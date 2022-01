​Ghinea: Restricționarea retragerii sumelor de la Pilonul II nu este în PNRR / Dacă ASF și Ministerul Muncii vor să facă porcării în domeniu, să și le asume

Ce spune fostul ministru Cristian Ghinea despre jaloanele asumate de România în PNRR în privința Pilonului II de pensii

"Restricționarea retragerii sumelor de la Pilonul II nu este în PNRR. Dacă ASF și Ministerul Muncii vor să facă porcării în domeniu, să și le asume, nu să invoce PNRR.", a declarat miercuri pentru HotNews.ro Cristian Ghinea, fostul ministru USR al Fondurilor Europene și cel care a gestionat Planul Național de redresare și Reziliență (PNRR). Reacția vine după ce surse apropiate procesului au precizat pentru HotNews.ro că adoptarea legii plății pensiilor în pilonul II ar fi jalon în PNRR în primul trimestru din acest an."Ministerul Muncii și ASF pregătesc schimbări legislative legate de Pilonul II de pensii. Acel pilon care trebuia să salveze pensiile pe termen lung, mutând de la Pilonul I (pensiile actuale sunt plătite de salariile actuale) la investiții, unde fiecare are un cont și primește pensii din acel cont de investiții. Industria este sufocată de reglementări aberante și contribuția la Pilonul II nu a mai crescută de mulți ani. Adică politicienii vă fură din pensiile viitoare, pe scurt.În acest context, în PNRR am negociat o stabilizare a politici statului în domeniu:Acestea sunt prevederile din PNRR și mă bucur că avem acum monitorpnrr.eu și absolut toată lumea poate verifica.Acesta este linkul direct la jalon: https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=213 . Puteți verifica acolo, în textul oficial al PNRR ce scrie exact.Nu e nimic despre modificarea modului de retragere a banilor. E doar ce am scris mai sus. Lucruri care fac Pilonul II mai solid și îi dau un viitor.