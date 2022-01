​Schimbări majore la Pilonul II de pensii, în contextul PNRR: Plata banilor acumulați în tranșe lunare, plata integrală urmând a se face doar în situații întemeiate

Situația implementării PNRR la Ministerul Muncii: Ce jaloane trebuie atinse curând privind Pilonul II și reforma pensiilor

"Stabilirea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții ASF pentru dezbaterea și promovarea măsurilor incluse la nivelul jalonului, inclusiv a prevederii referitoare la „asigurarea sustenabilității fiscale a pilonului II printr-o creștere a contribuțiilor în conformitate cu dispozițiile Strategiei fiscal –bugetare (actualul program de Guvernare prevede creșterea contribuției cu 1pp la 4,75%, până în 2024)".

O țintă întârziată - contractarea asistenței tehnice pentru reforma pensiilor: Va fi semnat contract cu Banca Mondială pe 28 februarie 2022

În prezent este în lucru elaborarea termenilor de referință pentru acordul de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială, între experți Băncii Mondiale și reprezentanții Ministerului Muncii, se arată în document.







SITUAȚIA IMMPLEMETĂRII PNRR + ANEXĂ LA MINISTERUL MUNCII Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) are în cadrul PNRR o alocare totală de 368,9 milioane euro, din valoarea totală de 29,2 mld. Euro, în calitate de gestionar al fondurilor europene pentru măsurile de infrastructură socială, cât și de beneficiar, fiind responsabil de implementarea măsurilor de reformă și de investiții în domeniile pensiilor, salarizării, asistenței sociale și digitalizării (în parteneriat cu instituțiile dinsubordinea/sub autoritatea/coordonarea acestuia).PNRR a fost transmis de către România în 31 mai 2021 la Bruxelles și Comisia Europeană a evaluat pozitiv planul în data de 27 septembrie 2020 propunând aprobarea acestuia.Acesta a fost aprobat, alături de planurile Estoniei și Finlandei, în cadrul ECOFIN - Consiliul UE al miniștrilor economiei și finanțelor, în data de 28 octombrie 2020, urmând a fi accesată pre-finanțarea de 13% în valoare de aproximativ 3,7 mld. euro.

Proiectul de lege este dezvoltat în principal de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și este aproape gata, susțin sursele HotNews.ro.Plata pensiilor private din Pilonul II se face acum integral sau defalcat pe 5 ani, dar autoritățile pregătesc de multă vreme o lege prin care plata pensiilor la Pilonul II să fie în tranșe lunare pe durata vieții, fără posibilitatea de a se mai încasa integral suma acumulată.În privința stadiului implementării acestui jalon privind Pilonul II, în Anexa care însoțește situația implementării PNRR la nivelul Ministerului Muncii se precizează:O țintă întârziată este contractarea asistenței tehnice pentru reforma pensiilor, care ar fi trebuit să fie finalizată până la finalul anului trecut. HotNews.ro a scris aici despre problemele apărute cu anularea licitației. Ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), a declarat de atunci pentru HotNews.ro că a început negocierile cu Banca Mondială, iar în documentul prezent se dau și detalii privind evoluția lucrurilor.Ministerul Muncii spune că între timp a fost aprobat Memorandumul cu tema: „Contractarea serviciilor de asistență tehnică pentru implementarea reformei sistemului public de pensii și unele măsuri pentru crearea unui cadru eficient în vederea îndeplinirii jaloanelor aferente acestei reforme” care stabilește calendarul de contractare a serviciilor de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale.Termenul pentru semnarea acordului de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială este 28 februarie 2021.59.000 de participanți și moștenitori la Pilonul II de pensii au încasat 605 milioane de lei de la introducerea acestui sistem (n.a 2008) și până la finele lunii septembrie 2021, a anunțat, în noiembrie 2021 , Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Plata pensiilor din Pilonul II se face acum integral sau defalcat pe 5 ani, dar autoritățile pregătesc de ceva timp o lege prin care plățile să fie în tranșe lunare pe durata vieții, fără posibilitatea de a se mai încasa integral suma acumulată.Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu și Pilonul III facultativ) au realizat plăți de peste un miliard de lei (200 milioane euro) către aproape 115.000 de participanți și mostenitori, de la înființare și până la finele lunii septembrie 2021, potrivit datelor comunicate în luna noiembrie 2021 de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).Potrivit legislatiei,, participantii si/sau mostenitorii acestora pot primi platile din partea fondurilor de pensii fie ca suma unica, fie sub forma de rate egale pe o durata de cel mult 5 ani.Conform Codului fiscal in vigoare, singura sarcina fiscala asupra veniturilor incasate in urma participarii la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10%, aplicabil sumelor care depasesc o baza neimpozabila de 2.000 RON lunar. Tratamentul fiscal aferent sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este identic cu cel corespunzator pensiilor din sistemul public (Pilonul I).