City Insurance, la un pas de procedura de faliment: ASF anunță că în conturile societății nu au intrat cele 150 milioane de euro și că va lua deciziile care se impun

"Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost informată de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), în calitate de administrator temporar al City Insurance S.A., că până la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, în conturile societății nu a fost efectuată nicio plată aferentă contravalorii acțiunilor subscrise de către acționarul minoritar i3CP HOLDING BV, astfel încât nu sunt îndeplinite cerințele privind restabilirea, în termenul de trei luni, a nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă cerința minimă de capital (MCR), conform Deciziei A.S.F. nr. 714/03.06.2021.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară va analiza situația de fapt și va lua deciziile care se impun, în conformitate cu prevederile legale.", a anunțat miercuri ASF



Ce trebuie să știe asigurații dacă ASF va cere falimentul City Insurance

ASF nu a dat detalii despre deciziile pe care le are în vedere, însă vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF,) Cristian Roșu, a declarat la finele lunii trecute că măsura imediată este deschiderea procedurii de faliment.



"Dacă banii promiși nu intră în conturile companiei, aplicăm prevederile legale, adică declanșăm procedura retragerii autorizației de funcționare și intrarea în faliment", a declarat Cristian Roșu, vicepreședintele ASF.

City Insurance ar avea practic aceeași soartă pe care au avut-o și Astra Asigurări și Carpatica.



Ce s-a întâmplat în cazul ultimului faliment răsunător din asigurări,



Primul pas: este decizia Consiliului ASF de a retrage autorizația de funcționare a societății ca urmare a constatării stării de insolvență și promovarea în instanță a cererii de deschidere a procedurii de faliment.

este decizia Consiliului ASF de a retrage autorizația de funcționare a societății ca urmare a constatării stării de insolvență și Pasul doi: din momentul în care decizia ASF se publică în Monitorul Oficial, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) poate primi cereri de deschidere de dosare de daună și cereri de plată de despăgubiri.

din momentul în care decizia ASF se publică în Monitorul Oficial, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) poate primi cereri de deschidere de dosare de daună și cereri de plată de despăgubiri. Contractele clienților City Insurance: - acestea rămân valide până la expirare, denunțare din partea titularilor sau denunțare din partea lichidatorului judiciar

- acestea rămân valide până la expirare, denunțare din partea titularilor sau denunțare din partea lichidatorului judiciar Plata daunelor: FGA plătește despăgubirile solicitate și avizate doar după decizia definitivă în instanță privind falimentul societății de asigurări.

Citește mai jos ce demersuri trebuie să faci pentru:

1. deschiderea dosarului de daună la FGA

2. obținerea despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către FGA ASF nu a dat detalii despre deciziile pe care le are în vedere, însă, a declarat la finele lunii trecute pentru Profit.ro că măsura imediată este deschiderea procedurii de faliment.Ce s-a întâmplat în cazul ultimului faliment răsunător din asigurări, cel al Carpatica , și ce se întâmplă de regulă când ASF deschide procedura falimentului?







Cu alte cuvinte, dacă ASF va deschide procedura falimentului pentru City insurance, nu vor fi probleme pentru românii care au mașinile asigurate la City Insurance, aceste contracte fiind valide până la expirare.



Problema apare însă la șoferii care sunt loviți în trafic de o mașină asigurată la City Insurance. Aceștia ar trebui să face cerere de deschidere dosar de daună la FGA, iar după ce va fi analizată, plata despăgubirilor nu va putea fi făcută decât după ce instanța decide definitiv falimentul firmei de asigurări.



Mai mult, așa cum e în prezent legislația, FGA nu poate plăti decât maxim

450.000 lei pe un creditor de asigurare al unui asigurător în faliment.



Un proiect inițiat în luna mai 2021 de Ministerul de Finanțe a încercat să corecteze această situație. Astfel, potrivit acestui proiect, păgubiții care au de recuperat despăgubiri de la o firmă de asigurări intrată în faliment vor putea primi cel mult 500.000 de lei pe fiecare contract pe care îl au la o astfel de firmă în faliment.



Acum, suma maximă este de 450.000 de lei și se acordă de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) per creditor, și nu pe fiecare contract de asigurare. Mai mult, FGA va putea să ceară Poliției, spitalelor ori service-urilor auto date suplimentare pentru stabilirea exactă a despăgubirilor cuvenite. Din păcate însă, acest proiect nu a fost adoptat încă.



