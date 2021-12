UPDATE Amenzi mari în piața RCA: Euroins, liderul pieței RCA, după falimentul City Insurance, amendat cu peste un milion de euro de ASF / Reacția companiei

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere Euroins, primind următorul răspuns:

” În contextul informațiilor apărute în spațiul public, Euroins România face următoarele precizări: ASF a identificat aspecte în situația financiară a companiei, care fac referire la situații contabile din trecut și care nu afectează astăzi compania. Acționarii Euroins România au făcut eforturi pentru a remedia toate provocările financiare încă de sfârșitul anului 2020. Drept urmare, în ultimele 12 luni, compania a beneficiat de o serie de majorări de capital în valoare totală de peste 300 de milioane de lei, infuzii de capital care au dus la remedierea tuturor provocărilor financiare, inclusiv cele existente în trecut și identificate de ASF. În plus, din Martie 2021, compania are un nou CEO și o nouă strategie de redresare financiară, dezvoltare, reducere a expunerii în sectorul RCA și de diversificare a portofoliului. Această strategie fost prezentată și este monitorizată de către ASF în conformitate cu legislația. O confirmare a faptului că astăzi Euroins România are o poziție financiară mai bună decât oricând este implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în acționariatul companiei-mamă, un mesaj fără precedent de încredere în Euroins România și o confirmare publică a faptului că au fost făcuți pași importanți în ultimele luni pentru o creștere sănătoasă și durabilă. Doar în acest an, Euroins a plătit peste 1,3 miliarde de lei (260 milioane euro) pentru peste 143.000 de dosare de daună” , se arată în textul remis HotNews.ro de asigurător.









1. În conformitate cu prevederile art.163 alin.(2) lit. b) și alin.(51) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, sancționarea societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. cu amendă în suma de 3.546.000 lei.

2. În conformitate cu prevederile art. 215 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, sancționarea societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. cu amendă în cuantum de 2.314.425 lei (reprezentând 0,1751% din cifra de afaceri).

3. În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art.34 alin.(2), alin.(3) și alin.(5) coroborate cu prevederile art. 99 alin.(2) din Legea nr. 237/2015, în termen de două luni de la data primirii deciziei, societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. va transmite la A.S.F. spre aprobare un plan de redresare, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă necesarul de capital de solvabilitate (SCR) sau pentru modificarea profilului de risc astfel încât în termen de 6 luni SCR să fie din nou respectată.





Conducerea ASF nu și-a găsit nicio vină pentru falimentul City Insurance







De notat că același Cristian Roșu declara chiar în primăvara acestui an că nu prevede niciun faliment în asigurări în 2021 ori în 2022, iar câteva luni mai târziu liderul RCA, City Insurance, cu peste 3,13 milioane de clienți, a intrat în faliment.





Cele mai recente date comunicate de ASF, arată că până la data de 17 decembrie 2021, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a aprobat un număr de 2.152 cereri de plată, depuse de creditorii de asigurare ai City Insurance, în cuantum de 10,3 milioane de lei.



ASF a efectuat la Euroins România, în perioada mai-octombrie 2021, o acțiune de control periodic la sediul asigurătorului (on-site). Ca urmare a aspectelor constatate în acțiunea de control și potrivit prevederilor legale, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis impunerea de sancțiuni contravenționale societății, constând în amenzi, precum și măsuri cu scopul remedierii deficiențelor constatate, după cum urmează: