​Falimentul City Insurance: Plafonarea prețurilor RCA pe motiv că asigurătorii ar fi majorat nejustificat tarifele / Amenzile către asigurători ar crește de 10 ori - proiect de lege

Cum motivează deputații PNL și UDMR nevoia urgentă de plafonare a prețurilor RCA

"Falimentul unei companii gigant din domeniul asigurărilor (City Insurance) a creat o pseudojustificare de a elucta câștiguri financiare greu de suportat de către cetățenii care trebuie să încheie asigurări civile obligatorii iar în acest context eratic social și economic, legiuitorul trebuie să prezinte o modalitate de protecție acestor categorii de cetățeni.

Companiile de asigurare de pe piața de profil au ridicat plafoanele (tarifele) nejustificat de mult creând inadvertențe socio-economice pe piața de profil ducând de foarte multe ori la imposibilitatea încheierii unor noi contracte de asigurare obligatorie.

De asemenea, inițiatorul dorește prin prezenta propunere legislativă, în vederea descurajării asigurătorilor RCA de a majora tarifele percepute asiguraților și totodată pentru realizarea unui sistem stabil și echitabil pentru asigurați, prin sancționarea cu mărirea amenzii pentru faptele asigurătorilor RCA, de la 50.000 lei la 500.000 de lei. (..)

Conform propunerii de act normativ, asigurătorii RCA vor fi obligați să nu depășească tarifele de referință ale ASF. (..) Actul normativ va permite stabilirea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a unui tarif RCA de referință aplicat atât persoanelor fizice, cât și juridice.", se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

"Mai mult, potrivit calculelor făcute de către specialiști, profitul asigurătorilor în prezent este de peste 50%. Conform celor declarate de către conciliatorii în asigurări, “în primul semestrul al anului 2021 comunicarea pentru dauna medie a fost circa 8.000 de lei. Având in vedere 5 din 100 de șoferi fac accidente, deci 8000 x 5 = 40.000 de mii. La asigurător ar rămâne 70.000 de mii de lei. Potrivit ASF, pentru un tir de peste 16 tone, prețul de referință este de 7.100 de lei, plus indicele de profit 36%, ar veni aprox. 9700 de lei, deci nicidecum peste 14.000- 18.000 de lei. Adică, la o sută de polițe RCA vândute, firma de asigurări rămâne cu un profit de 70.000 de lei, conform calculelor, adică asigurătorul câștigă 50%", se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Prețurile RCA au mai fost plafonare pentru 6 luni în anul 2016 / Asigurătorii au dat în judecată Guvernul, iar România a intrat în infringement



OUG a fost dat pe fondul protestelor transportatorilor auto care acuzau prețuri excesive practicate de asigurători.





obligarea Executivului la plata unor pierderi cumulate de peste 56,2 milioane lei, potrivit datelor din acest dosar



Cu excepția Euroins, ceilalți șapte asigurători, respectiv Allianz-Țiriac Asigurări, Asirom, Generali, Groupama, Omniasig, Grawe și Uniqa au cerut despăgubiri pentru că ar fi fost forțați să vândă polițe RCA la prețuri care în cazul altor societăți, precum Astra și Carpatica, au condus la falimentul acestora.



Șapte din cei opt asigurători care au dat în judecată Guvernul, anul în 2017, pentru anularea Hotărârii Guvernului Cioloș din 2016 care a plafonat tarifele RCA pentru o perioadă de șase luni, au cerut separat în instanță, potrivit datelor din acest dosar consultate de HotNews.ro în vara anului 2018. Cu excepția Euroins, ceilalți șapte asigurători, respectiv Allianz-Țiriac Asigurări, Asirom, Generali, Groupama, Omniasig, Grawe și Uniqa au cerut despăgubiri pentru că ar fi fost forțați să vândă polițe RCA la prețuri care în cazul altor societăți, precum Astra și Carpatica, au condus la falimentul acestora.

(3) Pentru sectoare economice determinate si in imprejurari exceptionale, precum: situatii de criza, dezechilibru major intre cerere si oferta si disfunctionalitate evidenta a pietei, Guvernul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarare pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarari."

tarife de referință, prime de asigurare cu caracter orientativ determinate pe baza datelor statistice de la nivelul pieței de asigurări RCA.

, Comisia Europeană a deschis procedura de infringement împotriva României pentru nereguli în legislația RCA, procedură care este în desfășurare și în care România riscă acum un proces la Curtea Europeană de Justiție. Ulterior, în data de 19 iulie 2018 , Comisia Europeană a deschis procedura de infringement împotriva României pentru nereguli în legislația RCA, procedură care este în desfășurare și în care





au depus marți, 16 noiembrie,, un proiect de lege de modificare a legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie auto (RCA), în sensul plafonării prețurilor RCA la tarifele de referință ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).Inițiatorii au cerut ca proiectul să fie discutatDespre acest proiect de lege a scris miercuri și Profit.ro. Deputații mai susțin că, "în momentul de față, explozia prețurilor nu are cauze reale".Plafonarea prețurilor RCA nu ar fi o premieră în România. O măsură similară a fost luată în anul 2016, de către Guvernul Cioloș, pentru o perioadă de 6 luni.Mai exact, Guvernul Cioloș a aprobat în data de 14 septembrie Ordonanta de Urgenta (OUG) care a prevăzut înghețarea prețurilor primelor de asigurări obligatorii RCA, la un nivel stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), pentru o perioadă de șase luni.După ce ASF a stabilit tarifele maxime RCA, Guvernul Cioloș a dat Hotarârea de Guvern 826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime la RCA, hotărâre atacată în instanță de societățile de asigurări. În motivarea Hotărârii de Guvern 826/2016 se preciza că a fost dată 'având în vedere ieşirea recentă din piaţa asigurărilor a unor operatori care vindeau ieftin, dar cu pierderi masive, precum şi situaţiile de dificultate financiară majoră ale unor societăţi din piaţă, fapt ce a generat o evoluţie ascendentă a primelor medii pe piaţă, cu luarea în considerare a volatilităţii ridicate şi a dispersiei extreme a tarifelor de primă RCA pe categorii de risc similare și având în vedere evoluţiile impredictibile ale unor componente de cost ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto".De notat căAcest articol în baza căruia Consiliul Concurenței a fost de acord cu plafonarea prețurilor RCA și despre care Bogdan Chiritoiu, președintele acestei autorități, a spus că 'a deschis cutia Pandorei' , prevede urmatoarele:După aplicarea celor 6 luni de, ASF a calculat, intrată în vigoare in luna iunie 2017.cu privire la decizia Guvernului de plafonare a tarifelor RCA, care ar încalca regulile UE. Asigurătorii susțin că, atât plafonarea unor tarife în absența unui sistem general de control al prețurilor, cât și posibilitatea de a aplica tarife ca element de sprijin sau protecție pentru o anumită industrie sunt interzise, potrivit normelor UE, și că ținând cont că România nu are un sistem general de control al prețurilor, ar fi imposibil din punct de vedere legal să aibă un cadru care să se refere strict la piața de asigurări.