Tranzacție în asigurări: Unilink Polonia cumpără 80% din acțiunile Safety Broker, liderul pieței de brokeraj în asigurări din România

“Dupa 16 ani de la infintarea companiei si 8 ani consecutivi de lider in piata de brokeraj, am pus in balanta listarea la Bursa din Bucuresti sau vanzarea unor parti de actiuni catre un investitor strategic, avand ca scop dezvoltarea companiei. Am considerat ca selectarea unui partener strategic cum este Unilink, aduce plusvaloare serviciilor oferite de Safety Broker prin experienta internationala. Ne dorim sa contribuim la consolidarea pietei de brokeraj din Romania, inclusiv prin achizitii de brokeri care au o structura de retail dezvoltată la nivel national”, a declarat Viorel Vasile.Unilink este lider al pietei din Polonia, cu o retea de 12,000 de agenti si 1,000 de sedii, fiind deja prezent în 4 tari din centrul și estul Europei, dupa recenta preluare a pachetului majoritar de actiuni al I&G Broker, cel mai mare distribuitor de asigurari din Bulgaria.După finalizarea tranzacției, conducerea Safety Broker va fi asigurata in continuare de dl. Viorel Vasile - CEO și membru fondator. În același timp, domnii Viorel Vasile și Robert Nita vor rămâne acționarii minoritari ai companiei, iar boardul companiei va fi format din 3 reprezentati Safety Broker (Viorel Vasile, Robert Nita si Cati Stoican) si 2 reprezentati Unilink (Igor Rusinowski si Aleksandra Friedel)", a anunțat luni compania.Safety Broker de Asigurare a mai anunțat că a intermediat în primele 9 luni ale anului 2021 prime de asigurare în valoare de 531 milioane lei (PBI), inregistrand o creștere de 29,10% fata de perioada similara a anului 2020. Din totalul subscrierilor pe primele 9 luni cele mai mari cresteri au fost inregistrate la urmatoarele tipuri de asigurari: Asigurari de Garantii - 49,69%; CMR - 33,28%; Asigurari Locuinte - 29,45%; Asigurari Casco - 23,01%; Viața și Sănătate - 21,40%.Unilink are ca obiectiv construirea celei mai mari platforme de vânzări de asigurări din CEE. La sfarsitul acestui an, Unilink Group va intermedia prime de asigurare de peste 650 mil.Eur, ceea ce il va pozitiona in varful clasamentului pietei de retail in asigurări din regiunea centrală și de est a Europei.Tranzacția va fi supusa spre aprobare la Consiliul Concurentei și Autoritatea de Supraveghere Financiară.