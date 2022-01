Posibile schimbări la plata pensiilor în Pilonul II: ASF spune că analizează mai multe soluții, fără a da detalii / Crăciun, APAPR: Banii strânși în Pilonul 2 ar trebui să fie plătiți eșalonat

Dacă guvernul vrea să facă și alte modificări la lege, nu are decât să le facă. Restricționarea retragerii sumelor de la Pilonul II nu este în PNRR. Dacă ASF și Ministerul Muncii vor să facă porcării în domeniu, să și le asume, nu să invoce PNRR." a declarat miercuri pentru HotNews.ro Cristian Ghinea.



Ce se spune în PNRR despre schimbările care ar urma să se aducă la Pilonul II

Oficialii ASF au anunțat și anul trecut că lucrează la această lege.

"Plata pensiilor private din Pilonul II se face acum integral sau defalcat pe 5 ani, dar e nevoie de o lege a plății pensiilor pe care tot în anul acesta ne-am propus să o facem. Intenția noastră în lege este ca plata pensiilor să fie în tranșe lunare pe durata vieții, iar banii care rămân după fiecare lună de plată în contul fiecărui contributor, acei bani vor avea un randament, pentru că vor fi investiți. Avem deja un proiect de lege pe care îl vom înainta către Parlament. Nu se va mai putea încasa contribuția integrală, ci vor fi făcute plăți lunare.", a declarat, într-un interviu acordat HotNews.ro în luna februarie 2021, Nicu Marcu, președintele ASF.





Cum functioneaza pensiile private?

O altă declarație a fost făcută chiar de președintele ASF. Potrivit APAPR , Romania a urmat in 2007 practica internationala si a introdus un sistem de pensii private, la recomandarea si sub supravegherea Bancii Mondiale si a Uniunii Europene. Suplimentar fata de sistemul public de pensii (Pilonul I), au fost introduse fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) si fonduri de pensii private facultative (Pilonul III).inseamna ca o mica parte din contributia de asigurari sociale (CAS) platita de toti romanii catre bugetul public sa fie directionata catre fonduri private de pensii, bazate pe acumulare si investirea continua a acestor sume. Banii din aceste fonduri nu apartin societatilor de administrare, ci romanilor care contribuie la Pilonul II – ei sunt proprietatea privata a oamenilor la fel ca un cont bancar sau alte active financiare. In prezent, un procent de 3,75% din cota de 25% de CAS este virata in conturile a peste 7 milioane de romani, la Pilonul II.functioneaza similar, cu o singura diferenta majora: contributiile nu sunt redirectionate de la bugetul public (ca la Pilonul II), ci sunt platite in mod voluntar, facultativ, de catre salariati si/sau angajatorii lor. Contributia la fondurile de pensii facultative beneficiaza de o deductibilitate fiscala (cate 400 EUR / an, atat la angajat cat si la angajator), pentru incurajarea economisirii private. In prezent, peste 450.000 de romani contribuie pentru acest tip de pensie suplimentara, care se va adauga celei obtinute de la stat (Pilonul I) si de la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II).arata deja ca logica redistributiva a Pilonului I (sistemul de pensii de stat) nu mai poate functiona in mod sustenabil in viitor. Salariatii (contributorii) vor fi tot mai putini, iar pensionarii (beneficiarii) vor fi tot mai multi. De aceea, participarea la Pilonul II si Pilonul III de pensii private reprezinta singura solutie eficienta de economisire suplimentara, pentru o pensie mai buna in viitor.