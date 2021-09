Acuzații grave în scandalul City Insurance: Pare un faliment acoperit 5 ani / City a fost scoasă din redresare în baza unei hârtii fără nicio valoare - Mișu Negrițoiu, fost șef ASF

"Pare un faliment acoperit 5 ani. City a fost sub plan de redresare în 2016, după un audit cu Big4, solicitat de ASF. La ultima sedință de Consiliu la care am participat (aprilie 2017), am retras autorizația conducerii societății și am hotărât desemnarea unui administrator special (FGA sau consultat/auditor).

Dupa ce am plecat eu, nu s-a mai întâmplat nimic. Ba mai mult, același Consiliu a hotarit scoaterea societății din regimul de redresare, în baza unei hârtii fără nici o valoare (extras de cont), care s-a dovedit a fi un fals. Asemenea încercari de acoperire cu “quasi cash” au mai fost făcute și înainte. Nu ASF a descoperit falsul acum, ci auditorul Big4, cu ocazia exercitiului BSR (Balance Sheet Review) solicitat de EIOPA în 2020.", a declarat luni, 20 septembrie, pentru HotNews.ro Mișu Negrițoiu, fost președinte al ASF.

„Atunci avea aceleaşi probleme ca şi acum. Avea un deficit de capital mai mic decât acum, undeva la vreo 50 mil. euro. Am băgat asigurătorul într-un program de redresare şi înainte de a pleca de la ASF, urma să desemnăm administratorul special, exact ce a făcut ASF acum. Dimen­siunea problemei erau mai mici atunci pentru că volumul de vânzări şi cota de piaţă erau mai mici. După ce am plecat eu, înţeleg că atunci i-a fost ridicat programul de redresare bazat pe acest extras de cont prezentat şi acum, care nu era real. A încercat şi atunci să aducă obligaţiuni şi diferite metode pentru a completa nevoia de capital“, a declarat pentru ZF Mişu Negriţoiu, citat de Business Magazin.

„După ce am plecat eu, conducea ASF-ul primul vicepreşedinte al ASF, Cornel Coca Constantinescu. El a condus şi cred că sub conducerea lui ASF-ul a aprobat ieşirea din programul de redresare şi au aprobat capitalul. Când au adus extrasul de cont eu nu mai eram la ASF“, a mai spus Mişu Negriţoiu.

În mod ironic, fostul vicepreședinte ASF, în mandatul căruia s-a închis redresarea la City, este acum director general la FGA - fondul care va gestiona falimentul City

Într-adevăr, în aprilie 2016, Consiliul ASF, în care Mișu Negrițoiu era președinte, a decis deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan împotriva City Insurance, iar activitatea de vânzare a polițelor RCA a fost limitată la maxim 75% din totalul subscrierilor din anul 2015. , Consiliul ASF, în care Mișu Negrițoiu era președinte, a decis deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan împotriva City Insurance, iardin totalul subscrierilor din anul 2015.

Gradul ridicat de subadecvare a rezervelor de dauna, de 43%

coeficient de lichiditate de 0,83 pentru activitatea de asigurari generale

Întarzieri importante la plata despagubirilor aferente daunelor Carte Verde, fiind inregistrate la B.A.A.R. cereri de chemare in garantie, cu consecinte negative asupra intregii piete de asigurari RCA din Romania;

o datorie semnificativa aferenta cedarii in reasigurare a riscurilor incluse in clasa 10 - RCA, reprezentand aproximativ 85% din totalul datoriilor fata de reasiguratori;

o expunere ridicata la risc, reprezentand totalul sumelor asigurate pentru politele in vigoare, raportat la valoarea activului net inregistrata de societate la aceeasi data, la clasa 15 - Asigurari de garantii, incheiate pe teritoriul Romaniei si in Spatiul Economic European;

absența unei evaluari, pe o baza prudenta, a sumelor de incasat de la societati afiliate si diversi debitori, cu valori si vechimi semnificative, fara a tine cont, de asemenea, de deprecierea creantelor respective.

