Plata pensiilor din Pilonul II: Viitorii pensionari ar trebui să poată alege între plata integrală și cea eșalonată, susține o Asociație a participanților la fondurile de pensii

„Eliminarea dreptului viitorilor pensionari de a opta pentru plata integrală (într-o singură tranșă) a pensiei acumulate în Pilonul 2 este o idee care trebuie analizată temeinic și înainte de a apărea în spațiul public, alături de participanții în fondurile de pensii și de ceilalți actori ai pieței. După cunoștința noastră, o asemenea opțiune există în state cu sisteme de pensii mai dezvoltate decât România și ea corespunde unei atitudini de respect față de viitorii pensionari, astfel încât examinarea cu atenție a ideii se impune cu atât mai mult.

În contextul unei asemenea discuții, trebuie reținut că discutăm despre un drept de opțiune, nu despre o regulă. Viitorul pensionar trebuie să aibă opțiunea între plata integrală și cea eșalonată. Cu siguranță, el va putea opta pentru plata eșalonată, dar dacă dorește să i se facă o plată integrală pentru a-și folosi banii așa cum consideră potrivit (fie pentru o operație urgentă, fie pentru a-i investi sub altă formă) nu trebuie să fie privat de această posibilitate.

O dezbatere prealabilă cu participanții în fondurile Pilon 2 și cu ceilalți actori ai pieței este necesară și în contextul plății eșalonate a pensiilor, pentru a evita potențiale conflicte de interese. Nu trebuie ignorat că, în cazul plății eșalonate, o (mare) parte din suma aferentă pensiei rămâne în continuare în fondul Pilon 2.



Cu alte cuvinte, activul fondului Pilon 2 nu se diminuează dintr-odată, cu suma pensiei, ci doar treptat, pe măsură ce se realizează plățile eșalonate. În acest context, fiind în prezența unui drept la pensie deja cristalizat (și nu doar a unor contribuții care se acumulează pentru o viitoare pensie), se impune examinarea modalității în care partea din pensie încă neplătită va fi administrată și cu ce costuri pentru viitorii pensonari.", se menționează în comunicatul Asociației.





Dan Vîlceanu, secretarul general al PNL și ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat joi, 13 ianuarie 2022, că cetățenii care au contribuit la Pilonul II de pensii ar trebui să fie lăsați să aleagă singuri modalitatea în care ar vrea să primească banii din pensia administrată privat.





Reacția ASF cu privire la posibila adoptare în perioada următoare a legii plăților în Pilonul II

"Cu privire la elaborarea proiectului de lege privind plata pensiilor private, menționăm faptul că în prezent se află în analiză soluțiile legislative adoptate de diferite țări europene cu privire la modalitățile de plată a pensiilor private pentru a identifica și adapta acele mecanisme care se pliază cel mai bine sistemului de pensii private din România, cu luare în considerare a valorii activului acumulat de către participanți la momentul pensionării. Întrebările adresate de dumneavoastră vizează aspecte punctuale care se află în prezent în analiză, prin urmare nu vă putem da un răspuns concret.

Legea nr. 411/2004 republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 cu modificările și completările ulterioare conțin prevederi referitoare la plata activului personal sub forma unei plăți unice sau plăți eșalonate pe o durată de maximum 5 ani, în caz de pensionare, respectiv la atingerea vârstei de 60 de ani, în caz de pensionare pe caz de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, sau în cazul decesului participantului.

La momentul finalizării proiectului de lege privind plata pensiilor private, acesta va fi publicat în procedură de transparență decizională.", au transmis miercuri pentru HotNews.ro oficialii ASF.

Radu Crăciun, președintele APAPR: Banii strânși în Pilonul 2 ar trebui să fie plătiți eșalonat

" În ce privește plata eșalonată, o pensie, indiferent că este publică sau privată, presupune prin definiție plăți regulate lunare menite să asigure un trai decent și după retragerea din activitate.



menite să asigure un trai decent și după retragerea din activitate. Din acest motiv, cred că banii strânși în Pilonul 2 ar trebui să fie plătiți eșalonat, prin plăți lunare, mai ales că Pilonul 2 a fost conceput de la bun început ca un sistem complementar sistemului public de pensii, care, la rândul lui face plăți lunare.

