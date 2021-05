Mizele OUG-ului pentru decontarea directă la RCA și tarife de referință la reparațiile auto. Pericolul pentru asigurați: Creșterea prețurilor și co-plata la daune

Ce spun service-urile auto: Păgubiții vor fi obligați la co-plată, pentru servicii mult mai proaste și mai scumpe, luându-li-se inclusiv dreptul la închirierea unei mașini

- Co-plata despăgubirilor. Persoanele nevinovate de producerea unui accident de circulație vor fi nevoite să suporte o parte dintre costurile de reparații ale autovehiculului avariat în baza tichetului RCA.

Persoanele nevinovate de producerea unui accident de circulație vor fi nevoite să suporte o parte dintre costurile de reparații ale autovehiculului avariat în baza tichetului RCA. - Anularea dreptului păgubitului RCA de a mandata unitatea reparatoare în relația cu firma de asigurări. În această situație, păgubitul RCA va rămâne pe cont propriu, în ghearele birocratice ale firmelor de asigurări, acesta urmând să achite despăgubirea către service, pentru a-și putea ridica autovehiculul reparat, urmând ca apoi să se lupte pe cont propriu cu firmele de asigurări, pentru recuperarea banilor de reparații.

În această situație, păgubitul RCA va rămâne pe cont propriu, în ghearele birocratice ale firmelor de asigurări, acesta urmând să achite despăgubirea către service, pentru a-și putea ridica autovehiculul reparat, urmând ca apoi să se lupte pe cont propriu cu firmele de asigurări, pentru recuperarea banilor de reparații. - Interzicerea păgubitului RCA de a-și închiria un autovehicul pentru perioada reparației fără acordul firmei de asigurări și fără achitarea anticipată a costurilor de închiriere și a garanției percepute de către firma de rent-a-car, pentru perioada închirierii.

și fără achitarea anticipată a costurilor de închiriere și a garanției percepute de către firma de rent-a-car, pentru perioada închirierii. - Șoferii români nu vor putea să își încheie asigurarea pentru o perioadă mai scurtă de șase luni , decât în cazul înmatriculării unui nou autovehicul. Practic, polițele RCA cu valabilitate de o lună, trei luni sau în funcție de activitatea sezonieră a șoferului vor dispărea din ofertele firmelor de asigurări;

, decât în cazul înmatriculării unui nou autovehicul. Practic, polițele RCA cu valabilitate de o lună, trei luni sau în funcție de activitatea sezonieră a șoferului vor dispărea din ofertele firmelor de asigurări; - RCA se va plăti, obligatoriu, chiar și pentru mașinile scoase din circulație și neînmatriculate.

Ce spun asigurătorii: Prețul de referință nu introduce o co-plată pe partea de despăgubiri, ci va fi un reper pentru consumatori

Introducerea unui preț de referință pentru reparațiile auto nu va face altceva decât să facă funcționale anumite prevederi ale legislației în vigoare, respectiv art.22 alin.(2) din Legea nr.132/2017 ce stabilește modul de despăgubire: ”pentru prejudiciile produse bunurilor, despăgubirile se stabilesc pe baza prețurilor de referință pe piață la data producerii riscului asigurat.”

nu va face altceva decât să facă funcționale anumite prevederi ale legislației în vigoare, respectiv art.22 alin.(2) din Legea nr.132/2017 ce stabilește modul de despăgubire: ”pentru prejudiciile produse bunurilor, despăgubirile se stabilesc pe baza prețurilor de referință pe piață la data producerii riscului asigurat.” Prețul de referință, introdus cu titlu orientativ, de informare, va veni atât în sprijinul păgubitului, cât și al asiguratului RCA vinovat de accident. Este un demers ce conduce la creșterea transparenței si la o informare corectă și completă a consumatorilor cu privire la costurile implicate. De altfel, 94% dintre românii care conduc un autovehicul consideră că ar fi benefică publicarea anuală a prețurilor de referință pe piața reparațiilor auto de către o entitate desemnată de lege în acest sens, conform studiilor realizate de către IRES pentru UNSAR în ultimii doi ani.

Este un demers ce conduce la creșterea transparenței si la o informare corectă și completă a consumatorilor cu privire la costurile implicate. De altfel, 94% dintre românii care conduc un autovehicul consideră că ar fi benefică publicarea anuală a prețurilor de referință pe piața reparațiilor auto de către o entitate desemnată de lege în acest sens, conform studiilor realizate de către IRES pentru UNSAR în ultimii doi ani. Prețurile de referință au scopul de a oferi un echilibru pieței, urmând a asigura predictibilitate, stabilitate și înlăturarea exceselor, comportamentelor și practicilor abuzive ale operatorilor economici pe care legea RCA îi impactează.



