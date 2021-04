Ce asigurare are DIGI pentru centrele de date din București și anumite noduri de rețea din țară: Ar putea primi despăgubiri de până la 40,5 milioane de euro

"Menținem o poliță de asigurare în ceea ce privește echipamentele noastre critice de comunicații din centrele de date din București și din anumite noduri de rețea cheie din România, pentru serviciile pe care le oferim, inclusiv pentru facilitățile noastre de tip up link din București.

Această poliţă de asigurare are o sumă asigurată totală de până la aproximativ echivalentul a 40,5 milioane euro la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, menținem polițe de asigurare obligatorie de răspundere civilă și polițe de asigurare pentru pagube materiale pentru flota noastră de automobile.", se arată în cel mai recent raport publicat pe bursă de DIGI.



"În cazul în care un eveniment semnificativ afectează una dintre facilitățile sau rețelele noastre, am putea suferi pierderi substanțiale de proprietate și perturbări semnificative în furnizarea serviciilor noastre, pentru care nu am fi despăgubiți.

În plus, în funcție de gravitatea daunelor cauzate proprietății, este posibil să nu putem reconstrui în timp util proprietatea deteriorată sau să nu o putem reconstrui deloc. Nu menținem fonduri separate sau nu punem deoparte, în alt mod, provizioane pentru aceste tipuri de evenimente.

Orice astfel de pierdere sau cerere de despăgubire pentru daune din partea terților ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, a perspectivelor, a rezultatelor operațiunilor și a situației noastre financiare.", se mai arată în raport.



Grupul Digi/RCS&RDS și-a anunțat recent investitorii că a încheiat un acord preliminar și neobligatoriu pentru vânzarea Digi Ungaria și a filialelor Invitel Ltd și I TV Ltd către 4iG Plc, unul dintre operatorii de top de pe piața de IT și telecomunicații din Ungaria. Grupul DIGI s-a judecat cu autoritățile ungare, după ce a fost respins de la participarea la licitația 5G din această țară, dar a pierdut definitiv procesul în luna februarie din acest an. Compania are peste 1,1 milioane de abonați în Ungaria, o piață pe care activează de peste 23 de ani.



4iG Plc a fost controlată până în anul 2019 de către Lorinc Meszaros, unul dintre cei mai bogați și puternici oameni de afaceri din Ungaria și prieten din copilărie al premierului ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.