Faptul că până acum au fost permise plăți integrale a fost o excepție care a ținut cont și de faptul că vechimea mică a celor care au beneficiat de retrageri a făcut ca sumele să fie mai degrabă mici și să nu justifice plăți eșalonate pe termene lungi de timp.", a declarat miercuri pentru HotNews.ro Radu Crăciun.

Autoritățile pregătesc schimbări la plata pensiilor în Pilonul II

În prezent, plata pensiilor private din Pilonul II se face integral deodată sau defalcat pe 5 ani, dar autoritățile pregătesc de multă vreme o lege prin care plata pensiilor la Pilonul II să fie în tranșe lunare pe durata vieții, fără posibilitatea de a se mai încasa integral suma acumulată decât în situații excepționale.

Ce spune fostul ministru Cristian Ghinea despre jaloanele asumate de România în PNRR în privința Pilonului II de pensii

- O creștere a contribuției la Pilonul II (fără a fixa o cifră aici, e decizia guvernului)

- Digitalizarea dosarelor (există obligații aberante ale fondurilor de pensii în domeniu)

- Posibilitatea de diversifica portofoliul de investiții (restricțiile actuale afectează eficiența investițiilor)

- Întărirea independenței administratorilor fondurilor de pensii (mai țineți minte când s-a enervat guvernul și ASF s-a executat pedepsind o directoare de fond de pensii pentru că a avertizat clienții de ceva ce PSD chiar a făcut).

Dacă guvernul vrea să facă și alte modificări la lege, nu are decât să le facă. Restricționarea retragerii sumelor de la Pilonul II nu este în PNRR. Dacă ASF și Ministerul Muncii vor să facă porcării în domeniu, să și le asume, nu să invoce PNRR." a declarat miercuri pentru HotNews.ro Cristian Ghinea.



Ce se spune în PNRR despre schimbările care ar urma să se aducă la Pilonul II

Introducerea plății eșalonate a pensiilor din Pilonul II a fost anunțată în repetate rânduri de ASF





Oficialii ASF au anunțat și anul trecut că lucrează la această lege.

"Legea de plată în Pilonul II de pensii încercăm să o finalizăm la anul. Inițiatorul la noi este Ministerul Muncii, iar noi (n.a ASF) asigurăm doar partea tehnică. În principiu pensia este gândită sub forma unei anuități care să fie distribuite pe toata durata vieții. În cazul în care sunt oameni care au cotizat 1-2 ani - se va putea plăti cash activul printr-o plată unică. Ideea este ca plățile să se facă pe durata vieții, dar depinde și de durata cotizării, pe bază de calcule actuariale", a declarat în data de 14 decembrie 2021 Corona Rădulescu, director general pensii private în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

"Plata pensiilor private din Pilonul II se face acum integral sau defalcat pe 5 ani, dar e nevoie de o lege a plății pensiilor pe care tot în anul acesta ne-am propus să o facem. Intenția noastră în lege este ca plata pensiilor să fie în tranșe lunare pe durata vieții, iar banii care rămân după fiecare lună de plată în contul fiecărui contributor, acei bani vor avea un randament, pentru că vor fi investiți. Avem deja un proiect de lege pe care îl vom înainta către Parlament. Nu se va mai putea încasa contribuția integrală, ci vor fi făcute plăți lunare.", a declarat, într-un interviu acordat HotNews.ro în luna februarie 2021, Nicu Marcu, președintele ASF.





