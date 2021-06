Cum au ajuns Finanțele să propună creșterea sumelor pe care le pot primi păgubiții în cazul falimentului unui asigurător RCA: Pierderi de sute de milioane de lei după falimentele Astra și Carpatica

Despăgubiri neachitate de sute de milioane de lei în urma falimentelor Astra și Carpatica

"Reamintim faptul că Legea nr. 213/2015 a fost adoptată la finalul lunii iulie 2015. O lună mai târziu, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) retrăgea autorizația de funcționare a societății Astra Asigurări, iar la începutul lunii decembrie a aceluiași an, instanța de judecată admitea intrarea în faliment a acestei societăți.

Legea nr. 213/2015 cuprindea o serie de prevederi extrem de nefavorabile pentru asigurații RCA și persoanele prejudiciate prin accidente auto, iar rezultatul a fost că foarte multe despăgubiri nu au mai fost achitate de FGA persoanelor îndreptățite să încaseze respectivele sume de bani.", se arată în comunicatul COTAR.

Societăți de leasing - care dețin parcuri auto importante și care aveau autovehicule avariate ce trebuiau despăgubite de către Astra Asigurări și Carpatica Asig SA, iar valoarea cumulată a reparațiilor pentru toate autovehiculele avariate depășea plafonulul maxim de 450.000 de lei;

, cărora păgubiții RCA ai firmelor Astra și Carpatica le-au cesionat creanțele împotriva asiguratorului RCA și drepturile aferente de încasare a despăgubirilor, astfel încât păgubiții să își poată ridica mașinile din service-ul auto, fără să achite plata despăgubirii. Acele unități reparatoare care au ales să vină în sprijinul clienților, acceptând cesiunea creanțelor, s-au regăsit în ipostaza de a încasa de la Astra și Carpatica despăgubiri de ordinul milioanelor de euro. Cu toate acestea, în mod neîntemeiat, FGA a plătit despăgubiri de maximum 450.000 de lei, în cazul fiecărei societăți de asigurări. Consecința prevederilor extrem de nocive ale acestei legi a fost că multe unități reparatoare au rămas cu pagube nerecuperate extrem de mari și multe dintre acestea au intrat în faliment. Societăți de asigurare care aveau de încasat de la Astra și Carpatica sume de ordinul milioanelor de euro, în baza dosarelor de daune aflate în regres și care au încasat doar 450.000 de lei în locul milioanelor de euro datorate. ", arată transportatorii.

De ce schimbă Finanțele legea FGA: O decizie a Înaltei Curți a pus stop plafonului de 450.000 de lei pe creditorul de asigurare

"Astfel, în Decizia nr. 20/2020 au fost statuate următoarele: „Prin creditor de asigurare se înțelege ți societatea de asigurare care a despăgubit pe asiguratul său, titulară a dreptului de regres izvorat dintr-o poliță CASCO, împotriva asiguratorului de răspundere civilă obligatorie aflat în faliment. […] Plafonul de 450.000 lei se aplică pe creanțe de asigurare […] pentru fiecare creanță în parte.”

Astfel, FGA procedase în mod nefondat la plafonarea la 450.000 lei a unor plăți datorate de sute de milioane de lei, iar această practică a fost invalidată de instanțele competente.", arată COTAR.

"Urmare a acestei soluții, FGA s-a conformat hotărârii Înaltei Curți de Casație și Justiție și a demarat procedura de reanalizare a acestor dosare conform dispozițiilor pronunțate de instanțele de judecată pentru fiecare dosarc în parte. La data de 31.12.2020 Fondul era implicat într-un număr de 87 astfel de litigii, aferente unui număr total de 13.887 cereri de plată", se arată în raportul anual pe 2020 al FGA.

Abateri grave la City Insurace: Liderul RCA a fost amendat și pus sub administrarea temporară a Fondului de Garantare a Asiguraților

Dan Odobescu, patronul City Insurance Foto: AGERPRES

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a salutat miercuri inițiativa ministerului de Finanțe care a propus recent modificarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților , astfel încât legea să ofere protecție păgubiților și celor afectați de falimentul societăților de asigurări.Transportatorii subliniază că de fiecare dată când s-a modificat această lege a urmat intrarea în faliment a unei societăți de asigurare cu o cotă importantă în piața RCA din România.Confederația dă ca exemplu plafonul de garantare de 450.000 lei pe creditor de asigurare."Problema majoră a acestei prevederi nu a fost reprezentată de valoarea plafonului de despăgubire, ci de faptul că acest plafon era garantat pe “creditor de asigurare”.Exemple de creditori de asigurare:COTAR spune că practica a fost invalidată după o decizie a Înaltei Curți - decizia nr. 29 din 2 martie 2020, prin care s-a dat câștig de cauză societăților de asigurare, în litigiul cu FGA, prin care asiguratorii au contestat aplicarea plafonului de 450.000 de lei în cazul drepturilor de regres rezultate per companie, în urma falimentului societăților Astra și Carpatica., despre această decizie a Înaltei Curți vorbeșteÎn anul 2020 au fost înregistrate la FGA un număr total de 1.401 cereri de plată, din care 609 cereri de plată depuse de creditorii societății Astra, 700 cereri de plată pentru societatea Carpatica Asig, 1 cerer de plată pentru societatea Forte Asigurări, 23 cereri de plată pentru Lig Insurance, 68 cereri de plată pentru societatea Certasig.Pe lângă acestea, FGA a reanalizat alte mii de cereri în baza hotărârilor judecătorești definitive.Astfel,din 2.291 de solicitări, au fost aprobate la plată (în totalitate și parțial) un număr de 1.707 cereri de plată, suma totală de plată aprobată fiind de peste 40,4 milioane de lei., din peste 5600 de cereri de plată, FGA a aprobat la plată (în totalitate și parțial) un număr de 3.347 cereri de plată, suma totală aprobată fiind de peste 82,5 milioane de lei.În total, FGA a plătit anul trecut peste 123,2 milioane de lei către creditorii de asigurare ai firmelor intrate în faliment.Semnalul de alarmă tras de COTAR vine în contextul în care,Membrii directoratului și ai Consiliului de supraveghere ai societății au primit amenzi cumulate de 8 milioane de lei și li s-au retras autorizațiile, iar firma a fost amendată cu peste 2,9 milioane de lei cu obligația de a veni cu un plan de redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerințele de capital. În plus, Fondul de Garantare a Asiguraților a preluat temporar conducerea asigurătorului.Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susține că City Insurance i-ar fi raportat încă din 2017 că deține disponibilități bănești la o societate bancară, sume necesare susținerii activității și îndeplinirii cerințelor legale, dar că în luna aprilie din acest an a aflat că între această bancă și societatea de asigurare nu ar fi existat raporturi contractuale, iar contul nu ar fi existat. Informațiile apar în decizia sancționării lui Renato Szilagyi , președintele directoratului City Insurance, care a fost publicată luni în Monitorul Oficial.