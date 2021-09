​VIDEO Cîțu, despre posibilul faliment al City Insurance: Pregătim două Ordonanțe una pentru prețurile RCA și alta prin care să ne asigurăm că toți clienții sunt protejați

"Sunt două Ordonanțe de urgență în avizare. Am discutat și astăzi cu Consiliul Concurenței, ar trebui să fie pe masa Guvernului săptămâna viitoare. O Ordonanță se referă la prețurile asigurărilor RCA, iar alta la situația City insurance, daca se ajunge acolo pentru a asigura că nu se ajunge ca oamenii să aibă un claim și să nu poată fi plătit, deci ne asigurăm că se vor putea plăti banii de la Fondul de Garantare.", a declarat miercuri Florin Cîțu, întrebat de HotNews.ro de situația gravă din piața asigurărilor.



Întrebat ce stipulează mai exact OUG-ul referitor la prețurile RCA, premierul a spus că nu a văzut încă proiectul, care ar fi în avizare la Consiliul Cocnurenței. Despre cea de-a doua ordonanță, premierul a spus că aceasta vizează măsuri ca "dacă se întâmplă ceva, toți clienții să fie protejați."





”ASF încearcă să corecteze dezechilibre care produc instabilitate în piața asigurărilor. Va urma o ședință în care se va lua o decizie, dar momentan nu pot spune când anume va avea loc”, a declarat marți, 14 septembrie, pentru HotNews.ro, Daniel Apostol.

De regulă, ședințele Consiliului ASF au loc miercurea, astfel că o decizie în cazul City Insurance ar putea fi anunțată chiar în cursul acestei zile.

'Orice cetățean care are în acest moment o poliță încheiată cu City Insurance poate denunța absolut legal această poliță, încheind în aceeași zi o altă poliță cu un asigurator decent, fără probleme. Pierde poate în jur de 200 de lei, dar câștigă mult mai mult în momentul în care riscul unui eveniment nefericit se materializează”, a precizat marți pentru HotNews.ro reprezentantul unuia din cei mai mari brokeri din piață, care a preferat să nu își dea numele pentru că legal nu poate oferi asemenea recomandări.

Deci o asigurare RCA, în afara șoferului vinovat, despăgubește pe oricine suportă o daună inclusiv pe membrii de familie ai șoferului vinovat aflați cu acesta în autovehicul în momentul accidentului.

Ce trebuie să știi dacă ești păgubit City Insurance: Vei obține despăgubiri abia după ce falimentul e decis definitiv în instanță și în limita a 90.000 de euro

în ultimele 10 zile pe fondul problemelor mari în care se află liderul pieței - City Insurance, companie cu peste 3 milioane de clienți, care este aproape de procedura de faliment. Datele brokerilor consultate de HotNews.ro arată că Euroins, al doilea mare asigurător RCA, cu prețuri la fel de mici ca City, a majorat tarifele și cu 600 de lei în unele cazuri, iar alți asigurători au urmat același trend.Aceasta în contextul în care unele service-uri auto refuză să mai facă reparații celor care prezintă polițe RCA de la City Insurance, de teamă că un potențial faliment declarat al firmei de asigurări va face să nu-și mai recupereze banii.Cât de gravă este acum situația City Insurance? Societatea nu se mai află în legalitate, după cum a afirmat pentru HotNews.ro Daniel Apostol, purtătorul de cuvânt al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).că în conturile City Insurance- pentru a atinge cerința minimă de capital necesară pentru a funcționa în continuare și că va analiza situația și va lua deciziile care se impun., așa cum s-a întâmplat în cazul Astra ori Carpatica, ASF poate decide să retragă autorizația de funcționare a City Insurance ca urmare a constatării stării de insolvență și să promoveze în instanță cererea de deschidere a procedurii de faliment.Dacă ai mașina asigurată la City Insurance, trebuie să știi că asigurarea rămâne validă până la expirare, denunțare din partea titularilor sau denunțare din partea lichidatorului judiciar.Cu privire la această posibilă denunțăre a poliței, un cititor HotNews.ro chiar a întrebat: că orice asigurare RCA validă, indiferent de cât de puțin costă, permite despăgubiri pentru vătămări corporale și deces în limita a, în timp ce pentru daunele materiale, limita de despăgubiri este în prezent de, în cazul unui accident, de care tu, client City Insurance, te faci vinovat, asigurarea RCA poate suporta plata acestor despăgubiri maxime. În situația tragică în care apar victime în mașina ta ori a celui pe care l-ai lovit,În plus, dacă asigurătorul tău RCA este rău platnic,. În acest caz, din momentul în care decizia ASF se publică în Monitorul Oficial, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) preia conducerea acestei societăți și poate primi cereri de deschidere de dosare de daună și cereri de plată de despăgubiri.este că potrivit legii actuale,Cu alte cuvinte, dacă instanța va declara falimentul City, polița ta nu va mai putea acoperi decât daune de maxim 90.000 de euro.Dacă ASF va deschide procedura falimentului pentru City insurance,să facăla FGAbazată pe acte doveditoare (facturi etc. - fără cerere de plată, se face dosarul dar nu se poate plăti un dosar în care nu s-a cerut o despăgubire), iar după ce se analizează aceste documente,, așa cum e în prezent legislația, FGA nu poate plăti decât maxim 450.000 lei pe un creditor de asigurare al unui asigurător în faliment.a încercat să corecteze această situație. Astfel, potrivit acestui proiect, păgubiții care au de recuperat despăgubiri de la o firmă de asigurări intrată în faliment vor putea primi cel mult 500.000 de lei pe fiecare contract pe care îl au la o astfel de firmă în faliment.Acum, suma maximă este de 450.000 de lei și se acordă de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) per creditor, și nu pe fiecare contract de asigurare. Mai mult, FGA va putea să ceară Poliției, spitalelor ori service-urilor auto date suplimentare pentru stabilirea exactă a despăgubirilor cuvenite.Spre comparație, așa cum am spus și mai sus, orice asigurare RCA permite despăgubiri pentru vătămări corporale și deces în limita a 6,07 milioane de euro, în timp ce pentru daunele materiale, limita de despăgubiri este în prezent de 1,22 milioane de euro.