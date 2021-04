​Problemele din piața RCA prin ochii unui deputat și patron de broker în asigurări: Tarifele de referință la reparațiile auto ar rezolva problema asigurătorilor rău platnici / Decontarea directă obligatorie va crește prețurile / Ce soluții propune

- Iulius Firczak, deputat în cadrul Grupului parlamentar al minorităților naționale și acționar cu peste 90% într-o firmă de brokeraj în asigurări , este secretar în Comisia de buget Finanțe și implicat activ în actuala modificare a legislației asigurărilor auto.

- Într-un interviu acordat HotNews.ro, Iulius Firczak declară că nu este fanul introducerii prin ordonanță de urgență a decontării directe obligatorii, o măsură care în opinia lui va duce la creșterea prețurilor la asigurările auto.

- Acesta susține că această măsură e o altă formă de a lua bani de la consumatori , din cauza unei legi RCA proaste și a faptului că Autoritatea de Supraveghere Financiară nu a fost mai severă în sancțiuni, în trecut.

- O altă măsură, susținută și de ASF și Consiliul Concurenței, este introducerea tarifelor de referință la reparațiile auto. Iulius Firczak susține această măsură despre care spune că va rezolva în primul rând problema asigurătorilor rău platnici și va da putere în instanță consumatorilor care au probleme cu asigurătorii.

1. Decontarea directă obligatorie la RCA , un serviciu care acum este opțional și scump, dar care permite unui păgubit care și-a asigurat mașina la un asigurător mai serios, să i se adreseze acestuia pentru a-și recupera prejudiciul, în loc de a se adresa asigurătorului șoferului vinovat de accident, este una din principalele modificări propuse într-un proiect de Ordonanță de urgență scos în dezbatere publică la începutul acestui an de Ministerul de Finanțe

2. Introducerea unor tarife de referință la reparațiile auto, pe modelul tarifelor de referință la asigurările RCA, este o altă prevedere introdusă pe parcursul dezbaterii publice în acest proiect de OUG. Ambele măsuri sunt susținute de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Consiliul Concurenței pentru rezolvarea problemelor din piața RCA.





"Cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de asigurare, incluse în tariful de primă, nu pot depăși cumulat 25% din tariful rezultat.", potrivit actualei legi RCA, aspect pe care Comisia Europeană l-a declarat în dezacord cu legislația UE.

ANI: Deputatul Firczak nu este în incompatibilitate ori conflict de interese

HotNews.ro: Sunteți deputat și acționar cu peste 90% într-o firmă de brokeraj în asigurări, cu afaceri în zona asigurărilor auto RCA. În același timp, legiferați sectorul RCA. Nu este acesta un conflict de interese ori o incompatibilitate?

HotNews.ro: Aveți probleme cu cei doi giganți din zona RCA, City și Euroins?

HotNews.ro: Ce vreți să legiferați în zona RCA? Care sunt marile probleme din această piață?

HotNews.ro: Totuși în legea de atunci s-au introdus acele tarife de referință pentru asigurările RCA, care sunt orientative, nu obligatorii. Comisia Europeană nu a interzis aceste tarife RCA. Acum există o propunere să fie introduse tarife de referință și la reparațiile auto.

HotNews.ro: Limitarea cheltuielilor administrative la 25% în calculul prețurilor RCA, prevedere care trebuie eliminată din legislația RCA conform solicitărilor Comisiei Europene, este o componentă de care se ține cont în stabilirea tarifului RCA. Nu vor crește prețurile RCA dacă va fi eliminată această componentă?

HotNews.ro: Transportatorii și service-urile așa susțin că prin eliminarea plafonării cheltuielilor administrative prețurile RCA vor crește iar.

HotNews.ro: Cine ar urma să stabilească aceste tarife de referință la reparațiile auto?

HotNews.ro: În ce stadiu este acum acest proiect?

HotNews.ro: Cine a propus introducerea tarifelor de referință în acest proiect de OUG? Pentru că inițial nu se vorbea decât despre introducerea decontării directe obligatorii RCA.

HotNews.ro: Mai puțin service-urile auto..

HotNews.ro: Cum să nu fie service-urile auto un jucător important când toată lumea după un accident se duce să-și repare mașina în service-uri? Nu ar trebui și ei consultați?

HotNews.ro: Cine să le vadă?

HotNews.ro: Repet, consumatorul, păgubitul RCA se duce la service să-și repare mașina.