, dacă ASF va deschide procedura falimentului pentru City insurance,Insurance, aceste contracte fiind valide până la expirare.Insurance. Aceștia ar trebui să face cerere de deschidere dosar de daună la FGA, iar după ce va fi analizată, plata despăgubirilor nu va putea fi făcută decât după ce instanța decide definitiv falimentul firmei de asigurări.Mai mult, așa cum e în prezent legislația, FGA nu poate plăti decâtde asigurare al unui asigurător în faliment.de Ministerul de FinanțeAstfel, potrivit acestui proiect, păgubiții care au de recuperat despăgubiri de la o firmă de asigurări intrată în faliment vor putea primi cel mult 500.000 de lei pe fiecare contract pe care îl au la o astfel de firmă în faliment.Acum, suma maximă este de 450.000 de lei și se acordă de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) per creditor, și nu pe fiecare contract de asigurare. Mai mult, FGA va putea să ceară Poliției, spitalelor ori service-urilor auto date suplimentare pentru stabilirea exactă a despăgubirilor cuvenite.

Ce despăgubiri au primit anul trecut creditorii în asigurări în urma falimentelor Astra, Carpatica, Forte, Metropol CIAR și Grup AS.



Ce scrie în decizia acționarilor City pentru atragerea celor 150 milioane de euro: Data limită pentru subscrierea și plata acțiunilor a fost 25 august 2021

1. Se aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor pentru subscrierea acțiunilor ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social, în vederea maximizării potențialului oricărui acționar interesat de a subscrie în număr cât mai mare acțiunile respective, ca urmare a obligației iminente de restabilire a capitalului necesar pentru acoperirea MCR și SCR. Acțiunile noi urmează a fi oferite spre subscriere inclusiv persoanelor care au dobândit calitatea de acționar ulterior publicării hotărârii de majorare.

2. În vederea majorării capitalului social al societății, se emit 738.000.000 acțiuni noi, având o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 738.000.000 lei (echivalentul în lei a sumei de 150.000.000 euro). Data limită pentru subscrierea și plata acțiunilor este 25.08.2021. (...) Acțiunile nesubscrise vor fi anulate.", se arată în decizia publicată luni în Monitorul Oficial.



Motivele sancțiunilor dure ale ASF la City Insurance: Firma a raportat că deține milioane de euro într-o bancă străină, cu care nu ar fi avut, de fapt, raporturi contractuale

Conform prevederilor legale în vigoare, FGA este în drept să efectueze plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului.Plata sumelor din disponibilitățile Fondului se face doar către categoriile de creditori de asigurări prevăzuți de legeal unui asigurător în faliment.În anul 2019, FGA spune că a soluționat 99% din cererile de plată primite de la creditorii de asigurare ai Societății de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. și a peste 95% din cele ale creditorilor de la Carpatica Asig S.A. în această perioadă.În raportul anual, FGA mai precizează că a efectuat plăți de despăgubiri din disponibilitățile sale, în sumă totală de 168.897.736 lei, în urma falimentelor Astra, Carpatica, Forte, Metropol CIAR și Grup AS.Într-o altă decizie AGA a City Insurance, tot din data de 21 iulie 2021, se arată că acționarii au aprobat planul de finanțare întocmit de societate în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 3 din Decizia ASF nr. 714 din 03.06.2021 pentru restabilirea nivelului fondurilor de bază eligibile care acoperă cerința minimă de capital sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată.Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat în data de 4 iunie 2021 sancțiuni dure pentru City Insurance, liderul pieței RCA din România, în urma controalelor efectuate la acest asigurător. Membrii directoratului și ai Consiliului de supraveghere ai societății au primit amenzi cumulate de 8 milioane de lei și li s-au retras autorizațiile, iar firma a fost amendată cu peste 2,9 milioane de lei cu obligația de a veni cu un plan de redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerințele de capital. În plus, Fondul de Garantare a Asiguraților a preluat temporar conducerea asigurătorului. În data de 7 iunie 2021 , în Monitorul Oficial s-a publicat decizia privind sancționarea lui Renato Szilagyi, președintele directoratului City Insurance, care prezintă în aproape 20 de pagini detalii legate de neregulile descoperite la această societate.În această decizie de sancționare, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susține că City Insurance i-ar fi raportat încă din 2017 că deține disponibilități bănești la o societate bancară, sume necesare susținerii activității și îndeplinirii cerințelor legale, dar că în luna aprilie din acest an a aflat că între această bancă și societatea de asigurare nu ar fi existat raporturi contractuale, iar contul nu ar fi existat., a anunțat în luna aprilie 2021 că a încheiat un acord cu firma olandeză I3CP Holdings BV pentru vânzarea întregului pachet de acțiuni deținute la City Insurance Romania, cea mai mare companie locală de asigurări și liderul pieței RCA. Tranzacția ar urma să se finalizeze în trimestrul trei al acestui an.