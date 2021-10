​Creșterea uriașă a prețurilor RCA: Un șofer a aflat că e considerat cu risc ridicat, deși nu a făcut niciun accident în 2 ani / Cum poți afla dacă și tu ești cu risc ridicat și trebuie să primești un preț RCA mai mic

Cum a aflat un șofer că este asigurat cu risc ridicat, deși nu a făcut niciun accident în 2 ani de când are mașină: Acesta se poate adresa acum BAAR pentru a cere o poliță RCA mai ieftină

Cea mai ieftină ofertă pe 12 luni este acum la Euroins, respectiv 1156 de lei.





Iată ce oferte a avut anul trecut:





Nu mai este avanatajos nici să-și facă o poliță RCA pe 6 luni, deoarece majoritatea asigurătorilor au ridicat prețurile foarte aproape de prețul asigurărilor pe 12 luni. Față de anul trecut, prețul celei mai mici oferte pe 12 luni (și atunci tot la Euroins) este mai mare acum cu peste 50%.Nu mai este avanatajos nici să-și facă o poliță RCA pe 6 luni, deoarece majoritatea asigurătorilor au ridicat prețurile foarte aproape de prețul asigurărilor pe 12 luni.

Cum poți afla singur dacă ești asigurat cu risc ridicat: Exemple concrete

Pasul 1: Accesează secțiunea "Gestionarea asiguratilor RCA cu risc ridicat", din site-ul BAAR.

- aveti cel puțin 3 oferte de asigurare aflate în perioada de valabilitate primite de la asigurători RCA diferiți;

- ofertele sunt pentru perioade de asigurare de 12 luni;

- toate primele de asigurare din ofertele primite (fără tariful pentru decontare directă și fără prima pentru clauze și acoperiri suplimentare) sunt mai mari, la data formulării respectivelor oferte, decât: tariful de referință pentru vehicul (a se vedea mai jos) X factorul N (a se vedea mai jos) X coeficientul pentru clasa de bonus-malus aplicabilă vehiculului pentru care se solicită asigurarea (a se vedea mai jos).

pentru vehicul (a se vedea mai jos) X (a se vedea mai jos) X aplicabilă vehiculului pentru care se solicită asigurarea (a se vedea mai jos). Despre factorul N - ce reprezintă și cum a fost calculat puteți citi aici.



Pasul 2: Cum afli în ce tarif de referință de încadrezi

Exemple de asigurati cu risc ridicat:

1. Pentru un prim exemplu să luăm chiar cazul lui Dan.

Aceasta înseamnă că prețul de referință în care s-ar încadra Dan potrivit legii este de 934 de lei pentru 12 luni.

B1– 5%

B2 - 10%

B3 - 15%

B4 - 20%

B5 - 25%

B6 - 30%

B7 - 40%

B8 - 50%

Pasul 3: Acum avem deci toți factorii înmulțirii, astfel că putem aplica formula



Acesta este prețul RCA cel mai mic pe 12 luni la care Dan, asigurat cu risc ridicat, ar avea dreptul potrivit legii.





Acesta a primit nu doar 3 oferte diferite, ci 6 oferte peste prețul de RCA la care ar avea dreptul potrivit legii.

Atenție! Magazinul online nu i-a trimis oferte decât de la 6 asigurători din cei 9 autorizați. Dacă una din celelalte 3 oferte neafișate pe magazinul online ar fi mai mică la preț decât 1.143 de lei, nu ar mai fi avantajos pentru Dan să apeleze la BAAR și la toată procedura care vizează asiguratul cu grad de risc ridicat.

Magazinul online nu i-a trimis oferte decât de la 6 asigurători din cei 9 autorizați. Dacă una din celelalte 3 oferte neafișate pe magazinul online ar fi mai mică la preț decât 1.143 de lei, nu ar mai fi avantajos pentru Dan să apeleze la BAAR și la toată procedura care vizează asiguratul cu grad de risc ridicat. El ar putea obține în continuare oferta pentru asigurat cu risc ridicat, pentru ca așa stabilește legea, iar BAAR va desemna mai departe unul din cei 9 asigurători RCA pentru a-i vinde această poliță la prețul de 1143 de lei.

