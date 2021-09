Falimentul City Insurance: Două asociații cer Guvernului să crească plafonul de despăgubiri pe care le pot primi păgubiții pentru vătămări corporale severe

- Constitutia consfințește, la art. 148, prioritatea reglementarilor comunitare cu caracter obligatoriu in fata dispozitiilor contrare din legile interne.

- Legislatia comunitara in domeniul raspunderii civile auto, respectiv Directiva 2009/103/CE prevede: „Obligatia statelor membre de a garanta ca suma asigurata sa nu fie mai mica decat anumite valori minime constituie un element major pentru protecția victimelor. Suma minima asigurata in cazul vatamarilor corporale ar trebui calculata astfel incat sa despagubească integral si echitabil toate victimele…”,

prevede: „Obligatia statelor membre de a garanta ca suma asigurata sa nu fie mai mica decat anumite valori minime constituie un element major pentru protecția victimelor. Suma minima asigurata in cazul vatamarilor corporale ar trebui calculata astfel incat sa despagubească integral si echitabil toate victimele…”, - O procedură judiciara pentru diferenta de despagubire intre valoarea prejudiciului stabilit de instanta de judecata si valoarea plafonului stabilit de legea interna, in contradictie cu norma comunitara, defavorizează victima întrucat este excesiv de dificila si cu sanse reduse de a fi accesata, fiind astfel in contradictie cu principiul efectivitatii din jurisprudenta CJUE, obligatorie pentru statul membru.

- Mai mult, conform pct. 40 din Preambulul Directivei, trebuie garantat dreptul specific al partii vatamate de a obtine solutionarea litigiului in cel mai scurt timp, or o procedură complicata si dificila va genera un timp mult mai lung de solutionare, in cazul fericit in care acest lucru s-ar intampla, incalcandu-se astfel obligatia stabilita in legislatia comunitara.

De ce solicită cele două asociații un plafon de 2 milioane de lei (circa 500.000 de euro)

"Suma asigurată de un milion de euro prevazută în textul Directivei in 2009, când a fost elaborată, Directivă intrată în vigoare la jumătatea anului 2021, se indexează la un interval de 5 ani pentru a se evita devalorizarea. Astfel de la 1 ianuarie 2017, plafonul de 1 milion de euro prevăzut in Directiva a fost indexat la 1,220 milioane euro.

Ne-am raportat la plafonul de 1,22 milioane de euro care este pentru o victimă, întrucât legislația din domeniul falimentului societăților de asigurare are in vedere plafonul de despăgubire pentru un creditor de asigurare, nu pentru un eveniment indiferent de numărul victimelor.

Am propus creșterea plafonului la 2 milioane de lei (circa 500.000 de euro) pentru că analizând jurisprudența națională în domeniul despăgubirilor pentru vătămări corporale am considerat că acest plafon este acoperitor pt majoritatea situațiilor care ajung în instanță.", a declarat miercuri pentru HotNews.ro Cătălin Codescu, președintele AVAC.

Cum vrea Guvernul să rezolve criza City Insurance: FGA să poată face plăți imediat ce ASF deschide procedura de faliment, fără să se mai aștepte decizia definitivă în instanță

Ministerul de Finanțe a publicat miercuri, 15 septembrie , proiectul de OUG: FGA poate plăti în 60 de zile de la publicarea în Monitorul oficial a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare a asigurătorului.

, proiectul de OUG: FGA poate plăti în 60 de zile de la publicarea în Monitorul oficial a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare a asigurătorului. O altă modificare importantă este că păgubiții care au de recuperat despăgubiri de la o firmă de asigurări intrată în faliment vor putea primi cel mult 500.000 de lei pe fiecare contract pe care îl au la o astfel de firmă în faliment. Acum, suma maximă este de 450.000 de lei și se acordă de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) per creditor, și nu pe fiecare contract de asigurare.



Noul proiect de OUG scos miercuri, 15 septembrie, în consultare publică de Ministerul de Finanțe este de fapt o actualizare a unui alt proiect lansat în dezbatere în luna mai. La acel moment Finanțele au propus doar măsura creșterii sumelor pe care le pot primi păgubiții, nu și faptul că FGA va putea face plăți înainte ca falimentul unui asigurător să fie stabilit prin decizie definitivă a instanței.