HotNews.ro: Stați puțin. Dumneavoastră vreți să introduceți în legislație tarife de referință la reparațiile auto fără să consultați companiile care se ocupă cu așa ceva? Este ciudat. Au fost sau nu invitate service-urile auto la dezbateri?

HotNews.ro: Haideți să vedem ce proiecte sunt acum în Parlament aproape de linia de finish?

HotNews.ro: Dar acest proiect de lege nu cuprinde prevederile privind decontarea directă obligatorie și nici reglementarea tarifelor de referință la reparațiile auto. De ce nu s-au introdus la acest proiect amendamente care să reglementeze și aceste aspecte?

HotNews.ro: Vă referiți la..?

HotNews.ro: Cum să nu aibă impact de vreme ce introducerea tarifelor de referință RCA a dus la o scădere semnificativă a prețurilor RCA ale asigurătorilor și toate protestele transportatorilor și service-urilor de la acel moment au încetat?

HotNews.ro: În ce stadiu este proiectul de OUG de la ministerul de Finanțe care introduce decontarea directă obligatorie și tarife de referință la reparațiile auto? Susțineți cele două prevederi?

HotNews.ro: Din câte știți, cât de aproape suntem de adoptarea acestei Ordonanțe de urgență?

HotNews.ro: Dar în proiectul de OUG s-a introdus acea prevedere prin care creanța devine executorie în 10 zile.

HotNews.ro: Soluția care ar fi?

HotNews.ro: Ați propus cuiva crearea acestui sistem?

HotNews.ro: În ce stadiu este proiectul de OUG privind decontarea directă?

