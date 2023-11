ASIGURĂRI ȘI PENSII PRIVATE Luni, 13 Noiembrie 2023, 16:56

Prețul asigurării obligatorii pentru locuințele cu structura mai rezistentă, în special din orașe, a crescut de la 100 de lei la 130 de lei pe an, începând de sâmbătă, 11 noiembrie, în timp ce despăgubirea maximă în cazul unui dezastru produs de cutremur, inundații sau alunecări de teren a rămas aceeași - 100.000 de lei. Recentele modificări la lege vin cu 5 măsuri menite să-i determine pe proprietarii de locuințe să-și asigure casele.

Clădirile din București, văzute de sus Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Modificările aduse legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor au intrat în vigoare sâmbătă, 11 noiembrie, dar schimbările nu vizează doar prețul poliței PAD.

Într-adevăr, prețul asigurării pentru locuințele de tip A au crescut de la 100 de lei pe an la 130 de lei pe an pentru aceeași sumă asigurată de 100.000 de lei, în timp ce pentru locuințele de tip B asigurarea obligatorie va costa tot 50 de lei pe an pentru o sumă asigurată de 50.000 de lei.

Locuințele de tip A sunt construcţiile cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

Locuințele de tip B sunt construcţiile cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic (Ex. chirpici).

Scumpirea îi va afecta pe românii cu credite și care locuiesc în orașe

La finalul lunii octombrie 2023 erau peste 1,98 milioane de locuințe care au asigurarea PAD împotriva celor trei riscuri de dezastre naturale, trei sferturi dintre acestea fiind în mediul urban. 95,9 % din totalul locuințelor asigurate obligatoriu sunt de tip A, din care peste 1,2 milioane de apartamente.

Asigurătorii nu pot încheia o asigurare facultativă a locuinței, fără să fie emisă mai întâi o asigurare obligatorie, astfel că toți cei care au asigurări facultative la locuințe, inclusiv cei cu credite imobiliare la bănci vor trebui să plătească per total o asigurare mai mare pentru locuința deținută.

Cele 5 schimbări care i-ar putea forța pe proprietari să-și asigure casele

Pentru că oamenii nu-și fac asigurare obligatorie pentru locuințe și primarii nu au aplicat niciodată amenzi, autoritățile au adus noii legi câteva schimbări menite să-i determine pe proprietari să-și încheie aceste polițe PAD.

Cosmin Tudor, directorul de dezvoltare al PAID (societatea care emite asigurările obligatorii de locuințe) a precizat pentru HotNews.ro care sunt cele 5 schimbări legislative, intrate în vigoare sâmbătă, care au rolul de a crește gradul de cuprindere in asigurare a fondului locativ.

1. Orice înregistrare sau modificare din Cartea Funciară - doar dacă există asigurare PAD

Pentru prima dată, ANCPI va face verificările poliței PAD cu ocazia înscrierilor și modificărilor de carte funciară.

„Pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuinţe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinţei.

Înregistrarea sau modificarea înregistrării locuinţei în cartea funciară este condiţionată de existenţa unui contract de asigurare obligatorie a locuinţei în vigoare la data solicitării.”, se arată în lege.

2. Amenzile care ar trebui date de primari pentru lipsa poliței PAD rămân în totalitate la bugetul local

În teorie, amenda prevăzută de lege pentru lipsa asigurării PAD este între 100 și 500 de lei. În practică, însă, până acum nu a fost aplicată nicio amendă. Cei care trebuie să aplice sancțiunea sunt primarii, care, însă, au nevoie de voturile oamenilor și se feresc să fie personaje negative.

Dacă s-ar fi dat vreo amendă până acum, 60% din cuantumul acesteia s-ar fi dus la bugetul central și 40% ar fi rămas la bugetul local.

Prin schimbarea adusă acum legii, amenzile aplicate se vor duce acum integral la bugetele locale.

3. Caldendar de notificare a proprietarilor fără asigurare

A apărut pentru prima dată în lege un calendar strict pe care primariile trebuie să îl îndeplinească atunci când înștiințează proprietarii despre lipsa asigurării PAD – semestrial, începand cu 15 ianuarie 2024.

„Compartimentele de specialitate ale primăriilor transmit semestrial, începând cu data de 15 ianuarie 2024, scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat contracte PAD pentru locuinţele pe care le deţin în proprietate.”, se arată în lege.

4. Polițele PAD vor putea fi vândute și de angajații primăriilor. Ce bani pot primi

O altă modificare este aceea că polița PAD va putea fi distribuită și de catre angajatii primariilor si institutiilor subordonate.

„Aceștia se pot înrola în activitatea de distribuție în condițiile legilor actuale, devenind fie asistenți în brokeraj pentru un broker din piață, fie agenți ai unei companii de asigurări, fie angajați ai unor asemenea entități.

Remunerația acestora pentru distribuirea de asigurări PAD se va discuta așadar tot cu aceste entități precizate.

PAID oferă în acest moment un comision de 10% asigurătorilor mijlocitori și va oferi același comision și pentru brokerii cu care va avea contract.

Legile actuale cer ca distribuitorii de asigurări să parcurgă cursuri de specialitate, să susțină examene și să obțină autorizarea ASF sub forma unui cod RAF”, a declarat pentru HotNews.ro directorul PAID.

5. Brokerii vor putea vinde PAD fără mijlocirea unui asigurător

Nu în cele din urmă, o altă schimbare menită să impulsioneze vânzările de asigurări PAD vizează brokerii de asigurare, care vor putea distribui PAD și fără mijlocirea unei alte societăți de asigurare, sub contract direct cu PAID.

Până acum, numai asigurătorii aveau contract cu PAID pentru distribuirea polițelor PAD și aceștia vindeau și prin intermediul brokerilor.

În plus, polițele PAD mai pot fi cumpărate direct online pe site-ul PAID sau prin Ghișeul.ro.

„Cu toate aceste măsuri, PAID își propune să crească numărul de locuințe asigurate cu 10% ajungând la 2,2 milioane de polițe PAD active la finalul anului 2024”, a mai declarat pentru HotNews.ro Cosmin Tudor, directorul de dezvoltare al PAID.