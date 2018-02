[P] VIDEO sharetoo: ce este si cum functioneaza

sharetoo, serviciul de mobilitate lansat de Porsche Bank, incepe 2018 in forta si se remarca prin diversitatea de modele disponibile, de la masini de oras precum Volkswagen Polo, pana la SUV-uri foarte noi, precum Skoda Karoq. In flota exista chiar si automobile electrice, cum este Volkswagen e-Golf - masina pe care am rezervat-o pentru cateva zile sa va aratam ce este si cum functioneaza sharetoo Vezi materialul complet pe