se află în prezent pe ultima sută de metri la Guvern și în Parlament, ambele vizând corectarea unor anomalii din piața RCA, respectiv problemele numărului mare de reclamații privind întârzieri la plata daunelor RCA.este un proiect de Ordonanță de urgență scos în dezbatere publică în luna ianuarie din acest an de Ministerul de Finanțe care propune realizarea în regim de urgență a două mari schimbări:este un proiect de lege (165/2020) care a trecut de Senat și acum este pe ultima sută de metri la Camera Deputaților, cameră decizională și care își propune printre altele să rezolve procedura de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României pentru încălcarea legislației UE prin modificările aduse de autoritățile române legii RCA în mai 2017.La acel moment, pentru a opri creșterile foarte mari de prețuri RCA și protestele transportatorilor auto, autoritățile au adoptat modificări la legea RCA, una dintre acestea fiind plafonarea cheltuielilor administrative luate în calcul de asigurători atunci când își stabilesc prețurile polițelor RCA.Despre toate aceste modificări legislative, HotNews.ro a stat de vorbă cu Iulius Firczak, deputat în cadrul Grupului parlamentar al minorităților naționale și secretar al Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților.În condițiile în care acesta este și acționar cu peste 90% din acțiuni la firma Personal Broker de Asigurări, acolo unde soția sa este administrator,ANI a formulat un răspuns în care explică de ce acest deputat nu este în incompatibilitate ori conflict de interese.Atâta timp cât un proiect de lege nu vizează comisionul pe care trebuie să-l încaseze un broker de la o firmă de asigurări nu există avantaj patrimonial ca să existe un conflict de interese. Noi aici vorbim despre cum trebuie să funcționeze piața de RCA, nu despre comisioanele care se practică și avantajele patrimoniale pe care le are fiecare jucător - broker, asigurător sau terță parte service-ul auto.În ceea ce privește incompatibilitatea, acțiunile și părțile sociale într-o companie trebuie declarate de toți parlamentarii, iar acestea sunt declarate de mine începând din decembrie 2016, de la primul mandat pe care l-am avut în Parlamentul României. Deci nu am ascuns nimic, pentru că era și greu de ascuns, pentru că din 2006 am creat firma și era cumva penibil din punctul meu de vedere să trec în 2016 acțiunile nu știu cărei persoane și să încerc să le ascund.Firma mea colaborează cu toate companiile RCA din piață. Nu am litigii cu niciuna dintre acestea.Sunt mai multe probleme și există și puncte de intersecție între aceste probleme. Proiectul de lege care se află astăzi pe masa Comisiei de buget Finanțe se referă la o problemă de infringement pe care a generat-o legea RCA dată în mai 2017 și este o urgență, deoarece limitarea cheltuielilor asigurătorilor la 25% prin legea din 2017 a generat probleme la nivel european și acest lucru trebuie corectat.Acum, din 2017 și până astăzi, putem observa că au mai apărut probleme în piață generate de forma pe care legea a luat-o în mai 2017. Problemele se văd cu ochiul liber. Vorbim despre probleme generate de valoarea exagerată a facturilor pentru reparații și pentru închiriere de mașini și un număr mare de petiții și reclamații care se adună la ASF în ceea ce privește întârzierea plăților pe dosarele de reparații pe RCA.: Așa este. Tarifele de referință nu sunt obligatorii și nu sunt interzise de Comisia Europeană. La fel se va întâmpla dacă vor apărea tarife de referință și pentru service-uri. Trebuie făcută diferența între tarife de referință și plafonarea tarifelor. Sunt două lucruri complet diferite care au mai fost amestecate în piață în încercarea de a se crea o imagine negativă a legiuitorilor. Fie că vorbim de Guvern, fie că vorbim de Parlament nu se dorește să se impună o plafonare a tarifelor.Este posibil să crească prețul RCA, da.Vedeți, cum poți să susții că plafonarea cheltuielilor administrative la asigurători e bună și trebuie să rămână ca să nu crească prețurile RCA, dar la o eventuală introducere a plafoanelor pentru tine service, nu este bine că va fi dezastru? Se bat cap în cap lucrurile. Și repet nu dorește niciun actor din piață plafonarea tarifelor.Se va stabili prin licitație un mare jucător din piața auditorilor care va calcula aceste tarife de referință, care vor fi rezultatul dosarelor și prețurilor din țară și nu va fi un tarif unitar în toată țara. Va fi un tarif de referință pentru zona Timiș, un tarif de referință pentru Hunedoara, unul pentru București, pentru că nu sunt aceleași prețuri pe orele de manoperă și pe facturare în toate localitățile din țară. Deci nu vom avea tarife de referință unitare. Așa cum este prevăzut în stadiul de proiect, acest tarif de referință va rezulta din prețurile din piață și va fi diferit de la zonă la zonă.Acest proiect a trecut de faza de dezbatere publică, după ce a fost lansat în consultare de Ministerul de Finanțe. Vorbim de proiectul de Ordonanță de Urgență.Da, așa este. A fost o coagulare a eforturilor mai multor instituții - Consiliul Concurenței, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și actorii din piață care au participat la dezbatere - Biroul asigurătorilor auto (BAAR), UNSAR (Uniunea asigurătorilor), UNSICAR și PRBAR (asociații de brokeri