Premierul Florin Cîțu a spus miercuri că Guvernul pregătește două Ordonanțe de Urgență, care se află la avizare și la Consiliul Concurenței, pentru cazul în care se ajunge la falimentul City Insurance, liderul pieței RCA, cu peste 3 milioane de clienți. O ordonanță se referă la prețurile RCA, iar alta la situația City pentru ca toți clienții să fie protejați și să-și poată primi banii dacă au vreun claim, a spus premierul.



Ce opțiuni au cei aproape 3 milioane de clienți ai City Insurance, după ce a început falimentul acestui asigurător RCA / Ce trebuie să știe păgubiții

Deci o asigurare RCA, în afara șoferului vinovat, despăgubește pe oricine suportă o daună inclusiv pe membrii de familie ai șoferului vinovat aflați cu acesta în autovehicul în momentul accidentului.

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare și Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație solicită primului ministru ca, la momentul adoptării în ședința de Guvern a proiectului de OUG pentru modificarea și completarea Legii 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) să majoreze plafonul de despăgubire a victimelor vătămărilor corporale severe, până la nivelul de 2 milioane de lei.Concret, solicităm ca punctul 22 din propunerea de OUG să fie modificat și completat, dupa cum urmeaza:22. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu urmatorul cuprins:„(31) În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule, stabilirea despăgubirii reprezentând daune morale se face cu respectarea principiului echității, prin raportare la consecintele negative suferite în plan fizic și psihic, în limita unui plafon de 2 milioane de lei.”Plafonul actual de 450.000 lei, respectiv cel propus de 500.000 lei, este neacoperitor în cazul vatamarilor corporale severe, iar plafonul de despăgubire minim garantat pentru o victima este de 1.220.000 euro in legislatia comunitara aferenta RCA. De aceea, consideram ca se impune majorarea acestui plafon numai in cazul asigurarilor RCA, in favoarea victimelor vatamarilor corporale severe., Cătălin Codescu, președintele AVAC, a explicat propunerea majorării acestui plafon raportat la reglementările UE, respectiv Directiva 2009/103/CE Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență care să permită Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) să poată face plata despăgubirilor către asigurați imediat ce ASF retrage autorizația City Insurance și deschide procedura de faliment, fără să se mai aștepte ca falimentul să fie declarat prin decizia definitivă în instanță.Cei aproape 3 milioane de români care au polițe RCA la City Insurance au două opțiuni după ce ASF a decis să ceară falimentul acestui asigurător: pot să-și păstreze asigurările până la data expirării ori pot să le denunțe și să încheie contracte la un asigurător fără probleme.Dacă ești client City și vrei să denunți polița RCA, dacă nu ai avut daune în perioada de valabilitate de pâna la denunțare, pentru perioada neexpirată ai dreptul să îți recuperezi diferența de primă de la Fondul de Garantare a Asiguraților, se arată într-un ghid lansat luni de UNSAR și BAAR pentru clienții și păgubiții acestei societăți. Cei mai afectați vor fi însă păgubiții, cei loviți în trafic de o mașină asigurată la City, deoarece multe service-uri nu mai fac reparații pe aceste polițe și toate despăgubirile de la acest asigurător vor fi plătite abia după ce instanța îi declară definitiv falimentul.Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis vineri seara să îi retragă autorizația de funcționare societății City Insurance, cea mai mare companie de asigurări și liderul pieței RCA, cu aproape 3 milioane de asigurați. Măsura a fost luată după constatarea stării de insolvență a asigurătorului, ASF urmând acum să promoveze în instanță cererea de deschidere a falimentului.orice asigurare RCA validă, indiferent de cât de puțin costă, permite despăgubiri pentru vătămări corporale și deces în limita a, în timp ce pentru daunele materiale, limita de despăgubiri este în prezent de, în cazul unui accident, de care tu, client City Insurance, te faci vinovat, asigurarea RCA poate suporta plata acestor despăgubiri maxime. În situația tragică în care apar victime în mașina ta ori a celui pe care l-ai lovit,