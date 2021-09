Averile șefilor ASF nu au fost afectate de pandemie și de creșterea euro: Cum au crescut anul trecut veniturile celor puși să vegheze peste asigurări, bursă și pensii private

1. Nicu Marcu, președinte al ASF de la sfârțitul lunii iunie 2020: Circa 13.500 de euro pe lună

2. Elena Doina Dascălu, prim-vicepreședinte ASF: Salariul de peste 12.200 de euro/lună + pensie de peste 2200 euro/lună

3. Cristian Roșu, vicepreședinte ASF, responsabil sector asigurări: Peste 11.200 euro pe lună

4. Ștefan Daniel Armeanu - vicepreședinte, responsabil de sectorul pensiilor private: Peste 11.200 de euro pe lună

5. Gabriel Grădinescu - vicepreședinte ASF, responsabil piața de capital

6. Jozsef Birtalan - membru neexecutiv în Consiliul ASF: peste 6300 de euro pe lună

7. Ovidiu Răzvan Wlassopol - membru neexecutiv în Consiliul ASF: peste 6.200 de euro pe lună





8. Aura Gabriela Socol - membru neexecutiv în Consiliul ASF: peste 6.200 de euro pe lună





9. Ioan Gheorghe Țara - membru neexecutiv în Consiliul ASF: peste 6.200 de euro pe lună

City Insurance, la un pas de procedura de faliment: ASF anunță că în conturile societății nu au intrat cele 150 milioane de euro și că va lua deciziile care se impun

