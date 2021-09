Noi măsuri generate de falimentul City Insurance: Ce schimbări se vor aduce Fondului Național de Protecție pentru a se plăti mai rapid daunele RCA

Principala modificare vizează posibilitatea utilizării fondurilor disponibile în FNP și sub nivelul de referință de 30 milioane de euro, dar nu mai puțin de 10 milioane de euro.

Care este motivul acestei schimbări și de ce totul are legătură cu falimentul City Insurance

Primele sume vehiculate în falimentul City: Peste 150 milioane de euro numai din daune externe

"RCA are un efect pe termen mediu spre lung. Da, ne putem aştepta şi peste câţiva ani. Încă plătim pentru Astra şi Carpatica. Şi acum plătim. Mai aveam de plată vreo 37 de milioane de euro pentru falimentul Astra şi Carpatica. Probabil că estimarea daunelor aferente pagubelor în afara României (n.r. - pentru City Insurance) este, probabil, cel puţin la nivelul Astra şi Carpatica împreună. Dacă pentru cele două am avut 150 de milioane de euro, ne aşteptăm de la 150 de milioane de euro în sus", a declarat miercuri Mădălin Roşu, președintele BAAR, în cadrul audierilor din Senat.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat recent în consultare publică un proiect de regulament care aduce schimbări la modul cum este reglementat încă din 2017 Fondul Național de Protecție (FNP).Acest Fond este gestionat de către Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR) , care are ca membri toți asigurătorii RCA din România, și din el se plătesc daunele pe Carte Verde (daunele externe), daunele făcute de cei neasigurați RCA ori neidentificați, despăgubiri în dosare de daună deschise în baza unor asigurări de frontieră emise sub autoritatea BAAR false sau falsificate, dacă obligația de plată este stabilită în baza unor hotărâri judecătorești definitive/irevocabile pronunțate într-un alt stat membru, precum și alte cheltuieli."Necesitatea modificării Regulamentului nr. 6/2017 este generată de asigurarea unei utilizări rapide și flexibile a acestuia în situații excepționale, cu un impact cât mai redus asupra consumatorilor de asigurări RCA dar și a asigurătorilor care contribuie la formarea și menținerea Fondului Național de Protecție (FNP).",Contactat de HotNews.ro, Sorin Greceanu, directorul general al BAAR, a explicat cum funcționează Fondul Național de Protecție, ce disponibilități are și de ce schimbările sunt făcute tocmai în contextul falimentului City Insurance:Acesta a mai precizat că membrii BAAR contribuie proporţional cu primele brute încasate din vânzarea contractelor RCA şi Carte Verde în vederea acoperirii cheltuielilor din FNP, precum şi a constituirii rezervelor pentru obligaţiile viitoare.În condiții de funcționare normală a pieței, menținerea disponibilului FNP se realizează prin intermediul contribuțiilor permanente ale membrilor BAAR.La apariția unor situații excepționale și pentru asigurarea necesarului crescut de lichiditate pentru plata despăgubirilor care se estimează că vor putea fi recuperate ulterior plății de la o altă entitate, cum ar fi FGA, BAAR poate asigura finanțarea FNP și prin contribuții speciale ale membrilor, sumele în cauză fiind de natura unui împrumut, urmând ca acestea să fie restituite membrilor pe măsura recuperării acestora.Primele estimări privind daunele care ar putea fi plătite în urma falimentului City Insurance aparțin Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR), care în calitate de birou național Carte Verde, estimează că ar putea plăti în următorii ani peste 150 milioane de euro pentru daunele făcute în afara țării de asigurații RCA la City.Pentru a-și recupera apoi o parte din aceste sume plătite în contul unor companii intrate in faliment,, doar că de aici nu vor putea încasa decât, conform Ordonanței de urgență adoptate miercuri de Guvern.Pentru diferență speranța este să se recupereze ceva din contractul de reasigurare pe care trebuie să-l aibă fiecare societate de asigurări ori în instanță prin înscriere la masa credală.va permite Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) să poată face plata despăgubirilor către asigurați imediat ce ASF retrage autorizația City Insurance și deschide procedura de faliment, fără să se mai aștepte ca falimentul să fie declarat prin decizia definitivă în instanță.Mai exact, FGA poate plăti în 60 de zile de la publicarea în Monitorul oficial a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare a asigurătorului.O altă modificare importantă este că păgubiții care au de recuperat despăgubiri de la o firmă de asigurări intrată în faliment vor putea primi cel mult 500.000 de lei pe fiecare contract pe care îl au la o astfel de firmă în faliment. Acum, suma maximă este de 450.000 de lei și se acordă de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) per creditor, și nu pe fiecare contract de asigurare.