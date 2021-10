Efectele falimentului City Insurance: Sute de asigurați cu grad de risc ridicat cer ajutorul Biroului Asigurătorilor Auto din cauza scumpirii polițelor RCA

Peste 350 de asigurați, încadrați în categoria asiguraților cu risc ridicat după falimentul City Insurance

"Astfel, în intervalul 2017- 22.09.2021, activitatea BAAR în acest segment s-a situat la un nivel scăzut, nefiind înregistrată practic nicio cerere de alocare pe parcursul a peste patru ani, care să se încadreze în categoria de asigurat cu risc ridicat.

Începând cu 22.09.2021, situația s-a schimbat, constatându-se o creștere semnificativă a cererilor. Astfel, până la 04 10.2021, inclusiv, au fost prelucrate 377 cereri, din care 357 s-au încadrat în această categorie, ele fiind alocate.

Creșterea cererilor s-a intensificat și mai mult începând cu data de 05.10.2021, inclusiv, fiind înregistrate un număr total de 384 de cereri noi, aflate în prezent în diferite stadii de analiză și prelucrare.", a anunțat Biroul.

Puteți solicita o oferta de la BAAR doar în situația în care primele de asigurare ofertate de cel puțin 3 asigurători RCA pentru 12 luni sunt cu 36% mai mari fata de tariful de referință, aferent segmentului de risc din care faceți parte. Prin urmare, majorarea nu se raportează la prima de asigurare pe care ați plătit-o pe poliță anterioara / anul trecut, ci la tariful de referință în vigoare, publicat de ASF.

Calcul primei de asigurare se efectuează de către BAAR strict pentru durata poliței de 12 luni, conform prevederilor legale. BAAR nu are atribuții pentru a stabili alte elemente ale polițelor RCA, cum ar fi: perioade de asigurare mai mici de un an, plata primei în rate, acoperirea teritoriala (alta decât acoperirea legala minima obligatorie), alte clauze contractuale.

Conform reglementarilor în vigoare, alocarea se efectuează într-un termen de 20 de zile de la solicitare, daca este însoțită de documentația completa indicata la rubrica ”Pașii de urmat”.

BAAR nu este asigurător, companie de brokeraj sau alt intermediar de asigurări, prin urmare nu emite polițe de asigurare. BAAR doar aloca asigurați cu risc ridicat la prime stabilite conform pct.1.

Solicitările care au în vedere emiterea polițelor RCA și/sau începerea valabilității acestora cu o anumită data, pentru perioade mai mici de un an, plata primei în rate, acoperirea teritoriala (alta decât acoperirea legala minima obligatorie) sau care vizează alte clauze contractuale le veți adresa, în continuare, asigurătorilor RCA / intermediarilor de asigurări.







Efectele retragerii autorizației de funcționare a City Insurance încep să fie resimțite de transportatori, care beneficiau de prețul mic al polițelor RCA vândute de acest asigurător, de circa 7000 de lei pe an.



Datele consultate de HotNews.ro arată că doar 4 din cei 8 asigurători RCA mai transmit acum oferte RCA către brokeri, acestea fiind însă la prețuri de peste 14.000 de lei. Este vorba de Allianz, Groupama, Asirom și Omniasig.





Asigurații se pot duce personal la ceilalți asigurători RCA pentru a cere oferte, dar prețurile sunt și mai mari.





Acest tip de clienți pot să solicite Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) o ofertă pentru încheierea unui contract RCA.



Viorel Vasile, Safety Broker: Asistăm practic la o plafonare mascată a tarifelor de vânzare pentru transportatori

Ce înseamnă mai exact recomandarea ASF ca asigurații catalogați cu risc ridicat să se adreseze BAAR pentru o ofertă RCA?



Viorel Vasile, patronul Safety Broker, cel mai mare broker de asigurări din piață, spune că în condițiil în care tariful de referinta RCA la camioane este în prezent stabilit la 7.105 lei, pentru clasa B0, ar însemna că oferta cea mai ieftină să se situeze undeva aproape de 10.000 de lei.



Ce opțiuni au cei aproape 3 milioane de clienți ai City Insurance, după ce a început falimentul acestui asigurător RCA / Ce trebuie să știe păgubiții

Deci o asigurare RCA, în afara șoferului vinovat, despăgubește pe oricine suportă o daună inclusiv pe membrii de familie ai șoferului vinovat aflați cu acesta în autovehicul în momentul accidentului.

