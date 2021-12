Culisele sancțiunilor ASF la Euroins: De ce decizia a venit la 2 luni de la finalizarea controlului, cât de grave sunt neregulile găsite și ce urmează

De ce a anunțat ASF sancțiuni la Euroins la 2 luni de la finalizarea controlului și cum răspunde asigurătorului?

Cum explică șeful direcției de asigurări din ASF cum s-a desfășurat controlul la Euroins și de ce s-a comunicat abia acum decizia

"Controalele periodice sunt stabilite cu 1 an înainte. Echipele de control au o dată de referință, o perioadă din urmă pe care o verifică.

Echipele de control au o dată de referință, o perioadă din urmă pe care o verifică. În cazul de față, data de referință a fost 31 martie 2021 . Echipa de control a început acest control la sfarșitul lunii mai. Procedurile au fost finalizate la finele lunii octombrie. În luna noiembrie nota de control a fost analizata de alte direcții din ASF, de direcția juridică, și în paralel s-au pregătit documentele pentru ședința de Consiliu.

Astfel, în ședința de Consiliu de săptămâna trecută a fost discutată nota echipei de control și aprobate propunerile din notă. Practic a fost valorificat controlul la Euroins, s-au închis toate etapele controlului.

a fost discutată nota echipei de control și aprobate propunerile din notă. Practic a fost valorificat controlul la Euroins, s-au închis toate etapele controlului. După ședința de Consiliu, deciziile (sunt 2 decizii, iar una are 70 de pagini) au fost semnate de juridic, de echipa de control, au fost verificări de conformitate, semnate de președinte și trimise societății. Abia după ce societatea a luat la cunoștință, am făcut publice deciziile luate.", a declarat joi pentru HotNews.ro Valentin Ionescu, director general asigurări în ASF.

Ce nereguli au fost depistate: Întârzieri la plata daunelor și regreselor și daune subrezervate. Deficitul de lichiditate nu este mare, poate fi rezolvat - spune directorul ASF

"Am constatat întârizeri la plata daunelor, la plata regreselor către alte societăți de asigurare. Ne interesează ca Euroins și restul societăților de asigurare să-și plăteasca corect și la timp daunele către clienți, persoane fizice și juridice.

Ce am identificat cu data de referință 31 martie a fost penalizat prin cele 2 decizii. Cele două amenzi trebuie plătite și apoi ei pot contesta în instanță. Asta dacă nu cumva obțin o suspendare a deciziei în instanță. Nu sunt sigur, pentru că nu sunt jurist. 50% din veniturile din amenzi se duc la bugetul de stat, potrivit legii. Planul de masuri pe care ei trebuie să ni-l trimită vizeaza să ne spuna în maxim 2 luni ce masuri au luat pentru ajustarea deficientelor identificate de ASF la 31 martie 2021.

Într-adevăr au făcut majorari de capital, dar unele au fost făcute ulterior datei de referință. În maxim 2 luni trebuie deci să ne justifice cum remediază problemele identificate de noi la 31 martie 2021.

Pe lângă întârzieri la plată, unele dosare de daună erau subrezervate . Ce înseamnă asta? Rezerva de daune avizate pe unele dosare verificate era mai mică decat consideram noi ca ar trebui să fie. Ca urmare a acestei subrezervări, a reiesit că au un deficit de lichiditate. Nu este mare, societatea poate reface acest deficit, care face ca SCR indicatorul de solvabilitate să fie sub 1, cât este limita legală. Ca urmare ei trebuie să aduca lichiditate în companie astfel încât să-și restabilească acest indicator.

Ei trebuie să ne spună acum și cum stau financiar la data de 30 septembrie 2021, să calculeze indicatorii SCR si MCR.



, să calculeze indicatorii SCR si MCR. Ca o concluzie finală, deficiențele identificate de noi sunt sustenabile și cred ca Euroins le va rezolva în sensul că vor aduce lichiditatea necesară.", a precizat Valentin Ionescu.

Este ciudat să vezi că ASF anunță aproape de sfârșitul lunii decembrie ce sancțiuni a luat în urma unui control periodic, deci programat anterior, care s-a finalizat în urmă cu 2 luni. HotNews.ro a solicitat clarificări autorității de supraveghere financiară.„Cadrul procedural cu privire la acțiunile de control prevede etape clare pentru care sunt stabilite termene concrete de realizare și de valorificare a datelor obținute.Perioada vizată de control a avut ca termen de referință data de 31 martie. Ulterior, societatea a întreprins anumite acțiuni care au condus la îmbunătățirea indicatorilor.Pentru a cunoaște situația reală, ASF a solicitat societății, conform cerințelor legale, transmiterea unui plan de redresare care trebuie să reflecte aceste măsuri întreprinse, inclusiv calculul indicatorilor (MCR, SCR) și a fondurilor care le acoperă.În momentul transmiterii acestora, se va determina valoarea actualizată a fondurilor necesare pentru restabilirea indicatorilor de solvabilitate. ASF va analiza, potrivit legii, planul pe care îl transmite societatea și va realiza demersurile necesare conform legii.”,La solicitarea HotNews.ro,, a oferit mai multe explicații legate de acest control și durata luării deciziei.Directorul geneal al ASF a mai precizat că echipa de controlCe nereguli a depistat echipa de control a ASF și cum răspunde oficialul ASF celor de la Euroins care susțin că 'în ultimele 12 luni, compania a beneficiat de o serie de majorări de capital în valoare totală de peste 300 de milioane de lei, infuzii de capital care au dus la remedierea tuturor provocărilor financiare, inclusiv cele existente în trecut și identificate de ASF'?Ce obligații are Euroins în perioada următoare? Potrivit legii, spune oficialul ASF, de la decizia care i-a fost comunicată în această săptămână, Euroins are maxim 6 luni pentru a-și restabili indicatorul de solvabilitate (SCR). În plus, are la dispoziție 2 luni pentru a trimite către ASF planul de măsuri.De urmărit este și dacă Euroins va contesta amenzile aplicate de ASF pentru neregulile aferente situației companiei la data de 31 martie 2021.