Bine ar fi deci să verificați ofertele tuturor celor 9 asigurători.



Pe de altă parte, din cele 6 oferte primite de Dan, lipsesc oferte de la Allianz, Uniqa și Groupama, companii care de regulă au prețuri mult mai mari decât Euroins. Este puțin probabil deci ca lui Dan să i se aloce o poliță RCA mai scumpă decât ar primi de la cei 3 asigurători care lipsesc din oferta magaionului online.



- Vehiculul pentru care se solicită asigurarea: autoturism; capacitate cilindrica: 1.461cmc

- Detinator: persoana fizica; 45 de ani

- Clasa de bonus-malus pentru vehiculul pentru care se solicită asigurarea: B4

- Oferte de asigurare primite (fara tariful pentru decontare directa si fara prima pentru clauze si acoperiri suplimentare): 950 de lei, 975 de lei si 999 de lei

Cum transmiți cerere la BAAR pentru un preț mai mic la RCA și ce se întâmplă mai departe

Ofertele privind incheierea unei polite de asigurare RCA pentru o perioadă de 12 luni (minim 3, de la asiguratori diferiti);

pentru o perioadă de 12 luni (minim 3, de la asiguratori diferiti); Certificatul de înmatriculare/înregistrare a vehiculului pentru care se solicita incheierea asigurarii; strict pentru cazurile in care ofertarea se realizeaza pentru emiterea politelor in vederea inmatricularii ulterioare, in lipsa certificatului de inmatriculare (talonului), se poate prezenta cartea de identitate a vehiculului (CIV) impreuna cu un document care sa ateste dreptul de proprietate sau utilizare asupra acestuia (exemplu: contract de vanzare-cumparare, contract de leasing etc.);

pentru care se solicita incheierea asigurarii; strict pentru cazurile in care ofertarea se realizeaza pentru emiterea politelor in vederea inmatricularii ulterioare, in lipsa certificatului de inmatriculare (talonului), se poate prezenta cartea de identitate a vehiculului (CIV) impreuna cu un document care sa ateste dreptul de proprietate sau utilizare asupra acestuia (exemplu: contract de vanzare-cumparare, contract de leasing etc.); Actul de identitate al proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana fizica pentru care se solicita asigurarea;

– persoana fizica pentru care se solicita asigurarea; Certificatul de inregistrare intr-unul din registrele prevazute de lege (ONRC, Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, etc.) si certificatul de inregistrare fiscala ale proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana juridica sau alta entitate inregistrata fiscal pentru care se solicita asigurarea;

intr-unul din registrele prevazute de lege (ONRC, Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, etc.) si certificatul de inregistrare fiscala ale proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana juridica sau alta entitate inregistrata fiscal pentru care se solicita asigurarea; Mandatul reprezentantului conventional, in cazul in care solicitarea se face de catre o alta persoana decat asiguratul (de exemplu o companie de brokeraj).

Românii au făcut peste 1000 de cereri de risc ridicat. Doar 10% au fost respinse





"Astfel, în intervalul 2017- 22.09.2021, activitatea BAAR în acest segment s-a situat la un nivel scăzut, nefiind înregistrată practic nicio cerere de alocare pe parcursul a peste patru ani, care să se încadreze în categoria de asigurat cu risc ridicat.

Începând cu 22.09.2021, situația s-a schimbat, constatându-se o creștere semnificativă a cererilor. Astfel, până la 04 10.2021, inclusiv, au fost prelucrate 377 cereri, din care 357 s-au încadrat în această categorie, ele fiind alocate.

Creșterea cererilor s-a intensificat și mai mult începând cu data de 05.10.2021, inclusiv, fiind înregistrate un număr total de 384 de cereri noi, aflate în prezent în diferite stadii de analiză și prelucrare.", a anunțat vineri , 8 octombrie, Biroul Asigurătorilor Auto.







