroins România.Euroins a mai amintit și faptul că la sfârșitul anului 2020 și-a majorat capitalul social cu 126 milioane de lei pentru a-și reduce expunerea în sectorul RCA și o creșetere sănătoasă pe piața românească a asigurărilor.Euroins, al doilea mare asigurător RCA, a primit mai multe amenzi de la începutul acestui an, ultima chiar luna trecută. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis în data de 22 februarie 2021 amendarea cu 500.000 de lei a Euroins, pentru netransmiterea ofertelor de despăgubire sau a notificărilor privind motivele pentru care nu au fost aprobate pretențiile de despăgubiri, precum și pentru plata cu întârziere a unor dosare de daună.