Cum functioneaza pensiile private?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a precizat miercuri pentru HotNews.ro, că în prezent se află în analiză mai multe soluții legislative adoptate de diferite țări europene cu privire la modalitățile de plată a pensiilor private în vederea elaborării proiectului de lege privind plata pensiilor private în România, fără a da însă detalii. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a precizat miercuri pentru HotNews.ro, că în prezent se află în analiză mai multe soluții legislative adoptate de diferite țări europene cu privire la modalitățile de plată a pensiilor private în vederea elaborării proiectului de lege privind plata pensiilor private în România, fără a da însă detalii. Una dintre țintele asumate pentru primul trimestru din acest an este: "'intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pentru a se asigura sustenabilitatea pensiilor din cadrul pilonului II".că aici ar intra și adoptarea legii privind plata pensiilor în Pilonul II, care ar prevede ca plățile să se facă în tranșe lunare timp de 12 ani, plata integrală urmând a se face doar în situații întemeiate., care a gestionat elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a precizat miercuri pentru HotNews.ro că restricționarea retragerii sumelor de la Pilonul II nu este în PNRR."Restricționarea retragerii sumelor de la Pilonul II nu este în PNRR. Dacă ASF și Ministerul Muncii vor să facă porcării în domeniu, să și le asume, nu să invoce PNRR.", a declarat miercuri pentru HotNews.ro Cristian Ghinea, fostul ministru USR al Fondurilor Europene și cel care a gestionat Planul Național de redresare și Reziliență (PNRR)."Ministerul Muncii și ASF pregătesc schimbări legislative legate de Pilonul II de pensii. Acel pilon care trebuia să salveze pensiile pe termen lung, mutând de la Pilonul I (pensiile actuale sunt plătite de salariile actuale) la investiții, unde fiecare are un cont și primește pensii din acel cont de investiții. Industria este sufocată de reglementări aberante și contribuția la Pilonul II nu a mai fost crescută de mulți ani. Adică politicienii vă fură din pensiile viitoare, pe scurt.În acest context, în PNRR am negociat o stabilizare a politici statului în domeniu:Acestea sunt prevederile din PNRR și mă bucur că avem acum monitorpnrr.eu și absolut toată lumea poate verifica.Acesta este linkul direct la jalon: https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=213 . Puteți verifica acolo, în textul oficial al PNRR ce scrie exact.Nu e nimic despre modificarea modului de retragere a banilor. E doar ce am scris mai sus. Lucruri care fac Pilonul II mai solid și îi dau un viitor., iareste șiasumate de Ministerul Muncii, inclusiv pe pilonul II.În Trimestrul 1 din 2022 este jalon intrarea în vigoare a unor modificări legislative, exact cele menționate de Cristian Ghinea, fără să se spună nimic de vreo schimbare a modului în care se fac plățile în Pilonul II.Sursele HotNews.ro susțin însă că în cadrul acestor modificări va fi inclusă și cea legată de plata pensiilor în Pilonul II, o reglementare care lipsește acum și este dezbătută de mulți ani.O altă declarație a fost făcută chiar de președintele ASF. Potrivit APAPR , Romania a urmat in 2007 practica internationala si a introdus un sistem de pensii private, la recomandarea si sub supravegherea Bancii Mondiale si a Uniunii Europene. Suplimentar fata de sistemul public de pensii (Pilonul I), au fost introduse fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) si fonduri de pensii private facultative (Pilonul III).inseamna ca o mica parte din contributia de asigurari sociale (CAS) platita de toti romanii catre bugetul public sa fie directionata catre fonduri private de pensii, bazate pe acumulare si investirea continua a acestor sume. Banii din aceste fonduri nu apartin societatilor de administrare, ci romanilor care contribuie la Pilonul II – ei sunt proprietatea privata a oamenilor la fel ca un cont bancar sau alte active financiare. In prezent, un procent de 3,75% din cota de 25% de CAS este virata in conturile a peste 7 milioane de romani, la Pilonul II.functioneaza similar, cu o singura diferenta majora: contributiile nu sunt redirectionate de la bugetul public (ca la Pilonul II), ci sunt platite in mod voluntar, facultativ, de catre salariati si/sau angajatorii lor. Contributia la fondurile de pensii facultative beneficiaza de o deductibilitate fiscala (cate 400 EUR / an, atat la angajat cat si la angajator), pentru incurajarea economisirii private. In prezent, peste 450.000 de romani contribuie pentru acest tip de pensie suplimentara, care se va adauga celei obtinute de la stat (Pilonul I) si de la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II).arata deja ca logica redistributiva a Pilonului I (sistemul de pensii de stat) nu mai poate functiona in mod sustenabil in viitor. Salariatii (contributorii) vor fi tot mai putini, iar pensionarii (beneficiarii) vor fi tot mai multi. De aceea, participarea la Pilonul II si Pilonul III de pensii private reprezinta singura solutie eficienta de economisire suplimentara, pentru o pensie mai buna in viitor.