Prețul de referință NU introduce o CO-PLATA pe partea de despăgubiri, cum fals a fost afirmat în mod repetat în mass-media de către o asociație care nu are competențe în zona de asigurări, dar care reprezintă interesele unor operatori economici interesați probabil să-și maximizeze profiturile speculând cadrul legal existent.



Prețul de referință va constitui un reper pe baza căruia orice persoană interesată va fi în măsură să aprecieze gradul de rezonabilitate a prețurilor practicate de unitățile reperatoare.

Subliniem că, în prezent, asigurătorii RCA sunt terți față de contractul de reparații dintre unitatea service și persoanele prejudiciate, ceea ce înseamnă că, deși nu au niciun control asupra modului de formare a prețurilor pieselor și manoperei, ei sunt totuși obligați prin lege să le suporte fără a putea interveni. Astfel, în practică, persoanele prejudiciate, nefiind puse în postura de ultim plătitor al reparației, sunt, în general, dezinteresate de costurile finale, iar unitățile reparatoare, ca orice operator economic, sunt interesate să practice prețuri cât mai ridicate pentru obținerea unui profit cât mai substanțial.

Nu trebui omis faptul că introducerea unui preț de referință orientativ în materia reparațiilor auto nu reprezintă o noutate, un asemenea etalon există deja în multe industrii din Romania, inclusiv pe piața de asigurări RCA, un alt exemplu fiind cel al prețurilor de pe piețele comercializării cu amănuntul a produselor alimentare și a carburanților care sunt publicate în Monitorul Prețurilor administrat de Consiliul Concurenței.



AURSF, asociație pentru protecția consumatorilor: Persoanele prejudiciate să nu fie puse în situația de co-plătitori în cazul daunelor suferite, iar prețurile RCA să nu crească semnificativ

ASF și Consiliul Concurenței: Măsurile vizează stabilitatea pieței și predictibilitatea costurilor cu despăgubirile, care se reflectă și în prețurile RCA

- Modificarea definiției mandatarului prin legarea acesteia de noțiunea de conflict de interese nou introdusă;

- Introducerea unor prețuri de referință orientative, calculate de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, aferente prețurilor orelor de manoperă practicate de către unitățile reparatoare auto și pentru cele practicate de către operatori economici care desfășoară legal activități de închiriere vehicule fără șofer;

- Instituirea unor obligații în sarcina unor autorități și organizații profesionale recunoscute de a stabili metodologia de calcul a prețurilor de referință și de a alege societatea cu expertiză în domeniu care va calcula aceste prețuri;

- Instituirea unor obligații în sarcina RAR de a colecta date din piața de reparații auto din România și de a le transmite ulterior societății cu expertiză în domeniu în vederea calculării prețurilor de referință;

- Modificarea perioadei pentru care persoanele fizice pot încheia asigurarea RCA.