Ulterior, în data de 20 iulie 2017, după revocarea lui Mișu Negrițoiu, Consiliul ASF a închis procesul de redresare financiară la City Insurance.



Pe de altă parte, la acel moment, Cornel Coca Constanescu era vicepreședinte ASF responsabil de sectorul asigurărilor.

Situația City Insurance s-a agravat din 2017 până în prezent. Cine s-a aflat la conducerea ASF

În tot acest timp, sectorul asigurărilor din ASF a fost condus de vicepreședintele Cristian Roșu.

Primele reacții după falimentul demarat la City sunt în roz: Conducerea ASF nu-și găsește nicio vină, iar asigurătorii cred că se va trece și peste acest moment

Scurta declarație de presă a președintelui ASF

dar primele sancțiuni le-a aplicat în primele luni din 2021, multe contestate ușor.

E drept că acesta a fost numit la conducerea ASF la jumătatea anului trecut,





Sancțiuni mai dure ASF a aplicat abia în iunie 2021.

Cîţu, despre City Insurance: Trebuie să ne obişnuim ca în economiile de piaţă să dea şi faliment companiile, e o chestie naturală. Trebuie să vedem dacă a fost fraudă acolo

Cum vrea Guvernul să rezolve criza City Insurance: FGA să poată face plăți imediat ce ASF deschide procedura de faliment, fără să se mai aștepte decizia definitivă în instanță

Amintim că, abia în vara acestui an , după analize mai serioase, ASF a descoperit că City Insurance i-a raportat încă din 2017 că deține milioane de euro într-o bancă străină, cu care nu ar fi avut, de fapt, raporturi contractuale.Fostul preşedinte al ASF a mai declarat săptămâna trecută pentru ZF că în perioada 2016-2017, City Insurance avea aceleaşi probleme ca şi acum, dar marea diferenţă este că dimensiunea proble­mei era mai mică având în vedere că asigurătorul avea un volum al vânzărilor şi o cotă de piaţă mai mici.După plecarea lui Mişu Negriţoiu de la conducerea ASF, primul vicepreşedinte al acesteia a condus instituţia. La acea vreme, Mişu Negriţoiu susţine că era vorba de Cornel Coca Constantinescu.Contactat luni, de HotNews.ro, pe tema acestor acuzații, Cornel Coca Constantinescu susține că nimeni în ASF nu ia decizii de unul singur"D-nul Negrițoiu vorbește în necunoștință de cauză. Eu l-am înlocuit pentru o perioadă de câteva zile, apoi postul de prim-vicepreședinte ASF a fost vacantat. Nimeni nu poate lua astfel de decizii în ASF de unul singur. Deciziile nu se iau la sectoare, ci în Consiliul ASF, după ce se avizează de toate direcțiile implicate","Membrii Consiliului au fost informați despre restabilirea situației financiare a asigurătorului la data de 31 martie 2017, în baza documentelor prezentate de către societate și a verificărilor efectuate de către direcțiile de specialitate din cadrul ASF, cu privire la acordarea de către acționarul principal existent a unui împrumut subordonat, în numerar, în sumă de 50 milioane de euro.", se arăta în comunicatul ASF de la acea dată. că City Insurance a atacat în instanță decizia luată în aprilie 2017 de Consiliul ASF, condus de Mișu Negrițoiu, iar în acest an,acest proces împotriva deciziei de atunci a ASF, potrivit Profit.ro.

