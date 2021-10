Asigurarea locuințelor: Asigurătorii au plătit despăgubiri de peste 40 milioane de lei în prima jumătate din acest an

​În primul semestru al anului în curs, asigurătorii din România au plătit despăgubiri în baza polițelor obligatorii și facultative de asigurare a locuințelor de aproape 43,8 milioane de lei, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă din 2020, a anunțat luni Uniunea națională a Asigurătorilor (UNSAR). În continuare 80% din locuințele din România rămân neasigurate.





Datele oficiale arată că în prezent, în România, gradul de cuprindere în asigurare al locuințelor este unul extrem de scăzut,(acoperă riscurile catastrofale de cutremur, inundații și alunecări de teren), în timp ce 17% au și o asigurare facultativă.În timp ce asigurarea obligatorie a locuinței PAD acoperă riscurile catastrofale de cutremur, inundații și alunecări de teren,(în funcție de tipul construcției), o asigurare facultativă acoperă, în plus, riscuri precum ar fi incendiul, explozia, furtuna, vijelia, furtul sau vandalismul – la sume asigurate care corespund valorii reale a locuinței., societatea care gestionează asigurarea obligatorie a locuințelor, arată căDin totalul asigurărilor obligatorii de locuințe, cele mai multe -Aceste date arată că multe asigurări obligatorii de locuințe sunt încheiate de fapt în baza creditelor bancare luate pentru locuințe, unde asigurarea obligatorie este legată de asigurarea facultativă pentru locuința cumpărată.În acest an PAID a plătit despăgubiri de, peste 888.000 de lei pentru daune produse de alunecările de teren și peste 68.000 pentru daune produse de cutremure.Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) - este o poliță de asigurare obligatorie care acoperă daunele produse de inundatii, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor.Polițele PAD costa 20 euro/an în cazul locuințelor tip A (suma maxima asigurată 20.000 euro) si 10 euro/an în cazul locuințelor tip B (suma asigurată fiind de 10.000 euro).Locuința de tip A: constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa, lemn ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.Locuința de tip B: constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic, potrivit 1asig.ro.Potrivit legii, nerespectarea de către proprietari (persoanele fizice sau juridice) a obligației de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor naturale se poate sancționa cude către primăriile pe raza cărora se află locuința în cauză.