și-au publicat declarațiile de avere și interese aferente anului 2020. Vă prezentăm mai jos cum au crescut veniturile acestora:Numit președinte ASF la finele lunii iunie a anului trecut, Nicu Marcu a raportat venituri de 391.563 lei în a doua jumătate a lui 2020, echivalentul a 65.260 lei pe luna (circa 13.500 euro - la un curs mediu anual de 4,84 lei pentru 1 euro, anunțat de BNR pentru 2020).Anul trecut, Marcu a mai încasat o indemnizație de 148.084 lei de la Curtea de Conturi, 131.042 lei de la ASE, 24.409 lei de la IEN și un salariu restant de 7.180 lei de la Universitatea din Craiova. Vezi aici declarația de avere.Doina Dascălu a încasat anul trecut de la ASF suma de 709.934 lei, echivalentul a peste 59.100 de lei pe lună (peste 12.200 de euro). În plus aceasta a încasat și o pensie pentru limită de vârstă de 130.584 lei (peste 10.882 lei/lună, echivalentul a peste 2200 de euro pe lună).În 2019, aceasta a încasat venituri în valoare de 664.831 lei (55.400 lei/lună - circa 11.700 euro/lună -la un curs mediu pe 2019 de 4,74 lei pentru 1 euro) aferente acestei funcții. În plus, Doina Dascălu a primit si pensie pentru limită de vârstă în valoare de 130.584 de lei (10.882 de lei/lună - 2.300 euro/lună).Anul trecut, acesta a încasat venituri în valoare de 651.602 lei (echivalentul a 54.300 lei/lună - peste 11.200 euro).În 2019, acesta a încasat venituri în valoare de 612.239 de lei (51.000 de lei/lună - circa 10.800 de euro/lună) din funcția deținută în ASF.Anul trecut, acesta a încasat venituri în valoare de 653.222 lei de la ASF (peste 54.400 lei/lună - peste 11.200 de euro/lună). Acesta a mai încasat venituri anuale din activități didactice în valoare de 129.474 lei de la ASE, 7667 lei de la Universitate.În 2019, acesta a încasat venituri în valoare de 638.466 de lei (53.205 lei pe lună-peste 11.200 euro/lună) aferente funcției în care a fost numit. În plus, Armeanu a mai încasat:- venituri din activități didactice și de cercetare ca profesor în ASE: 116.734 lei- venituri din activități didactice la Universitate: 6.429 leiAcesta a încasat anul trecut venituri în valoare de 662.654 de lei (Peste 55.200 lei/lună - peste 11.400 de euro pe lună).În 2019, a încasat venituri în valoare de 618.652 de lei (51.550 de lei/lună - peste 10.800 de euro/lună) aferente funcției în care a fost numit la ASF.Acesta a încasat anul trecut venituri în valoare de 366.246 lei (30.520 de lei/lună - peste 6300 de euro/lună).În 2019, acesta a încasat venituri în valoare de - 342.515 de lei (28.620 de lei/lună - peste 6.000 de euro/lună) aferente funcției din ASF. În plus, acesta a mai încasat anul trecut și dividende în valoare de 9.982 euro de la Erste Bank Austria, dividende aferente anului 2018.Acesta a încasat anul trecut venituri în valoare de 364.626 de lei (peste 30.300 lei/lună - peste 6200 de euro/lună).Ovidiu Wlassopol, fostul soț al Liei Olguța Vasilescu, a încasat în 2019 venituri în valoare de 388.684 de lei (32.390 de lei/lună - peste 6.800 de euro/lună) aferente funcțiilor de prim-vicepreședinte ASF/membru neexecutiv în Consiliul ASF.Aceasta a încasat anul trecut de la ASF venituri în valoare de 364.446 de lei (peste 30.300 de lei/lună - peste 6.200 de euro pe lună). În plus, Aura Socol a mai încasat 85.212 lei din activitatea didactică din ASE.În 2019, Aura Socol, soția lui Cristian Socol, fost șef al departamentului pentru politici fiscal-bugetare al PSD și profesor în ASE, a încasat venituri în valoare de 338.915 lei (28.200 lei pe lună - peste 5.900 de euro pe lună). În plus, Aura Socol a mai încasat în 2019 suma de 91.094 de lei din actiitatea de învățământ și cercetare la ASE București și o indemnizație de 1000 de lei de la Editura Academiei Române.Acesta a încasat anul trecut venituri totale în valoare de 364.446 de lei (peste 30.300 de lei/lună - peste 6.200 de euro pe lună). În plus, Gheorghe Țara a mai încasat 135.033 de lei din activitatea de profesor universitar la Universitatea din Oradea.Acesta a încasat anul trecut venituri totale în valoare de 338.915 lei (28.200 lei pe lună - peste 5900 de euro pe lună) aferente funcției deținute în ASF. Din actvitatea didactică de la Universitatea Oradea, Ioan Țara a încasat anul trecut 151.767 de lei.Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat miercuri că, până la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, în conturile City Insurace nu a fost efectuată nicio plată aferentă contravalorii acțiunilor subscrise de către acționarul minoritar i3CP HOLDING BV. Subscrierile vizau capitalizarea cu 150 milioane de euro, necesare City pentru evitarea deschiderii procedurii de faliment. ASF spune acum că va analiza situația și va lua deciziile care se impun.Dacă ASF va deschide procedura falimentului pentru City insurance,Insurance, aceste contracte fiind valide până la expirare.Insurance. Aceștia ar trebui să face cerere de deschidere dosar de daună la FGA, iar după ce va fi analizată, plata despăgubirilor nu va putea fi făcută decât după ce instanța decide definitiv falimentul firmei de asigurări.Mai mult, așa cum e în prezent legislația, FGA nu poate plăti decâtde asigurare al unui asigurător în faliment.de Ministerul de FinanțeAstfel, potrivit acestui proiect, păgubiții care au de recuperat despăgubiri de la o firmă de asigurări intrată în faliment vor putea primi cel mult 500.000 de lei pe fiecare contract pe care îl au la o astfel de firmă în faliment.Acum, suma maximă este de 450.000 de lei și se acordă de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) per creditor, și nu pe fiecare contract de asigurare. Mai mult, FGA va putea să ceară Poliției, spitalelor ori service-urilor auto date suplimentare pentru stabilirea exactă a despăgubirilor cuvenite.