​DOCUMENT Posibile nereguli la salarizarea unor angajați ASF. Inclusiv în acest an ar fi fost salariați plătiți peste grila maximă

Nota autorului: Trebuie menționat că și Cristian Muntean a ajuns angajat ASF în același mod pe care îl reclamă acum : inițial Muntean a fost președinte al ASSAI, una dintre asociațiile de service-uri autp cele mai vocale împotriva ASF, apoi în decembrie 2017 a fost angajat consilier la cabinetul prim-vicepreședintelui ASF de la acea vreme, Ovidiu Wlassopol, apoi consilier al actualului vicepreședinte ASF responsabil de asigurări, Cristian Roșu, iar apoi în urma degradării relațiilor a fost detașat ca expert management la Direcția de petiții din ASF.

, a spus că procesul de reorganizare demarat printre cei peste 500 de angajați ai instituției nu va aduce reduceri de personal, ci mutarea unora pe poziții inferioare, cu reduceri de prime și salarii. În privința amenzilor aplicate City Insurance și Euroins imediat după sesizarea apărută la DNA, președintele ASf a declarat în interviul HotNews.ro că "în noiembrie 2020 a solicitat Direcției care se ocupă de petiții să facă un material cu privire la evoluția petițiilor în ultimele 6 luni. Acel material a fost transmis către sectorul care se ocupă de asigurări. Sectorul de asigurări l-a analizat, iar în decembrie 2020 a venit cu materialul în ședința de Consiliu. Consiliul ASF a mai solicitat niște lămuriri cu privire la anumite aspecte, după care la următoarea ședință de Cosniliu din ianuarie 2021, s-a analizat și s-au decis măsurile pe care le-ați văzut.

Cine este Cristian Muntean: Cum a ajuns angajat ASF după ce a fost printre cei mai vocali critici ai acestei autorități. Recent a câștigat definitiv procesul în care ASF i-a făcut plângere penală



"Sunt lucruri pe care nu le poți schimba “de pe margine” și uneori trebuie să intri în groapa cu lei pentru a reuși.", spunea atunci Cristian Muntean pe contul său de Facebook cu privire la acest pas de a deveni angajat ASF.

„Am mers în Bulgaria ca un prieten, ca un mediator. Le-am spus că discutăm ca și cu niște prieteni. Le-am spus că vin aici ca un prieten și problemele dintre ei care ar putea să escaladeze ar afecta piața de asigurări, cât și instituția ASF. Era pus într-o poziție delicată inclusiv consiliul ASF.", a declarat Cristian Muntean pentru Newsweek.





Drept urmare, acesta a fost detașat ca expert management în cadrul Direcției de petiții din ASF, iar autoritatea i-a făcut acestuia plângere penală în luna iulie a anului trecut la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care a fost respinsă însă de procurori, aceștia dând soluții de clasare și de neîncepere a urmăririi penale.



"Ca sa evite angajarile prin concurs, membrii consiliului ASF apelează la următorul artificiu: Angajeaza la cabinetele membrilor executivi persoane pe post de consilier/expert în management, urmând ca apoi să le detașeze în cadrul diverselor direcții din ASF, fără concurs. Prin acest artificiu se ocolește legea și se angajează persoane “agreate” fără concurs în posturi pentru care ar trebui organizate concursuri., tot fără concurs în diverse departamente. După cunoștințele mele, numai de la numirea lui Nicu Marcu la conducerea instituției au fost angajate peste 10 persoane în acest mod. Despre aceste persoane, se discută în autoritate că ar fi conexiuni politice din zona PSD. (..)În acest fel, ginerele lui Paul Stanescu a ajuns să câștige 4000 de euro net/luna + prime, toata lumea din instituție știind faptul că ginerele lui Paul Stanescu este protejatul lui Nicu Marcu., Nicu Marcu, presedintele ASF, a exercitat presiuni directe asupra zeci de angajati, pe mulți dintre acestia chemându-i la el in birou, fara a le comunica in prealabil motivul, unde a pus presiune pe ei sa semneze un act aditional de micsorare a salariului, pentru ca “e greu sa iti gasesti serviciu in timp de pandemie”. 99% dintre angajatii carora li s-a solicitat acest lucru, au semnat acel act aditional.În tot acest timp, atât președintele, cât și întreg consiliul ASF nu și-au micșorat salariile în semn de solidaritate, astfel încât au fost reduse salariile personalului tehnic, în timp ce veniturile de zeci de mii de euro pe luna + bonusuri ale consiliul ASF au rămas intacte. ",Acesta a depus spre dovadă o organigramă cu peste 20 de persoane care ar fi fost numite fără concurs, prin delegare, în funcții de conducere în ASF și le-a spus senatorilor că poate oferi contactele unor colegi care au trecut prin situația reducerii veniturilor.Cristian Muntean a fost pentru mulți ani președintele ASSAI (asociația service-urilor auto independente), una dintre cele mai vocale asociații împotriva ASF și a firmelor de asigurări rău-platnice în zona asigurărilor auto RCA.a devenit consilierul Prim-vicepresedintelui ASF, Ovidiu Wlassopol (n.a fostul soț al Liei Olguța Vasilescu).De menționat că Muntean avea o situație financiară foarte bună (conducător de Porsche Cayenne) și înainte de a intra în ASF, autoritate unde angajații au venituri lunare de mii de euro.După schimbarea conducerii ASF, Muntean a rămas o vreme consilier și la actualul vicepreședinte al ASF responsabil de sectorul de asigurări, Cristian Roșu.cum consilierul ASF, Cristian Muntean, s-a dus în noiembrie 2019 într-o vizită „privată” în Bulgaria pentru a încerca să-l convingă pe Assen Christov, șeful grupului bulgar Eurohold (care controlează Euroins România) să-și plătească datoriile către un afacerist român.Muntean s-a dus la șeful grupului Eurohold însoțit de amicul său, afaceristul Florin Valeriu Pandele, patronul service-urilor auto Auto Car Grup, dar și de un alt bărbat care s-a prezentat avocat și translator al lui Florin Pandele.Vicepreședintele ASF Cristian Roșu a reacționat precizând pentru Newsweek că nu l-a mandatat pe Muntean pentru a se duce la bulgarii care controlează Euroins și l-a acuzat pe acesta de conflict de interese.De cealaltă parte, Cristian Muntean a spus că s-a dus în Bulgaria pentru că este amic atât cu Florin Pandele, cât și cu Assen Christov:, ASF a desfășurat o cercetare disciplinară cu privire la deplasarea în Bulgaria a lui Cristian Muntean, dar acesta nu a primit nicio sancțiune, deoarece la primul termen al ședinței de cercetare disciplinara s-a constatat faptul ca acea cercetare este tardivă, întrucât expirase termenul legal de 6 luni în care angajatorul poate efectua cercetarea disciplinară.soluțiile de clasare date de procurori, dar în data de 28 mai 2021 a câștigat definitiv procesul cu ASF.