de asigurări) și practic numindu-i pe aceștia am acoperit practic toți stakeholderii din piață.Da, dar service-urile auto nu sunt actori principali în piața RCA.Haideți să vedem lucrurile așa cum trebuie să le vedem. Ei sunt o terță parte.Noi toți beneficiarii sistemului RCA.Este adevărat, dar consumatorul de asigurare de locuință are nevoie de un instalator, de un zugrav, de un tâmplar care să-i repare acoperișul. Nu vine Asociația instalatorilor sau a constructorilor să spună cu ce tarife face reparațiile la locuințe în momentul unei daune.Dezbaterile nu au fost organizate de Parlament, ci de ASF de Ministerul de Finanțe. Nu am lista. Din ce știu, acolo au participat. Dar repet, tariful de referință nu afectează activitatea service-urilor. Tariful de referință va fi rezultatul tarifelor practicate în piață de toate service-urile. Nu va fi un tarif impus, pentru că nu este obligatoriu.Vrem să avem o piață RCA funcțională, normală. Să nu-mi fie frică ca atunci când mă lovește cineva și se dă jos de la volan cel care m-a lovit să mă gândesc cu groază unde are RCA-ul, unde trebuie să ma duc să-mi rezolv dauna, dacă voi avea probleme și toate gândurile negre care apar atunci când are loc un accident.Este proiectul de lege 165/2020, adoptat de Senat, care se află acum la Camera Deputaților și care va rezolva problema de infringement. În următoarele săptămâni, acest proiect de lege va primi raportul de la Comisia de Buget Finanțe și va intra la vot în Plen. Deci practic legea va putea să meargă la promulgare de către Președinție în maxim 3 săptămâni.Hai să spunem că instituțiile autorizate să reglementeze piața, care au mai multe infoprmații din piață decât avem noi parlamentarii, au considerat că problemele actuale din piață sunt atât de grave și urgente de rezolvat încât o Ordonanță de Urgență ar fi mai nimerită decât un proiect legislativ.ASF, Consiliul Concurenței și toți ceilalți actori din piață. Atât ASF cât și Consiliul Concurenței susțin decontarea directă obligatorie și tarifele de referință la reparațiile auto. Dar discuția s-a dus greșit în media că aceste tarife de referință vor avea impact asupra service-urilor.Problema pe care o rezolvă tariful de referință este problema asigurătorilor care amână și tergiversează plata daunelor. De ce avem atâtea reclamații la ASF? Pentru că sunt foarte multe dosare de daună RCA amânate pentru că asigurătorii refuză să facă anumite plăți pe diferite motive.Ei, în momentul în care un cetățean are un dosar de despăgubire în limitele normale, în zona tarifului de referință el în instanță poate să forțeze mult mai ușor asigurătorul să plătească despăgubirea având ca instrument în justiție acest tarif de referință. Asigurătorul nu va mai putea să considere ca nefondată sau ireală o anumită valoare a dosarului de daună pentru că vom avea acest istoric și tarif de referință.Practic pentru problemele generate de asigurători vom avea tarife de referință pentru reparații și acele probleme le vom corecta mai mult decât cele privind facturile umflate de service-uri.Deci eu cred că principalul efect și rolul tarifului de referință la reparații este de a scădea timpul de plată și de a reduce numărul dosarelor de daună neplătite și amânate de asigurători.Pe tot fluxul legislativ mai este un singur pas de parcurs: să se emită Ordonanța de urgență de către Guvern. Au fost consultați toți actorii din piață, a stat în dezbatere publică, este retras pentru a i se aduce eventualele modificări, iar azi suntem în faza în care s-a scurs și acel termen..Aproape și nu prea. Sunt două chestiuni grele. Decontarea directă și tarifele de referință pentru reparații. La tarifele de referință pentru reparații am discutat mecanismul și lucrurile sunt simple. La decontarea directă obligatorie lucrurile sunt mult mai complicate, pentru că tot m-ați întrebat dacă susțin aceste inițiative.Decontarea directă obligatorie la RCA dacă nu are în spate o Casă de compensare (Clearing House), cu o contribuție pe care trebuie să o facă fiecare asigurător și să se poată trage repede banii de acolo, această decontare directă obligatorie va generaliza regresul.Regresul există și acum în piață și știm că funcționează. Înainte să existe decontarea directă facultativă pe RCA, exista pe polițele CASCO acest regres. Din istoricul de regrese din piață se știe că vin facturile mai mari decât de obicei asigurătorului care are. De ce? Poate pentru că nu există același interes știind că oricum vei recupera dauna să reduci costurile pentru a minimaliza cheltuielile de readucere a bunului la valoarea pe care a avut-o înainte de eveniment.Aici este o frică în piață că această decontare directă obligatorie nu va avea efectul benefic, dacă nu va avea o Casă de compensare în spate și asta se construiește foarte greu.ASF împreună cu BAAR ar trebui să participe la crearea acestei Case, dar este un proces destul greoi pentru că trebuie negociat cu toți asigurătorii cum să se facă, ce contribuții să fie plătite etc. Cred că unul dintre motivele pentru care ar putea să întârzie această ordonanță de urgență ar putea să fie acesta: nu toți asigurătorii din piață sunt de acord cu această decontare fără a exista această casă de compensare.Tocmai, nu doar că regresul se va generaliza, ci se și impune un termen de 10 zile. Noi