, Plenul Parlamentului a votat o nouă conducere pe 5 ani la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), instituție care reglementează piețele de capital, asigurări și pensii private, sectoare cu active de peste 20 miliarde de euro, și în care șefii au venituri nete de până la 14.000 de euro pe lună.Leonardo Badea a fost reales președinte al ASF, iar Acesta a negat la acel moment că ar fi rudă (văr) cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în urma informaţiilor vehiculate în spaţiul public. În luna octombrie 2019 , Leonardo Badea a demisionat din funcția de președinte al ASF, pentru a putea ocupa funcția de viceguvernator al Băncii Naționale a României, unde se află și acum. (https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23415263-leonardo-badea-demisionat-din-functia-presedinte-asf-pentru-putea-ocupa-functia-viceguvernator-bancii-centrale.htm)Cu prețuri crescute la RCA, service-uri care nu îți primesc mașina la reparat dacă arăți polița de City Insurance, mii de reclamații și procese în care oamenii așteaptă bani de la acest asigurător, oamenii din conducerea ASF, plătiți cu zeci de mii de euro pe lună, nu au nimic a-și reproșa. Ba chiar, Nicu Marcu, președinte ASF din vara anului trecut, asigură că efortul său de stopare a neregulilor va continua, deși sancțiuni mai dure a luat abia în primele luni din acest an. Îngrijorări din industrie, măcar? Nu - trecem și peste asta!În seara în care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că i-a retras autorizația de funcționare a City Insurance și a demarat procedura de deschidere a falimentului, instituția a transmis următorul mesaj de la președintele ASF, Nicu Marcu:„Din prima zi a mandatului meu de Președinte al Autorității, mi-am propus aplicarea fermă a legii și stoparea neregulilor din piața asigurărilor și vă asigur că efortul meu va continua. Toate deciziile au la bază ample investigații de specialitate, dovezi concrete și sprijinul instituțiilor de aplicare a legii din România, precum și din alte state” -De altfel, pentru a arăta că nu a stat degeaba, în comunicatul de presă cu decizia falimentului City Insurance , ASF a inclus și amenzile aplicate în ultimii ani la acest asigurător,Colegul său mai vechi în funcție,că "City Insurance îndeplinește toți indicatorii de solvabilitate și, cel puțin la momentul acesta, nu există niciun motiv rezonabil care să ducă spre o idee de faliment."Anul trecut,a încasat de la ASF venituri în valoare de 651.602 lei (echivalentul a 54.300 lei/lună -Prim-ministrul Florin Cîţu a precizat sâmbătă , întrebat fiind despre intrarea în faliment a celei mai mari companii de asigurări, City Insurance, că „trebuie să ne obişnuim ca în economiile de piaţă să dea şi faliment companiile.", potrivit News.ro.„Există un reglementator (n.a ASF). Guvernul tocmai de aceea nu ar trebui să mai intervină, pentru că există un reglementator. Aş vrea să văd exact care a fost evaluarea şi cum de s-a ajuns aici. Mă voi asigura că clienţii de la City Insurance nu vor avea de suferit de pe urma acestei situaţii. Asta vom vedea dacă şi-a făcut ASF-ul treaba, nu am în acest moment acest răspuns. Vreau să văd exact evaluarea celor de la ASF pe situaţie şi după aceea vom lua o decizie, dar de aceea avem reglementator, a afirmat, sâmbătă, primul ministru Florin Cîţu. Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență care să permită Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) să poată face plata despăgubirilor către asigurați imediat ce ASF retrage autorizația City Insurance și deschide procedura de faliment, fără să se mai aștepte ca falimentul să fie declarat prin decizia definitivă în instanță.Ministerul de Finanțe a publicat miercuri, 15 septembrie, proiectul de OUG: FGA poate plăti în 60 de zile de la publicarea în Monitorul oficial a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare a asigurătorului.O altă modificare importantă este că păgubiții care au de recuperat despăgubiri de la o firmă de asigurări intrată în faliment vor putea primi cel mult 500.000 de lei pe fiecare contract pe care îl au la o astfel de firmă în faliment. Acum, suma maximă este de 450.000 de lei și se acordă de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) per creditor, și nu pe fiecare contract de asigurare.