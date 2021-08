City Insurance ar putea evita falimentul: Firma olandeză I3CP susține că a subscris toate acțiunile pentru capitalizarea cu 150 milioane de euro a companiei

"I3CP confirmă că, la 25 august 2021, a subscris la capitalul social al City Insurance toate acțiunile nou emise conform Rezoluției Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) din 21 iulie 2021.

I3CP continuă să colaboreze cu ASF și consilierii săi pentru a finaliza în termenul apropiat procesul de aprobare de reglementare care a presupus schimbarea controlului asupra companiei.", a anunțat joi seara compania olandeză pe site-ul propriu.

Ce scrie în decizia acționarilor publicată în Monitorul Oficial:



1. Se aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor pentru subscrierea acțiunilor ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social, în vederea maximizării potențialului oricărui acționar interesat de a subscrie în număr cât mai mare acțiunile respective, ca urmare a obligației iminente de restabilire a capitalului necesar pentru acoperirea MCR și SCR. Acțiunile noi urmează a fi oferite spre subscriere inclusiv persoanelor care au dobândit calitatea de acționar ulterior publicării hotărârii de majorare.

2. În vederea majorării capitalului social al societății, se emit 738.000.000 acțiuni noi, având o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 738.000.000 lei (echivalentul în lei a sumei de 150.000.000 euro). Data limită pentru subscrierea și plata acțiunilor este 25.08.2021. (...) Acțiunile nesubscrise vor fi anulate.", se arată în decizia publicată luni în Monitorul Oficial.



Motivele sancțiunilor dure ale ASF la City Insurance: Firma a raportat că deține milioane de euro într-o bancă străină, cu care nu ar fi avut, de fapt, raporturi contractuale

că acționarii City Insurance, liderul pieței RCA aflat în administrare temporară, au decis în data de 21 iulie din acest an să demareze o operațiune de majorare de capital pentru atragerea a 150 milioane de euro, ca urmare a obligației iminente de restabilire a fondurilor cerute de lege pentru a acoperi atât cerința de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerința minimă de capital (MCR), potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial.Într-o altă decizie AGA a City Insurance, tot din data de 21 iulie 2021, se arată că acționarii au aprobat planul de finanțare întocmit de societate în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 3 din Decizia ASF nr. 714 din 03.06.2021 pentru restabilirea nivelului fondurilor de bază eligibile care acoperă cerința minimă de capital sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată.Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat în data de 4 iunie 2021 sancțiuni dure pentru City Insurance, liderul pieței RCA din România, în urma controalelor efectuate la acest asigurător. Membrii directoratului și ai Consiliului de supraveghere ai societății au primit amenzi cumulate de 8 milioane de lei și li s-au retras autorizațiile, iar firma a fost amendată cu peste 2,9 milioane de lei cu obligația de a veni cu un plan de redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerințele de capital. În plus, Fondul de Garantare a Asiguraților a preluat temporar conducerea asigurătorului. În data de 7 iunie 2021 , în Monitorul Oficial s-a publicat decizia privind sancționarea lui Renato Szilagyi, președintele directoratului City Insurance, care prezintă în aproape 20 de pagini detalii legate de neregulile descoperite la această societate.În această decizie de sancționare, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susține că City Insurance i-ar fi raportat încă din 2017 că deține disponibilități bănești la o societate bancară, sume necesare susținerii activității și îndeplinirii cerințelor legale, dar că în luna aprilie din acest an a aflat că între această bancă și societatea de asigurare nu ar fi existat raporturi contractuale, iar contul nu ar fi existat., a anunțat în luna aprilie 2021 că a încheiat un acord cu firma olandeză I3CP Holdings BV pentru vânzarea întregului pachet de acțiuni deținute la City Insurance Romania, cea mai mare companie locală de asigurări și liderul pieței RCA. Tranzacția ar urma să se finalizeze în trimestrul trei al acestui an.