vorbim despre prețul la care vei fi obligat să faci plata.Dacă era dauna mea pe CASCO, eu asigurător aveam interes să-ți repar mașina să fii tu mulțumit, dar să ți-o repar în costuri minime pt mine asigurător, iar tu să fii mulțumit că ți-am adus bunul la valoarea inițială pe care a avut-o înainte să se întâmple evenimentul.Toată această relație asigurător-client dispare în momentul în care nu există transparență a tuturor costurilor pe aceste daune și toată transparența pe dosarele de daună și pe funcționarea decontării directe obligatorii ar apărea în momentul în care ai acest Clearing House în care pui transparent dosarele de daună, la ce tarife se repară.Este nevoie de 1 an, 1 an și jumătate pentru a construi această casă și pentru a funcționa. Ori noi avem probleme care trebuie rezolvate acum.Se poate să rezolvăm probleme din piață cu decontarea directă în felul acesta cu regres generalizat și titlu executoriu pe 10 zile? Eu zic că nu. Asigurătorii au greșit în trecut, de ce nu ar greși încă o dată dacă le dăm posibilitatea?Eu ca asigurător cu cotă de piață de 3% pe RCA, de ce nu m-aș răzbuna pe City și pe Euroins și să le dau niște regrese în care să nu mă intereseze care este valoarea dosarului de daună că și așa în 10 zile îmi iau banii de la ei? Și să-i încarc și să-i zăpăcesc pe City și Euroins care au 80% din piață cu dosarele de daună.Dacă vrem să funcționeze cum trebuie aceasta decontare directă obligatorie, trebuie să aibă în spate această transparență și această casă de compensare. Altfel cred că va genera probleme în piață și este posibil ca această problemă să întârzie apariția OUG.Eu nu cred că aceasta este neapărat soluția. Vedeți, decontarea directă obligatorie este practic o altă formă prin care de la consumator iau un ban în plus pentru că eu legiuitor am făcut o lege greșită în 2017 și au fost situații când ASF nu a fost la fel de sever cum este de cel puțin de jumătate de an încoace. Nu au fost niciodată în istoria ASF controale și sancțiuni atât de severe, care au avut efecte imediate.Repet, decontarea directă este modul prin care luăm din banul consumatorului, al celui care e obligat să cumpere RCA, câte 1 leu-10 lei, ca să rezolvăm o problemă generată de o lege făcută sub presiune și cu câteva greșeli care au generat problemele actuale și până de curând cu greșeli pe care le-a făcut în supraveghere ASF. Poate nu a avut suficiente instrumente la dispoziție.Una este cea cuși o altă modificare foarte importantă și care se poate face foarte repede dacă se găsește numitorul comun este cea a- să existe un soft - că ne lăudăm că suntem Sillicon Valley al Europei, avem atâția IT-ști buni - care să fie gestionat de BAAR Biroul Asigurătorilor din România, deci practic toți asigurătorii care practică RCA.În momentul în care toate dosarele de daună se deschid într-un singur loc, asigurătorul nu mai are cum să nu facă rezerva tehnică pentru acel dosar de daună. Toți asigurătorii vor ști ce dosare de daună deschise are fiecare asigurător și toți vor trebui să-și facă rezervele transparent și să-și calculeze tarifele transparent și practic se transparentizează și modul de calculare a tarifelor. Astăzi se întâlnesc situații în piață în care un dosar de daună se anunță se avizează și se constituie rezervă doar în momentul în care este plătit. Nu se știe în mod transparent când s-a deschis dauna și cât trebuie făcută rezerva.Dacă ai un sistem transparent unic de sesizare a dosarelor de daună atunci poți să vorbești în 6 luni de zile un tarif RCA transparent.Din ce am înțeles se discută în piață, BAAR și vicepreședintele ASF pe asigurări, Cristian Roșu, au inițiat discuții pe tema asta, nu știu în ce stadiu se află discuțiile. Dacă toți asigurătorii să fie obligați să raporteze acolo toate daunele și pe CASCO și pe RCA am avea o imagine transparentă și despre șoferi și despre companiile de asigurări. Sistemul acesta în care asigurătorii își raportează în sistem centralizat dosarele de daună funcționează în multe țări din UE.Atenție vorbim de raportarea dosarelor de daună, istoricul a ceea ce s-a întâmplat, nu despre tarife. Se pot găsi motive și argumente să nu se facă această transparență, dar ea ar rezolva mare parte din probleme.Eu personal nu sunt mare fan al decontării directe obligatorii pentru că fiecare cumpărător RCA ar trebui să plătească în plus pentru un serviciu care nu ar trebui să fie obligatoriu pe polița RCA. Estimările sunt că prețurile vor crește cu 5-15% după introducerea decontării directe. Eu zic că în medie între 7-9% vor crește într-un an și jumătate pentru că vor crește costurile de regres, trebuie să instrumentezi juridic dosarele și este clar că vor crește prețurile.Dacă sunt mulți care au aceleași reticențe, OUG-ul nu va ieși. Dacă nu sunt mulți, va ieși. Sper să mă înșel. Ține de Guvern, dar după ce va fi dată va intra în Parlament pe circuitul legislativ și va ajunge și la Comisia de Buget Finanțe pentru un proiect de lege de aprobare a OUG. Eu sper să mă înșel și această decontare directă obligatorie să nu genereze creșteri de costuri pe RCA. Dacă nu sunt reticențe sau nelămuriri în piață este posibil ca OUG-ul privind decontarea directă obligatorie să iasă în 3-4 săptămâni. Trebuie să înțelegem că nu trebuie să obligăm consumatorii să plătească mai mult.