, un proiect de Ordonanță de Urgență care va introduce mecanismul de decontare directă obligatorie la asigurările auto RCA precum și stabilirea unor tarife de referință la reparațiile auto și închirierea auto (rent-a-car), două măsuri menite să rezolve pe de o parte duopolul din piața RCA, în care City Insurance și Euroins au 75% din totalul asigurărilor auto și au multe reclamații, iar pe de altă parte să se evite creșterea valorii daunelor din cauza costurilor exagerate la reparații ale unor service-uri auto.este în prezent un serviciu facultativ, prevăzut în contractul RCA, care permite, contra unui tarif suplimentar, ca în caz de daună provocată din vina unui terț să te adresezi propriului asigurător RCA, urmând ca acesta să întreprindă demersurile necesare avizării, constatării și despăgubirii daunei respective. Ulterior, asigurătorul tău RCA își recuperează banii de la asigurătorul RCA al șoferului vinovat de accidentul auto.În practică, mulți șoferi nu știu despre acest serviciu ori nu vor să plătească suplimentar pentru a fi protejați în cazul unui accident de care nu se fac vinovați, invocând costuri prohibitive practicate de unii asigurători pentru acest serviciu care acum este facultativ.Termenul de dezbatere, deși a fost prelungit, a expirat de ceva timp, dar Guvernul nu a introdus încă pe ordinea de zi adoptarea acestuin proiect de Ordonanță de Urgență.Primii care au reacționat la proiectul Ministerului de Finanțe au fost reprezentanții COTAR (Confederația transportatorilor auto), care are printre membri și service-uri auto, aceștia ameninând că se pregătesc de miting."Păgubiții vor fi obligați la co-plată, pentru servicii mult mai proaste și mai scumpe, luându-li-se inclusiv dreptul la închirierea unei mașini, în perioada reparațiilor. COTAR a atras atenția Guvernului României, în nenumărate rânduri, să respingă adoptarea prin OUG a acestor măsuri care vor afecta peste 8 milioane de șoferi.", spune Confederația într-un comunicat din 5 mai 2021, în care cere Guvernului să nu adopte acest OUG.De cealaltă parte, asigurătorii susțin că prețul de referință nu introduce o co-plată pe partea de despăgubiri, ci va fi un reper pe baza căruia orice persoană interesată va fi în măsură să aprecieze gradul de rezonabilitate a prețurilor practicate de unitățile reperatoare.Asigurătorii subliniază că sunt terți față de contractul de reparații dintre unitatea service și persoanele prejudiciate, ceea ce înseamnă că, deși nu au niciun control asupra modului de formare a prețurilor pieselor și manoperei, ei sunt totuși obligați prin lege să le suporte fără a putea interveni.Costurile umflate de unele service-uri auto atât la reparații cât și la închirierea unei mașini în locul celei avariate se traduc în creșterea prețurilor RCA. Pe de altă parte și service-urile au dreptate în privința despăgubirilor mai mici pe care le plătesc unii asigurătorii raportat la valoarea justă pe care ar avea-o de achitat, lucru oglindit și în rapoartele ASF privind reclamațiile asiguraților în majoritatea cazurilor autoritatea dând dreptate consumatorilor în detrimentul firmelor de asigurări.care să fie calculat depe baza prețurilor practicate pe piața de profil de către unitățile reparatoare auto din următoarele considerente:2. Nu în ultimul rând, de principiu, considerăm că proiectul de OUG de modificare a Legii nr. 132/2017 prin introducerea obligativității decontării directe ar putea aduce pe termen mediu și lung beneficii atât asiguraților RCA, cât și persoanelor prejudiciate prin accidente de vehicule. Acest sistem, insa, trebuie sa aiba prevazute parghiile juridice si operationale prin care sa fie asigurata o functionare mai buna a pietei de asigurari RCA si care sa implementeze mecanisme eficiente si rapide de recuperare a despagubirilor platite intre asiguratorii RCA.",Din partea consumatorilor, Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF), a transmis în data de 10 mai Ministerului Finantelor o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de OUG, opinând că modificarile legii trebuie să aibă în prim plan interesele persoanelor prejudiciate și pe cele ale asiguraților și nu pe cele ale asigurătorilor."Foarte important, indiferent pentru ce varianta se va opta in final, legea va trebui sa se asigure ca persoanele prejudiciate nu vor fi puse in situatia de co-platitori in cazul daunelor suferite si, de asemenea, ca solutiile adoptate nu vor conduce la majorarea semnificativa a pretului RCA pentru asigurati", subliniază în scrisoarea către Finanțe, Alin Iacob, președintele AURSF.AURSF a solicitat FinanțelorÎn proiectul de lege, se menționează că în cazul persoanelor fizice contractul RCA se încheie pe o perioadă de 6 luni sau de 12 luni, la opțiunea asiguratului, fără ca aceleași modificări să se opereze și la persoanele juridice.AURSF mai atenționează căintrodusă în proiectul de OUG,, precum și acele situații în care unitățile reparatoare sau angajații acestora, în complicitate cu asigurătorii sau angajații acestora, supraevalueaă anumite lucrări de reparații, ceea ce este de natură să afecteze în viitor costul polițelor de asigurare."Nu în cele din urmă,că nu a transmis observații la proiectul de OUG lansat în debatere luna trecută de finanțe, deoarece acesta "reprezintă în fapt proiectul de modificare a legislației RCA scos în dezbatere publică de către Ministerul Finanțelor în luna ianuarie (27.01), la care s-au adus modificări ca urmare a propunerilor primite în perioada respectivă.""Printre acestea se numără și propunerile transmise de către Consiliul Concurenței și ne referim aici la propuneri ce au vizat:Măsurile propuse au în vedere asigurarea stabilității pieței prin introducerea unor instrumente/mecanisme care pot asigura predictibilitatea costurilor cu despăgubirile. Aceste costuri se reflectă în nivelul primelor de asigurare RCA viitoare, condiții în care impunerea acestor instrumente asigură transparentizarea prețurilor medii practicate pe piață.De menționat este faptul că Legea nr.132/2017 prevede încă de la adoptarea acesteia existența unor tarife de referință pentru primele de asigurare RCA, existența acestora nefiind contestată de niciun jucător din piață din perspectiva constituționalității introducerii acestora și nici de reprezentanții Comisiei Europene în cadrul discuțiilor purtate cu aceștia în cazul de infringement deschis cu privire la implementarea legislației europene în legislația națională de către România.Totodată, propunerea de modificare a perioadei pentru care persoanele fizice pot încheia asigurarea RCA are în vedere creșterea gradului de cuprindere în asigurarea RCA a parcului auto național, ca și obligație asumată de către România prin tratatul de aderare la UE și care rezultă și din jurisprudența CJUE în legătură cu obligația de a avea o asigurare RCA valabilă pe toată perioada de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor (a se vedea cazurile C-383/19 și C-80/17).A.S.F. a fost de acord și a susținut propunerile înaintate de către Consiliul Concurenței în sensul preluării acestora în cuprinsul proiectului de OUG.”,